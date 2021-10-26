Неймар: «Верратти – гений. Один из лучших полузащитников, с кем я играл»

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего.
Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, прекрасный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько прекрасен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой.
Недавно об игре Верратти высоко отозвался другой футболист ПСЖ.
Верратти – гений.........что он делал для мира? Вообще, назвать спортсмена гением очень спорно. Если чье-то имя может быть упомянуто, так это имя Лионель Месси. Йохан Кройф был, Зинедин Зидан был, еще и тренер-гений.
Верратти – гений.........что он делал для мира? Вообще, назвать спортсмена гением очень спорно. Если чье-то имя может быть упомянуто, так это имя Лионель Месси. Йохан Кройф был, Зинедин Зидан был, еще и тренер-гений.
Поясните пожалуйста, почему мне не начисляют выигранные очки по нескольким ставкам? Ставки отмечены как выигравшие, а очков в группе не прибавилось...
Поясните пожалуйста, почему мне не начисляют выигранные очки по нескольким ставкам? Ставки отмечены как выигравшие, а очков в группе не прибавилось...