Гендир «Зенита»: «Дзюба и Ерохин теперь соревнуются в скорострельности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на разгромную победу над «Спартаком».

Команда сыграла в красивый футбол и реализовала на поле тренерскую тактику. Хочу отметить всех футболистов – и тех, кто вышел в основном составе, и тех, кто вышел на замену.

Голы были на загляденье – и голы Азмуна, и голы Мостового, и гол Клаудиньо, каждый мяч был очень хорош. Ну а в скорострельности у нас теперь соревнуются Дзюба и Ерохин.

Легче всего объяснить победу слабостью соперника. «Спартак» до второго гола играл очень неплохо – посмотрите статистику первого тайма, где количество ударов в сторону ворот примерно равно, но в створ чаще бил «Зенит»; у «Спартака» было два удара в створ, которые оказались легкой добычей для Крицюка. Эта игра показала потенциал команды, она не будет почивать на лаврах.

Можно ли сказать, что после второго гола исход матча был предрешен? Посмотрите европейские первенства, где команды отыгрываются с 0:2. Кроме того, футбол, как и история, не любит сослагательного наклонения.