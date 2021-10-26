Анчелотти: «Азар здоров, но тренер предпочитает других игроков»

Главный тренер «Реала» высказался о ситуации в команде вингера .

Он может играть при 4-3-3 слева или в 4-4-2 выше или позади нападающего. Он готов играть, но проблема в том, что есть тренер, который предпочитает другого игрока.

У него нет звездного статуса в «Мадриде», потому что у него было много травм, и мало-помалу он будет становиться лучше. Я уверен, что в этом сезоне мы увидим его лучшую версию и что он будет играть больше, чем сейчас.



У него есть все: качество, мотивация. Ему приходится терпеть, но иногда случается так, что тренер предпочитает других игроков.