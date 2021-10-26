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Анчелотти: «Азар здоров, но тренер предпочитает других игроков»

26 октября 2021, 20:17

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации в команде вингера Эдена Азара.

Он может играть при 4-3-3 слева или в 4-4-2 выше или позади нападающего. Он готов играть, но проблема в том, что есть тренер, который предпочитает другого игрока.

У него нет звездного статуса в «Мадриде», потому что у него было много травм, и мало-помалу он будет становиться лучше. Я уверен, что в этом сезоне мы увидим его лучшую версию и что он будет играть больше, чем сейчас.

У него есть все: качество, мотивация. Ему приходится терпеть, но иногда случается так, что тренер предпочитает других игроков.

Недавно появлялась информация, что Азар может вернуться в АПЛ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
27 октября 2021 в 03:17
В общем в состав не проходит по спортивному принципу.
Байкал-38
Байкал-38
27 октября 2021 в 03:11
Один его тренер (в сборной) уже говорил в этом году, что Азар станет лучшим игроком на Евро 2020.
Всё конечно так, но проблема в том, что Азар как игрок кончился уже давно.
протон
протон
26 октября 2021 в 21:59
Все верно, папа Карло
BDA8181
BDA8181
26 октября 2021 в 21:36, ред.
Вот жизнь не учит звёзд АПЛ , нефих делать в кардебалет лиге. Она разврощает. Ребята привыкли играть,биться все 90 минут, нет проходных матчей.. А в Кардебалет лигу попадают и понимают что можно почти весь сезон играя в Реале ,(раньше и в Барселоне) игр 10-15 за сезон напрятча , а дальше играть в гольф и .т.д. и т.п. )))
Caniggia
Caniggia
26 октября 2021 в 21:34
Прав Анчелотти! Вот так прямо и жестко должен отвечать настоящий авторитетный и опытный тренер, для которого нет любимчиков и звёзд в команде!
Пресса: Почему Азар до сих пор сидит?
Анчи: Будет сидеть! Я сказал!
Сантус
Сантус
26 октября 2021 в 21:13
Насчёт мотивации Азара я бы поспорил....она как у Бэйла..)Осталось на гольф подсесть..
goalaktika
goalaktika
26 октября 2021 в 20:58
Анчи не мямлит и говорит по существу. Уважуха
beefs
beefs
26 октября 2021 в 20:28
загубили парня, караул...
STVA 1
STVA 1
26 октября 2021 в 20:23
Азар в Реале как Коко в фиалках))
Ironigor
Ironigor
26 октября 2021 в 20:21, ред.
Азару пора искать новый клуб, Фиорентина !!!)))
Там такие срочно нужны, в ударный тандем к Кокорину !!!)))
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