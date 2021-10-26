Гнабри: «Дембеле лучше, чем Мбаппе»

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вчера, 09:35

2 ноября на Amazon Prime Video состоится премьера документального фильма о «Баварии».

В Сети появился отрывок одного из моментов фильма, где разговаривает с и . Гнабри высоко отозвался об игровых качествах нападающего «Барселоны» :

Дембеле лучше, чем Мбаппе.

Мюллер не согласился с высказыванием партнёра по команде: