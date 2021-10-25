Петржела: «Теперь Дзюбу не стоит ждать в сборной России» !!!

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о непопадании форварда петербургского клуба в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ -2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Я не удивлен, что Артёма нет в расширенном списке сборной. Я знал, что Карпин его больше не вызовет. Мне кажется, главному тренеру национальной команды этот игрок просто не нужен. Дзюба — атипичный, силовой футболист, он не скоростной, не дриблер. На мой взгляд, Карпину нападающий такого типа для его модели сборной не нужен. Тем более, Дзюба же не просто так не играл в старте против «Спартака». Видимо, он все еще не набрал оптимальную форму.

Мне кажется, теперь Артёма не стоит ждать в сборной — его больше не вызовут. Время идет, Дзюбе все тяжелее и тяжелее играть на два фронта. Он уже взрослый человек, все-таки. Думаю, Артём после этого случая закончит карьеру в сборной и будет стараться полностью отдавать себя «Зениту».