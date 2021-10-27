«Не всё было идеально, но мы победили». Жиру — о матче с «Торино»

Форвард «Милана» Оливье Жиру поделился мыслями после победы в матче 10-го тура Серии А с «Торино» (1:0). Француз забил единственный в матче гол.
Я думаю, что мы провели хорошую игру. «Торино» — сильная команда, они агрессивны в атаке.
Я очень рад, потому что мы хорошо выступили с самого начала, и «Торино» на самом деле в целом не угрожал нашим воротам. Это означает, что мы были очень надежны в обороне. Мы берем три очка, это самое главное.
Мы играем каждые три дня, это нелегко для организма. Не все было идеально, но мы победили, и это самое главное.
Благодаря победе «Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности.
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