Агент Бийола: «Яка хочет продлить контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА , подтвердил информацию о том, что его клиент может продлить контракт с московским клубом.

Да, я подтверждаю эту информацию. Яка хочет поставить свою подпись под новым контрактом. Сроки соглашения? К сожалению, об этом не могу говорить, это было бы некорректно с моей стороны, пусть это останется между клубом и игроком.

Скажу лишь, что Яка счастлив в ЦСКА и обе стороны хотят продлить контракт. Когда мы собираемся встретиться? Поверьте, это не так важно, важна только подпись под соглашением.