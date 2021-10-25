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«Сначала подумал, что это прикол». Ежов — о своём вызове в сборную России

вчера, 18:18

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от попадания в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии.

Я на самом деле был в шоке. Для меня это было очень неожиданно. Моя задача — играть, я даже не думал об этом — а тут такое… Приятно удивился.

Я ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: «Ты в расширенном списке сборной». Я сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел повнимательнее — и правда так получилось. В голове в первые секунды была мысль: «Как такое вообще возможно?» Для меня это как чудо.

Расстроюсь ли я, если не попаду в окончательный список? Конечно, хочется добиваться больших целей. Будем стараться делать все для этого. Но это не мне решать. Как будет — так будет. Я к любому решению хорошо отнесусь.

Планы? Играть и показывать себя в РПЛ, стараться и становиться лучше, чем был. Все просто.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:08
Попадешь не попадешь в итоге ... но вызов это сигнал к тому, что
на данный момент, ты делаешь всё правильно в своей карьере и надо продолжать,
тебя заметили
протон
протон
вчера в 21:07
теперь у всех в командых игроков есть мотивация играть , показывать себя перед сборной, при Усаче игроки не были готовы к таким сюрпризам как от Волеры, может это и есть стимул скачек в футболе кто его знает?!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:07
Конечно-прикол! Вместо тебя потом привычно придёт Берия.
sbk
sbk
вчера в 19:17
Да, Лене впору застрелиться.
Иначе как с позором жить.
Или еще разок жениться
И про футбол навек забыть.

Возьмет жену с шестым размером.
И с ней потешится слегка.
Так сразу станет он примером
Для бывших фанов "Спартака" ¿
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:12
Ничего удивительного, если будут играть как с ЦСКА в первом тайме вызовут не только Ежова, а летом половину раскупят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:59
Просмотрят и на первый раз открепят, чтобы дальше лучше булками двигал.
drug01
drug01
вчера в 18:57
Собирай рюкзак!
beefs
beefs
вчера в 18:44
поздравляем, удачи и в основу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:42
Надо стараться и всё будет хорошо...
Futurista
Futurista
вчера в 18:37
Ну теперь пойдет дело...Ежова в сборную вызвали...еще Берию туда и всех порвем...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
Удачи тебе, Роман...покажи себя!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:28
прикол с дзюбой, его просто не заметили, как Челси так и Юве так и Карпин
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 18:27
Не переживай в любом случае будет что вспомнить.
cska1948
cska1948
вчера в 18:25
Нормальная реакция нормального человека, а не как у некоторых дзюб...
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:24
В окончательный не включат его в этот раз, если форс мажора какого не будет. Это как аванс, конечно. Но приятно, что Георгич все больше молодых вызывает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:24
Старайся дальше
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