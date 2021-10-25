Петржела: «Теперь Дзюбу не стоит ждать в сборной России» !!!

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о непопадании форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).
Я не удивлен, что Артёма нет в расширенном списке сборной. Я знал, что Карпин его больше не вызовет. Мне кажется, главному тренеру национальной команды этот игрок просто не нужен. Дзюба — атипичный, силовой футболист, он не скоростной, не дриблер. На мой взгляд, Карпину нападающий такого типа для его модели сборной не нужен. Тем более, Дзюба же не просто так не играл в старте против «Спартака». Видимо, он все еще не набрал оптимальную форму.
Мне кажется, теперь Артёма не стоит ждать в сборной — его больше не вызовут. Время идет, Дзюбе все тяжелее и тяжелее играть на два фронта. Он уже взрослый человек, все-таки. Думаю, Артём после этого случая закончит карьеру в сборной и будет стараться полностью отдавать себя «Зениту».
Чтобы не происходило в сборной, победы или поражения, вызов Хайкина и Сергеева в сборную, журналистов всё равно интересует только Дзюба. Маразм
В сборной всегда важна спокойная атмосфера даже больше чем физическое состояние. Нечего ему там делать.
Чтобы не происходило в сборной, победы или поражения, вызов Хайкина и Сергеева в сборную, журналистов всё равно интересует только Дзюба. Маразм
В сборной всегда важна спокойная атмосфера даже больше чем физическое состояние. Нечего ему там делать.
В Лиге 400 футболистов....
Сказал что не готов играть в сборной...реально оценив свои кондиции...уступив дорогу новичкам и конкурентам...
Дзюбе 34-й год...в клубе то дорабатывая контракт уж постепенно не на первых ролях становится...какая сборная...
По инерции ещё немного поиграет в своё удовольствие...превращая 6:1 в 7:1...набивая личную статистику...
У Карпина расширенный состав больше чем население Кипра....нет смысла сетовать на отсутствие одного игрока...
В Лиге 400 футболистов....
Сказал что не готов играть в сборной...реально оценив свои кондиции...уступив дорогу новичкам и конкурентам...
Дзюбе 34-й год...в клубе то дорабатывая контракт уж постепенно не на первых ролях становится...какая сборная...
По инерции ещё немного поиграет в своё удовольствие...превращая 6:1 в 7:1...набивая личную статистику...
У Карпина расширенный состав больше чем население Кипра....нет смысла сетовать на отсутствие одного игрока...