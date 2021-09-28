Зайнутдинов — о курьёзном голе: «Не хотел пятой точкой бить, сложилось так»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал свой гол в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0). После навеса Чидеры Эджуке Зайнутдинов пятой точкой в падении переправил мяч в ворота соперника.

Это случайно получилось, не хотел пятой точкой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил. Я увидел, что все радуются, и не понял, в чём причина. А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнёры прикалываются, смеются. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение. Думаю, это самый необычный гол в моей карьере.