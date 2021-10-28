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Шварц о матче с «Зенитом»: «Подходим к игре с полной концентрацией»

вчера, 14:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от поединка 13-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдет 29 октября.

Для нас важно, что после сыгранных матчей встретятся команды, которые занимают первую и вторую позиции. Мы понимаем всю ситуацию в турнирной таблице, хотим выложиться максимально. Весь фокус на поединке с «Зенитом», но мы не хотим забивать голову лишними мыслями, подходим к игре с полной концентрацией.

Наш вратарский состав находится на очень высоком уровне. В матче с «Зенитом» на воротах будет Шунин.

Ранее стала известна бридага арбитров на эту встречу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:09
"Наш вратарский состав находится на очень высоком уровне."..)))
Так Гильерме (6 голов)....Максименко (7 голов) - тоже до игры в Питере были высокоуровневыми....
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:35
А фокусы в поединке с Зенитом вполне ожидаемы, Питер за ценой не постоит, мешок с мешком поладит, и карась всплывет в нужный момент.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:21
может получится хорошая игра.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:40
Надо Зенит остановить.
particular
particular
вчера в 15:07
Концентрация, конечно, хорошо. Но как бы не понадобилась контрацепция :)) Вдуют питерцы и будь здоров :))
mpqz9x26w3n5
mpqz9x26w3n5
вчера в 14:59
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:52
    Ещё бы к "Зениту" контрацепцию применить...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:29
    Надо будет хотя бы сыграть в ничью с Зенитом !!!
    И это тоже будет здорово 👍.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 14:26
    Вот это уже будет интересно!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 14:26
    Хочется интриги за первое место, "Динамо", удачи в матче с "Зенитом"...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 14:17
    Динамо - удачи.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:16
    А вдруг выиграют?
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