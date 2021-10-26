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Швайнштайгер: «Де Хеа злился, когда я говорил, что он хуже Нойера»

вчера, 12:32

Бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа хотел быть лучше Мануэля Нойера.

Когда я впервые оказался в «Манчестер Юнайтед», Де Хеа спросил у меня: «Скажи мне, я лучше Нойера?» Я ответил: «Нет, это не так. Нойер находится на другом уровене». Он был зол, но я объяснил почему. Каждый раз, когда он проводил отличную игру, он спрашивал у меня это снова, я всё равно отвечал, что он не на уровне Нойера.

Напомним, что Швайнштайгер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год. За «Баварию» Бастиан играл с 2000 по 2015 год.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:32
Какой смысл злиться на правду?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:36
Но это так.
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