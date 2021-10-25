Орлов: «Жаль, что „Спартак“ так развалился»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями после матча «Зенит» – «Спартак».

«Спартаку» не стоит сетовать на потерю Жиго. Нет, дело точно не в нем. Ну семь мячей пропущено! Это две разные лиги! «Спартак» на седьмом месте. При Тедеско эта команда была сильнее в два раза. А что сейчас? Никакой «Спартак»! Скорости потеряны.

С точки зрения футбола мне жаль, что «Спартак» так развалился, что у футболистов пропала мотивация. И это, конечно, проблема менеджмента клуба. Нужно ли увольнять сейчас Руя? Это пусть решает Леонид Федун.