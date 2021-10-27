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«Спартак» продлил контракт с Умяровым

вчера, 22:08

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником Наилем Умяровым.

Новое соглашение 21-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2025/26.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:08
Правильно сделали.
p89gfjxb7gs6
p89gfjxb7gs6
сегодня в 04:42
Работать и работать ему ещё
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:22
Как обычно, зарплата заоблачная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:26
Ну удачи ему!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:01
Понятно. Начинается деградация ещё одного паспортиста на хорошем и долгом контракте.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:57
Жаль ,что в комменте нельзя передать звучание украинского языка : - Да за ради бога! Пусть себе уходит ! ))))))))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:51
Будем теперь на него надеятся
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:46
Так еще и контракт улучшили, чтобы не ушел в Локо
протон
протон
вчера в 22:45
Нормальный игрок!
Cat01
Cat01
вчера в 22:45
Игрок молодой хороший
протон
протон
вчера в 22:44
По сравнению с Зобниным Умяров это Хави
makkie
makkie
вчера в 22:30
Хорошо, молодой талантливый игрок.
Но Спартаку нужен в центре качественный опорник с навыками развития атак. Именно такого игрока нужно было брать летом, но Виторию прокатили с трансферами. Еще и Крала отдали в АПЛ.

Четвёрка Зобнин-Умяров-Литвинов-Хендрикс - это уровень второй восьмерки.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:23
под ФНЛ в самый раз)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:19
С такими как Умяров каши не сваришь . Вместо того ,чтобы места освобождать ,они их переподписывают . Клуб непуганых идиотов .
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:18
И Рассказов молодой перспективный с российским паспортом !!!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:17
Ценный кадр на вырост!!! Меньше пяти лет никак нельзя!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:13
Что, задачу на усиление состава можно считать выполненной?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:12
Молодой и с российским паспортом.
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