«Это космос». Ракицкий — об игре против Месси

Защитник «Зенита» , ранее выступавший за «Шахтер», рассказал об игре против .

Против кого пришлось играть наиболее сложно? Конечно, против Месси. По полю он ходит пешком, вот он где-то здесь. Только отворачиваешься — он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная.

Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как так-то?» Это космос.

Анализировал ли, что можно было сделать, чтобы он не забил? Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влет ударил мяч.