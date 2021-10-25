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Гендир «Зенита»: «Дзюба и Ерохин теперь соревнуются в скорострельности»

вчера, 12:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на разгромную победу над «Спартаком».

Команда сыграла в красивый футбол и реализовала на поле тренерскую тактику. Хочу отметить всех футболистов – и тех, кто вышел в основном составе, и тех, кто вышел на замену.

Голы были на загляденье – и голы Азмуна, и голы Мостового, и гол Клаудиньо, каждый мяч был очень хорош. Ну а в скорострельности у нас теперь соревнуются Дзюба и Ерохин.

Легче всего объяснить победу слабостью соперника. «Спартак» до второго гола играл очень неплохо – посмотрите статистику первого тайма, где количество ударов в сторону ворот примерно равно, но в створ чаще бил «Зенит»; у «Спартака» было два удара в створ, которые оказались легкой добычей для Крицюка. Эта игра показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах.

Можно ли сказать, что после второго гола исход матча был предрешен? Посмотрите европейские первенства, где команды отыгрываются с 0:2. Кроме того, футбол, как и история, не любит сослагательного наклонения.

Поздравляю всех болельщиков в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на просторах нашей необъятной родины. Впереди сложные матчи и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Наши следующие соперники – «Динамо» и «Ювентус». Готовимся к следующим матчам.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:36
Соревнования называются передерни затвор и попади белки в глаз))
красноярец
красноярец
сегодня в 05:19
Дзюба в скорострельности превзойдет Ерохина, он в этом знает толк, как никак чемпион по лазанию по шесту.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
Думаю в скором времени спартак отомстит зениту.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:50
А чего они с Юве не соревновались по скорострельности.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:18
Теперь надо так же с Динамо и с Ювентусом!
Верг
Верг
вчера в 15:14
Сидят такие и наяривают друг другу, голландский штурвал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:12, ред.
Почему не в соревновании бомбардиров, а в скорострельности? Тогда судя по непродолжительности тайминга видео в раздевалке "Зенита" и в печально известной слитой видеозаписи - Артем - явный фаворит среди скорострелов.
4RT
4RT
вчера в 15:02
Дзюба такой же футболист,как ты управленец 😁
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 15:01
А скорострелы стреляют с двух рук или одной затвор передергивают ?))
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:41
Ну тут еще и фартило Зениту... залетело все что летело в створ...
STVA 1
STVA 1 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 14:10
Неее!После поражений Саша язык в одно место засовывает! А здесь горячая тема можно и словоблудием блеснуть))
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 14:07
В скорострельности Зюбе равных нет, уж больно хорошо затвор передергивает.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:49
Не дали бы Дзюбе пробить пенальти - ушел бы сухим.
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 13:40
А руки можно менять?
Cat01
Cat01
вчера в 13:24
Гласное конкуренция
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:14
Готовтесь подготовка ни когда не помешает.
beefs
beefs
вчера в 13:12
вот с Ювентусом посоревновались бы...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:11
О,давно гендир Зенита не смешил народ своими вьюшками...))
Где ты был с тренерской тактикой и красивым футболм после игр с Челси,Юве и даже с Арсеналом?)))
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