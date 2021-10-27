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«Не всё было идеально, но мы победили». Жиру — о матче с «Торино»

сегодня, 00:33
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Форвард «Милана» Оливье Жиру поделился мыслями после победы в матче 10-го тура Серии А с «Торино» (1:0). Француз забил единственный в матче гол.

Я думаю, что мы провели хорошую игру. «Торино» — сильная команда, они агрессивны в атаке.

Я очень рад, потому что мы хорошо выступили с самого начала, и «Торино» на самом деле в целом не угрожал нашим воротам. Это означает, что мы были очень надежны в обороне. Мы берем три очка, это самое главное.

Мы играем каждые три дня, это нелегко для организма. Не все было идеально, но мы победили, и это самое главное.

Благодаря победе «Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 09:11
Слабовато но три очка

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milanetto9
milanetto9
сегодня в 08:49
Ну с такими проблемами в составе Милан и так делает почти невозможное, просто у команды снова появился характер.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:19
Тут главное итог.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:01
Нормально отыграли, победу заслужили
112910415
112910415
сегодня в 07:53
всё хорошо, что хорошо кончается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:21
Побеждать всегда приятно...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:07
Счет на табло....очки в копилку...игра забудется...
beefs
beefs
сегодня в 07:04
Все идеально не бывает...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:53
Забили гол и грамотно засушили игру. Жиру по прежнему топ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:50
три очка в таблице
428bqcrpfjf3
428bqcrpfjf3
сегодня в 04:38
Это самое главное
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:07
Жиру такой Жиру человек-гол
zsb1961
zsb1961
сегодня в 01:58
Милан с трудной победой!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:05
Бывают и такие победы.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:41
Главное победа!!!
Mangur
Mangur
сегодня в 00:41
Побела всегда идиальна
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:39
Победили благодоря Жиру!
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