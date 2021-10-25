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Хайкин прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России

вчера, 22:55

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее, мне приятно, что за мной следят.

Пока еще никому не сообщил об этом. У нас вчера была игра, ночью прилетели. У нас в среду большое дерби с «Мольде». Очень важная игра. Нужно показать свой уровень. Пропустил в матче с «Ромой»? Для меня была бы приятна любая победа. Не заостряю внимание на «сухарях». 6:1 или 1:0? Самое главное взять три очка. Уже много представителей российской прессы звонили. Немного устал, но это часть моей работы. Я должен профессионально к этому подходить.

С кем знаком из расширенного списка? В принципе знаком со всеми ребятами 95-го года рождения — с Лешей Миранчуком, со Славой Караваевым. С Ильей Лантратовым пару раз пересекались.

Предложения от российских клубов? Ничего не жду. Иду от матча к матчу с полной концентрацией. Посмотрим. Не привык загадывать.

На лыжах в Норвегии не катаюсь, с представителями зимних видов спорта не знаком. Понятно, что «Будё-Глимт» у всех на слуху. Мы хорошо проводим последние два сезона. Думаю, биатлонисты и остальные спортсмены слышали о нас.

Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:34
Интересный персонаж этот Никита Хайкин! Говорят, лучший вратарь Норвегии и чемпион этой страны. Это уже немалого стоит. Но вратарская конкуренция в сборной Карпина ожидается нешуточная! Не помню, чтобы столько вратарей просматривалось в сборной за такой короткий срок. Сейчас, пожалуй, есть 2 явно главных кандидата на место в воротах - Сафонов и Гильерме. Но учитывая специфику работы Кафанова, можно ожидать чего угодно. На прошлом сборе были Лунёв, Крицук и Дюпин. Теперь вот Лантратов, Хайкин и неожиданно вновь "всплывший" Джанаев. Может быть и странные методы у Кафанова, но пока это даёт результат - 1 пропущенный мяч в 5 играх! Вряд ли кто ожидал, что со Словакией и Словенией место в воротах займёт молодой Сафонов, а не опытный Гильерме. И это сработало! Так что шансы есть у всех кандидатов, всё зависит от них самих. Дай бог, попадём на ЧМ, а до него ещё год будет. И всё ещё может поменяться. Кто знает, может на тот момент сильнейшим вратарём будет Максименко, который сейчас по % отбитых мячей слабейший в РПЛ. Тем интереснее. Удачи сборной России!
7mgf3a9bust9
7mgf3a9bust9
сегодня в 06:47
Впервые про него услышал
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:27
Успехов в сборной и в клубе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:56
Желаю ему успехов
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