«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави

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вчера, 10:42

«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за уход тренера Хави из «Аль-Садда».

RAC1 сообщает, что в каталонском клубе ожидают, что испанский тренер сам будет вести переговоры с катарским клубом, убедив руководство отпустить его бесплатно. «Барселона» не станет обсуждать с Хави детали его контракта, пока этот вопрос не будет решен.

Отмечается, что «Аль-Садд» хочет, чтобы Хави остался в клубе как минимум до 3 ноября, когда у команды состоится матч с «Аль-Духайлем», главным конкурентом в чемпионате Катара.