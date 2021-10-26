Неймар: «Верратти – гений. Один из лучших полузащитников, с кем я играл»

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вчера, 21:54

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего.

Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, прекрасный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько прекрасен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой.