«Сначала подумал, что это прикол». Ежов — о своём вызове в сборную России

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился впечатлениями от попадания в расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии.
Я на самом деле был в шоке. Для меня это было очень неожиданно. Моя задача — играть, я даже не думал об этом — а тут такое… Приятно удивился.
Я ехал с тренировки, и мне наш пресс-атташе написал: «Ты в расширенном списке сборной». Я сначала подумал, что это прикол какой-то. Потом посмотрел повнимательнее — и правда так получилось. В голове в первые секунды была мысль: «Как такое вообще возможно?» Для меня это как чудо.
Расстроюсь ли я, если не попаду в окончательный список? Конечно, хочется добиваться больших целей. Будем стараться делать все для этого. Но это не мне решать. Как будет — так будет. Я к любому решению хорошо отнесусь.
Планы? Играть и показывать себя в РПЛ, стараться и становиться лучше, чем был. Все просто.
на данный момент, ты делаешь всё правильно в своей карьере и надо продолжать,
тебя заметили
на данный момент, ты делаешь всё правильно в своей карьере и надо продолжать,
тебя заметили
Иначе как с позором жить.
Или еще разок жениться
И про футбол навек забыть.
Возьмет жену с шестым размером.
И с ней потешится слегка.
Так сразу станет он примером
Для бывших фанов "Спартака" ¿
Иначе как с позором жить.
Или еще разок жениться
И про футбол навек забыть.
Возьмет жену с шестым размером.
И с ней потешится слегка.
Так сразу станет он примером
Для бывших фанов "Спартака" ¿