ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Лаутаро продлил контракт с «Интером»

вчера, 17:41

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес договорился с клубом о новом контракте.

Утверждается, что новое соглашение аргентинца с миланцами будет рассчитано до июня 2026 года. Скоро о сделке будет объявлено официально.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:34
И правильно сделал.
Может стать легендой Интера, все задатки, а также условия - есть.
ДСА
ДСА
вчера в 19:55
Как-то всё просто получилось аж не верится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Отлично,пусть играет!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:45
Это правильное решение для Интера
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:42
Хороший игрок самим нужен
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:42
Хорошо, что все всех устроило
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