Сёмин высказался о новичках в расширенном составе сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о попадании голкипера «Будё-Глимт» и форварда «Крыльев Советов» в расширенный состав сборной России.

Видел расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ -2022 с Кипром и Хорватией. Что касается новичков, Хайкин уже давно играет в команде-чемпиона Норвегии. К тому же «Будё-Глимт» успешно выступает в еврокубках. Никита — постоянный основной игрок команды, лучший вратарь норвежской лиги. Поймите, норвежский чемпионат — очень сильный. Оттуда постоянно пополняется АПЛ и другие сильнейшие лиги.