«Сначала подумал, что это прикол». Ежов — о своём вызове в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» поделился впечатлениями от попадания в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ -2022 против команд Кипра и Хорватии.

Я на самом деле был в шоке. Для меня это было очень неожиданно. Моя задача — играть, я даже не думал об этом — а тут такое… Приятно удивился.

Я ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: «Ты в расширенном списке сборной». Я сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел повнимательнее — и правда так получилось. В голове в первые секунды была мысль: «Как такое вообще возможно?» Для меня это как чудо.

Расстроюсь ли я, если не попаду в окончательный список? Конечно, хочется добиваться больших целей. Будем стараться делать все для этого. Но это не мне решать. Как будет — так будет. Я к любому решению хорошо отнесусь.