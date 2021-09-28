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Зайнутдинов — о курьёзном голе: «Не хотел пятой точкой бить, сложилось так»

28 сентября 2021, 11:19
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал свой гол в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0). После навеса Чидеры Эджуке Зайнутдинов пятой точкой в падении переправил мяч в ворота соперника.

Это случайно получилось, не хотел пятой точкой бить, просто сложилось так. Рад, что гол забил. Я увидел, что все радуются, и не понял, в чём причина. А потом обернулся и увидел, что мяч в сетке. Конечно, партнёры прикалываются, смеются. Самое главное, что победили. У всех хорошее настроение. Думаю, это самый необычный гол в моей карьере.

Бактиёр был признан лучшим игроком по итогам матча.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:17
Голевой пас на зад
oFANATo
oFANATo
28 сентября в 17:13
Важно что забил....а чем и как не имеет значение.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
28 сентября в 13:14, ред.
Володя, не важно, чем забил, хоть задницей, хоть передницей, лишь бы VAR гол засчитал))). А лучший игрок Чидера. Здоровья, удачи.
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 11:50
Герой матча !!!)))
cska1948
cska1948
28 сентября в 11:42
Главное - ЗАБИЛ, а чем это уже не так важно! Далеко не каждый отважился бы так, головой вперёд, прыгнуть в ноги вратаря.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 11:31
Теперь Быкам надо забить передом и станешь тролем тура!🤣😜
Cat01
Cat01
28 сентября в 11:24
Любые голы нужны
STVA 1
STVA 1
28 сентября в 11:20
Хоть так забил))
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