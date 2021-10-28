Лаутаро продлил контракт с «Интером»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес договорился с клубом о новом контракте.
Утверждается, что новое соглашение аргентинца с миланцами будет рассчитано до июня 2026 года. Скоро о сделке будет объявлено официально.
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес договорился с клубом о новом контракте.
Утверждается, что новое соглашение аргентинца с миланцами будет рассчитано до июня 2026 года. Скоро о сделке будет объявлено официально.
Может стать легендой Интера, все задатки, а также условия - есть.
Может стать легендой Интера, все задатки, а также условия - есть.