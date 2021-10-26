Гнабри: «Дембеле лучше, чем Мбаппе»

2 ноября на Amazon Prime Video состоится премьера документального фильма о «Баварии».
В Сети появился отрывок одного из моментов фильма, где Серж Гнабри разговаривает с Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом. Гнабри высоко отозвался об игровых качествах нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле:
Дембеле лучше, чем Мбаппе.
Мюллер не согласился с высказыванием партнёра по команде:
Что ты имеешь в виду под словом «лучше»? Если бы у меня был дриблинг, как у Дембеле, то я был бы лучше.
Что это значит?
Что это значит?