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«Это космос». Ракицкий — об игре против Месси

вчера, 14:54

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за «Шахтер», рассказал об игре против Лионеля Месси.

Против кого пришлось играть наиболее сложно? Конечно, против Месси. По полю он ходит пешком, вот он где-то здесь. Только отворачиваешься — он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная.

Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как так-то?» Это космос.

Анализировал ли, что можно было сделать, чтобы он не забил? Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влет ударил мяч.

Недавно Ракицкий достиг солидной отметки в еврокубках.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:30
Месси - это гений футбола, и ему не нужно много бегать как это делают легкоатлеты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:58
Бред какой то несёт.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:31
Чегой-то ни один питерец до сих пор не назвал его хохлонавтом...Видимо,сразу чувство юмора пропало.
Gorasul
Gorasul
вчера в 16:00
Пффф, просто он против Кокорина не играл... Только на тренировках.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:27
Знали мы уже одного Космоса
Futurista
Futurista
вчера в 15:00
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:56
Он такой, он же Месси !
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