Швайнштайгер: «Де Хеа злился, когда я говорил, что он хуже Нойера»

Бывший футболист «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» рассказал, что голкипер «красных дьяволов» хотел быть лучше .

Когда я впервые оказался в «Манчестер Юнайтед», Де Хеа спросил у меня: «Скажи мне, я лучше Нойера?» Я ответил: «Нет, это не так. Нойер находится на другом уровене». Он был зол, но я объяснил почему. Каждый раз, когда он проводил отличную игру, он спрашивал у меня это снова, я всё равно отвечал, что он не на уровне Нойера.