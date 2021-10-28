Шварц о матче с «Зенитом»: «Подходим к игре с полной концентрацией»

Наставник московского «Динамо» поделился ожиданиями от поединка 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдет 29 октября.

Для нас важно, что после сыгранных матчей встретятся команды, которые занимают первую и вторую позиции. Мы понимаем всю ситуацию в турнирной таблице, хотим выложиться максимально. Весь фокус на поединке с «Зенитом», но мы не хотим забивать голову лишними мыслями, подходим к игре с полной концентрацией.

Наш вратарский состав находится на очень высоком уровне. В матче с «Зенитом» на воротах будет Шунин.