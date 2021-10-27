«Спартак» продлил контракт с Умяровым

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником Наилем Умяровым.
Новое соглашение 21-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2025/26.
Официально: «Спартак» и Наиль Умяров продлили контракт до 2026 года 📝— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 27, 2021
Желаем Наилю дальнейшего прогресса и множества ярких матчей за красно-белых 🔴⚪️ pic.twitter.com/6kU1V1jA3P
Но Спартаку нужен в центре качественный опорник с навыками развития атак. Именно такого игрока нужно было брать летом, но Виторию прокатили с трансферами. Еще и Крала отдали в АПЛ.
Четвёрка Зобнин-Умяров-Литвинов-Хендрикс - это уровень второй восьмерки.
Но Спартаку нужен в центре качественный опорник с навыками развития атак. Именно такого игрока нужно было брать летом, но Виторию прокатили с трансферами. Еще и Крала отдали в АПЛ.
Четвёрка Зобнин-Умяров-Литвинов-Хендрикс - это уровень второй восьмерки.