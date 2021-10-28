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Агент Бийола: «Яка хочет продлить контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе»

вчера, 13:42

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил информацию о том, что его клиент может продлить контракт с московским клубом.

Да, я подтверждаю эту информацию. Яка хочет поставить свою подпись под новым контрактом. Сроки соглашения? К сожалению, об этом не могу говорить, это было бы некорректно с моей стороны, пусть это останется между клубом и игроком.

Скажу лишь, что Яка счастлив в ЦСКА и обе стороны хотят продлить контракт. Когда мы собираемся встретиться? Поверьте, это не так важно, важна только подпись под соглашением.

У Бийола было предложение от английского клуба летом? Да, подтверждаю, но клуб не назову. Вообще запросов по Бийолу было довольно много. Однако Яка сейчас счастлив в ЦСКА, новый тренер им доволен, он использует его на правильной позиции.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:16
Мудрое решение от клуба и от Яки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:46
Контракт продлят, пусть играет если Яка счастлив играть за ЦСКА. Удачи ему.
протон
протон
вчера в 14:42
Яка прилично играет в центре защиты. Отличный ход тренерского штаба!
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:41
Это очень хорошо, Яка очень прибавил и Лёша Березуцкий начал его использовать именно там, где нужно, в отличии от Гончара. Яка наше будущее.
ДСА
ДСА
вчера в 14:38
Если прибавки к зарплате не попросит, то наверняка продлят.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:52
Ну можно подумать над этим вариантом
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