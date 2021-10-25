Шварц: «Игра в Кубке России для нас очень важна»

Наставник «Динамо» порассуждал о предстоящем матче Кубка России против «Оренбурга».

Нас ожидает интересное противостояние. «Оренбург» — хороший соперник, который успешно выступает в своем первенстве, где на данный момент занимает первое место. Мы знаем, что нас ждет игра на искусственном поле. Понятно, что мы являемся фаворитами в предстоящей встрече, но нам нужно будет сыграть на максимуме, чтобы подтвердить свой статус.

Бесспорно, мы держим в голове игру в пятницу против «Зенита». Но мы полностью сфокусированы на кубковом матче в Оренбурге. Никаких настроений, что мы можем где-то недооценить соперника, смешать состав у нас нет. Для нас игра на Кубок очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав.