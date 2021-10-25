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Орлов: «Жаль, что „Спартак“ так развалился»

вчера, 12:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями после матча «Зенит» – «Спартак».

«Спартаку» не стоит сетовать на потерю Жиго. Нет, дело точно не в нем. Ну семь мячей пропущено! Это две разные лиги! «Спартак» на седьмом месте. При Тедеско эта команда была сильнее в два раза. А что сейчас? Никакой «Спартак»! Скорости потеряны.

С точки зрения футбола мне жаль, что «Спартак» так развалился, что у футболистов пропала мотивация. И это, конечно, проблема менеджмента клуба. Нужно ли увольнять сейчас Руя? Это пусть решает Леонид Федун.

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Все комментарии
протон
протон ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:20
Ну при Тедеско в Петербурге Спартак играл ничем не лучше. Просто вчера всё залетело.
протон
протон
вчера в 21:19
При Тедеско Зенит в Петербурге доминировал еще более безальтернативно. У Спартака вообще не было мяча, вчера была хоть какая-то контригра, пара-тройка моментов. А год назад было абсолютное унижение.
Так что количество голов не должно обманывать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:30
Малком : "Дайте Рую поработать....тоже хочу поиграть против команды Руя"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:18
«Жалость унижает тех, кого ты жалеешь».
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:50
Так бывает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:46
Вот и гена поспешил подколоть спартак.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:18
Такое может случится с любым футбольным клубом России.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:09
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:07
Существующие уровни боли:
ssmith589
ssmith589
вчера в 13:19, ред.
Потому что сперва вы уничтожаете всякую конкуренцию в лиге, превращаете её в болото. А потом удивляетесь провалам в европе, которые как раз и следуют из за отсутствия конкуренции. И это вина в том числе и твоя, Орлов.
LCH bad
LCH bad
вчера в 13:07
Почему команда народная, а решает все один Леонид Федун?
ДСА
ДСА
вчера в 12:50
Даже Гена сжалился.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:44
Федуну параллельно,перпендикулярно и фиолетово ваше мнение,Геннадий Сергеевич.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:14
Не развалился развалили.
Futurista
Futurista
вчера в 12:13
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:12
А под столом ручки потираешь !!!)
Cat01
Cat01
вчера в 12:04
Очень жаль
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