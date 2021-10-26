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Гнабри: «Дембеле лучше, чем Мбаппе»

вчера, 09:35

2 ноября на Amazon Prime Video состоится премьера документального фильма о «Баварии».

В Сети появился отрывок одного из моментов фильма, где Серж Гнабри разговаривает с Томасом Мюллером и Йозуа Киммихом. Гнабри высоко отозвался об игровых качествах нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле:

Дембеле лучше, чем Мбаппе.

Мюллер не согласился с высказыванием партнёра по команде:

Что ты имеешь в виду под словом «лучше»? Если бы у меня был дриблинг, как у Дембеле, то я был бы лучше.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:07
Интересно, чем это лучше он Мбаппе? Кореш что ли твой?
alexgurzan
alexgurzan ответ Валерий Фролов (раскрыть)
вчера в 09:47
Можете прислать скриншот с ошибкой?
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:47
Было смешно
Валерий Фролов
Валерий Фролов
вчера в 09:44
При сохранение команды произошла ошибка.
Что это значит?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:36
Не самый интересный фильм.
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