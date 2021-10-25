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Сёмин высказался о новичках в расширенном составе сборной России

вчера, 17:50

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о попадании голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина и форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в расширенный состав сборной России.

Видел расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Что касается новичков, Хайкин уже давно играет в команде-чемпиона Норвегии. К тому же «Будё-Глимт» успешно выступает в еврокубках. Никита — постоянный основной игрок команды, лучший вратарь норвежской лиги. Поймите, норвежский чемпионат — очень сильный. Оттуда постоянно пополняется АПЛ и другие сильнейшие лиги.

На мой взгляд, Сергеев один из лучших форвардов в Премьер-Лиге на сегодняшний день. Иван постоянно играет на передней линии, на выходных забил великолепный мяч в ворота ЦСКА. Это хорошее усиление для нашей национальной сборной. То, что появляются новые имена в сборной, в лишний раз говорит об одном — для Карпина все игроки одинаковые: если хорошо себя проявили, то непременно попадёте в сборную.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ника228 (раскрыть)
вчера в 20:39
Это по итальянским меркам Миранчук слабый игрок, а не по российским.
Ника228
Ника228 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:08
Ну Миранчука вызывает же, хотя тот в запасе сидит плотно .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:35
Мне Сергеев тоже нравится!
cska1948
cska1948
вчера в 18:21
"...для Карпина все игроки одинаковые..."
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Да, у Карпина любимчиков нет и это ХОРОШО!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:55
Палыч, как всегда, прав!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Сколько специалистов, столько и мнений. Самое главное для нас всех Победа сборной !!! Удачи !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:54
Палыч плохого не посоветует
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