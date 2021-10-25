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Петржела: «Теперь Дзюбу не стоит ждать в сборной России»

вчера, 19:24

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о непопадании форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Я не удивлен, что Артёма нет в расширенном списке сборной. Я знал, что Карпин его больше не вызовет. Мне кажется, главному тренеру национальной команды этот игрок просто не нужен. Дзюба — атипичный, силовой футболист, он не скоростной, не дриблер. На мой взгляд, Карпину нападающий такого типа для его модели сборной не нужен. Тем более, Дзюба же не просто так не играл в старте против «Спартака». Видимо, он все еще не набрал оптимальную форму.

Мне кажется, теперь Артёма не стоит ждать в сборной — его больше не вызовут. Время идет, Дзюбе все тяжелее и тяжелее играть на два фронта. Он уже взрослый человек, все-таки. Думаю, Артём после этого случая закончит карьеру в сборной и будет стараться полностью отдавать себя «Зениту».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:09
если только Валеру прогонят
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:24
Это было ясно после отказа в прошлом месяце.
протон
протон
вчера в 20:59
Дзюба давно уже для Валеры - нерукопожатный
протон
протон
вчера в 20:58
Было бы странно сейчас увидеть Дзюба в этом списке.
Чтобы не происходило в сборной, победы или поражения, вызов Хайкина и Сергеева в сборную, журналистов всё равно интересует только Дзюба. Маразм
В сборной всегда важна спокойная атмосфера даже больше чем физическое состояние. Нечего ему там делать.
протон
протон
вчера в 20:57
Забудьте про Дзюбу в сборной, надо говорить например о Хайкине интересный вратарь из крутой команды.
протон
протон
вчера в 20:56
Да всем на....рать, господи
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:32
Я вот смотрю и улыбаюсь ))) Всё травят и травят Тёму ))) А вы вообще не замичаете что весь мусор,грязь и косяки в основном из-за Спартаковксих )))хСейчас у многих улыбки убрались,предчувствие ) Объясню ))) Дзюба вопитаник, вопрос что вы там воспитывали раз он такой ))) От родителей многое зависит )) А Спартак как мама с папой )) Во вторых письмо 14 )) там большинство Спартаковцы , дальше ))Филимонов с Украиной )))Тоже Спартаковец ))) Все проблемы в сборной в основном связоны со Спартаком )))Совпадение,не думаю ))))))))))))))))))
Сантус
Сантус
вчера в 20:25
Он может себя и блогером попробовать,видосики у него вирусными получаются...:)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:04
Петржела: «Теперь Дзюбу не стоит ждать в сборной России» !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
Пока играет сборная у дзюбы есть масса времени руки тренировать.
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:50
КАк ты должен видеть,вопрос Дзюбы поднимается чаще всего бывшими специалистами,имевшими отношение к "Зениту".И нынешние прогазовые журналюги туда же.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:49
Рекорд Веретенникова этот долговязый пешеход, конечно, побьёт, а вот рекорд Кержакова в сборной уже вряд ли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41
Кроме Дзюбы говорить чтоль не о ком ??
В Лиге 400 футболистов....
Сказал что не готов играть в сборной...реально оценив свои кондиции...уступив дорогу новичкам и конкурентам...
Дзюбе 34-й год...в клубе то дорабатывая контракт уж постепенно не на первых ролях становится...какая сборная...
По инерции ещё немного поиграет в своё удовольствие...превращая 6:1 в 7:1...набивая личную статистику...
У Карпина расширенный состав больше чем население Кипра....нет смысла сетовать на отсутствие одного игрока...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:37
Хватит рекламировать ушедшее,пусть ставит национальные рекорды,а другие защищают честь страны .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:33
Нечего животным делать в сборной. Пусть вылизывает свое достоинство где-нибудь подальше.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:32
И это правильно. Зачем он там нужен? Он даже в основной состав Зенита уже не попадает. Спартак разгромили без него а он вышел только в конце матча чтобы пенальти пробить.
shlomo
shlomo
вчера в 19:30
И правильно сделает, что не включил......
Artemon9
Artemon9
вчера в 19:29
Опять Дзюба... сколько можно?
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