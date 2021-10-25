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Шварц: «Игра в Кубке России для нас очень важна»

вчера, 12:20
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о предстоящем матче Кубка России против «Оренбурга».

Нас ожидает интересное противостояние. «Оренбург» — хороший соперник, который успешно выступает в своем первенстве, где на данный момент занимает первое место. Мы знаем, что нас ждет игра на искусственном поле. Понятно, что мы являемся фаворитами в предстоящей встрече, но нам нужно будет сыграть на максимуме, чтобы подтвердить свой статус.

Бесспорно, мы держим в голове игру в пятницу против «Зенита». Но мы полностью сфокусированы на кубковом матче в Оренбурге. Никаких настроений, что мы можем где-то недооценить соперника, смешать состав у нас нет. Для нас игра на Кубок очень важна, поэтому мы выставим максимально боевой состав.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:19
Удачи в Оренбурге! Надо выходить в 1/8 Кубка РФ!
Не фанат динамо, но работа Шварца заслуживает уважения. Молодец, лишь бы сумел навязать борьбу Зениту. Надоела гегемония одной команды.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:39
Кубок тоже трофей
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:32
Если ставить перед собой цель завоевание Кубка страны в этом году, то состав на игру с Оренбургом должен быть самым боевым, нельзя допускать недооценку соперника, который сейчас лидирует в ФНЛ, а по итогам прошлого года добился права выступать в высшем дивизионе, но был лишён такой возможности из-за бюрократических проволочек. Думаю Шварц извлёк урок из прошлогоднего поражения от команды из ФНЛ и для достижения нужного результата выберет правильную стратегию на предстоящий поединок с учётом возможных тяжёлых погодных условий и искусственного покрытия на футбольном поле. Хочется надеяться, что судьи качественно проведут свою работу, а футболисты порадуют болельщиков своей результативной игрой. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:12
Все так говорят,а сами сливают!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
Ну здраво говоря у Оренбурга нет шансов , хотя очень симпатичная команда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:46
Кубок - пока это единственный шанс для Динамо получить титул.
berda2003
berda2003
вчера в 12:38
ну-ну, посмотрим, кто выйдет на поле.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:34
У каждого свои планы
shlomo
shlomo
вчера в 12:28
Если рискнете и сыграете вторым составом (дать отдохнуть перед Зенитом), то вопрос о фаворите спорный....
beefs
beefs
вчера в 12:27
неужели позарились на премиальные...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:26
В этом году клубы РПЛ серьёзнее относятся к кубку чем раньше.
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