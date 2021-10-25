Хайкин прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ -2022.

Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее, мне приятно, что за мной следят.

Пока еще никому не сообщил об этом. У нас вчера была игра, ночью прилетели. У нас в среду большое дерби с «Мольде». Очень важная игра. Нужно показать свой уровень. Пропустил в матче с «Ромой»? Для меня была бы приятна любая победа. Не заостряю внимание на «сухарях». 6:1 или 1:0? Самое главное взять три очка. Уже много представителей российской прессы звонили. Немного устал, но это часть моей работы. Я должен профессионально к этому подходить.

С кем знаком из расширенного списка? В принципе знаком со всеми ребятами 95-го года рождения — с Лешей Миранчуком, со Славой Караваевым. С Ильей Лантратовым пару раз пересекались.

Предложения от российских клубов? Ничего не жду. Иду от матча к матчу с полной концентрацией. Посмотрим. Не привык загадывать.

На лыжах в Норвегии не катаюсь, с представителями зимних видов спорта не знаком. Понятно, что «Будё-Глимт» у всех на слуху. Мы хорошо проводим последние два сезона. Думаю, биатлонисты и остальные спортсмены слышали о нас.

Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение.