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Неймар: «Верратти – гений. Один из лучших полузащитников, с кем я играл»

вчера, 21:54

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего.

Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, прекрасный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько прекрасен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой.

Недавно об игре Верратти высоко отозвался другой футболист ПСЖ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:13
Добротный ЦПЗ в большом клубе, не более. Что в нём гениального?
Oplot
Oplot
сегодня в 09:33
До Хави и Иньесты,при всем уважении к Вератти еще далековато)))
112910415
112910415
сегодня в 06:37
качественный, даже очень
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 04:52
Хе*ня все это, куда ему до Хави и Иньесты. Деку играл гораздо лучше чем этот Вератти.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:57
Не называйте всех гением, так можно и обесценить значение. Гений - Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Комитас, Фридрих Ницше, Фёдор Достоевский, Андрей Тарковский, Вардгес Суренянц, Иван Айвазовский...

Верратти – гений.........что он делал для мира? Вообще, назвать спортсмена гением очень спорно. Если чье-то имя может быть упомянуто, так это имя Лионель Месси. Йохан Кройф был, Зинедин Зидан был, еще и тренер-гений.
протон
протон
вчера в 22:17
Веррати и Ди Мария самые крутые игроки ПСЖ, с самого прихода в клуб пашут без лишних слов пока распиаренные «звёзды» качают лодку, настоящие профессионалы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:14
Уважаемые организаторы КП, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
Поясните пожалуйста, почему мне не начисляют выигранные очки по нескольким ставкам? Ставки отмечены как выигравшие, а очков в группе не прибавилось...
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:11, ред.
Он ещё и чемпион Европы. Загугли, Неймар!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:06
До гения ему как до луны 🌙, а так очень качественный игрок !!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:04
Да Веррати хороший игрок, но уж очень хрустальный
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:03
Хороший игрок но не гений.
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