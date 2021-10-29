«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави

«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за уход тренера Хави из «Аль-Садда».
RAC1 сообщает, что в каталонском клубе ожидают, что испанский тренер сам будет вести переговоры с катарским клубом, убедив руководство отпустить его бесплатно. «Барселона» не станет обсуждать с Хави детали его контракта, пока этот вопрос не будет решен.
Отмечается, что «Аль-Садд» хочет, чтобы Хави остался в клубе как минимум до 3 ноября, когда у команды состоится матч с «Аль-Духайлем», главным конкурентом в чемпионате Катара.
После того, как в среду «Барселона» уволила Рональда Кумана, ожидается, что Хави заменит его на посту тренера на "Камп Ноу". Но есть два именитых имени, на которые он вряд ли попадет после критики три года назад - нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
«Барселона» опустилась на девятое место в Ла Лиге, и отстает на шесть очков от «Реала» после 10 игр.
«Блауграна» объявили Серхи Бархуана новым временным тренером и находятся в процессе закрепления за Хави в должности постоянного тренера.
Фабрицио Романо сообщает, что «Барса» назначит Хави «как можно скорее», как только будет достигнута договоренность с «Аль-Саадом» о расторжении его контракта.
Вскоре появятся предположения, каких игроков подпишет Хави, чтобы начать свою эру у руля, но Мбаппе и Погба вряд ли будут упомянуты. В 2018 году Хави обсуждал французский дуэт после их неубедительной победы на чемпионате мира. Легенда предполагает, что, хотя Мбаппе обладал огромным потенциалом, он, как и Погба, был переоценен из-за его физических качеств.
Он сказал: «Он [Мбаппе] - грозный 19-летний нападающий, который показал в
«ПСЖ» много вещей и будет продолжать совершенствоваться».
«Но я считаю его более физическим, чем талантливым, как и Погба».
В отдельном интервью 2018 года Хави поддержал Неймара, чтобы он стал игроком, наиболее близким к уровню Лионеля Месси.
«Он [Мбаппе] очень хороший игрок физически. Впечатляет, что в его возрасте у него есть эти отличия, но он также может застрять. Это очень сложно предсказать», - пояснил Хави.
«У него все еще нет футбольной зрелости, но он мог бы быть одним из хороших игроков. Он силен, но это не всегда работает в элитном футболе. Он должен научиться думать».
Но ожидается, что первый присоединится к испанским соперникам(Реал Мадрид) в бесплатном трансфере в конце сезона.
И хотя Погба также будет свободным агентом, маловероятно, что он захочет сделать «Барселону» потенциально последним крупным шагом в своей карьере, учитывая нынешнее состояние клуба.
Тем не менее, появление Хави порадует фанатов, и появятся большие надежды на улучшения.
«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави...А сколько заплатили они Куману за его увольнение? Неужели 1 млн евро отступных за Хави это много? Думаю это не вопрос.
После того, как в среду «Барселона» уволила Рональда Кумана, ожидается, что Хави заменит его на посту тренера на "Камп Ноу". Но есть два именитых имени, на которые он вряд ли попадет после критики три года назад - нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
«Барселона» опустилась на девятое место в Ла Лиге, и отстает на шесть очков от «Реала» после 10 игр.
«Блауграна» объявили Серхи Бархуана новым временным тренером и находятся в процессе закрепления за Хави в должности постоянного тренера.
Фабрицио Романо сообщает, что «Барса» назначит Хави «как можно скорее», как только будет достигнута договоренность с «Аль-Саадом» о расторжении его контракта.
Вскоре появятся предположения, каких игроков подпишет Хави, чтобы начать свою эру у руля, но Мбаппе и Погба вряд ли будут упомянуты. В 2018 году Хави обсуждал французский дуэт после их неубедительной победы на чемпионате мира. Легенда предполагает, что, хотя Мбаппе обладал огромным потенциалом, он, как и Погба, был переоценен из-за его физических качеств.
Он сказал: «Он [Мбаппе] - грозный 19-летний нападающий, который показал в
«ПСЖ» много вещей и будет продолжать совершенствоваться».
«Но я считаю его более физическим, чем талантливым, как и Погба».
В отдельном интервью 2018 года Хави поддержал Неймара, чтобы он стал игроком, наиболее близким к уровню Лионеля Месси.
«Он [Мбаппе] очень хороший игрок физически. Впечатляет, что в его возрасте у него есть эти отличия, но он также может застрять. Это очень сложно предсказать», - пояснил Хави.
«У него все еще нет футбольной зрелости, но он мог бы быть одним из хороших игроков. Он силен, но это не всегда работает в элитном футболе. Он должен научиться думать».
Но ожидается, что первый присоединится к испанским соперникам(Реал Мадрид) в бесплатном трансфере в конце сезона.
И хотя Погба также будет свободным агентом, маловероятно, что он захочет сделать «Барселону» потенциально последним крупным шагом в своей карьере, учитывая нынешнее состояние клуба.
Тем не менее, появление Хави порадует фанатов, и появятся большие надежды на улучшения.
«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави...А сколько заплатили они Куману за его увольнение? Неужели 1 млн евро отступных за Хави это много? Думаю это не вопрос.