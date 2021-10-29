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«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави

вчера, 10:42

«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за уход тренера Хави из «Аль-Садда».

RAC1 сообщает, что в каталонском клубе ожидают, что испанский тренер сам будет вести переговоры с катарским клубом, убедив руководство отпустить его бесплатно. «Барселона» не станет обсуждать с Хави детали его контракта, пока этот вопрос не будет решен.

Отмечается, что «Аль-Садд» хочет, чтобы Хави остался в клубе как минимум до 3 ноября, когда у команды состоится матч с «Аль-Духайлем», главным конкурентом в чемпионате Катара.

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Все комментарии
Сантус
Сантус ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:29
Спасибо,поржал со списка стоящих в очереди....:))))
Q-J-G
Q-J-G ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 17:59
Клопп, Тухель, Конте, Д.Симеоне, Анчелотти стоят в очереди, чтобы их взяли в "Барсу" в качестве главного тренера, но Лапорта не хочет их брать и не хочет...

Никто не говорит о том, что у Хави всё получится, но лучше уж Хави, легенда "Барселоны", чем очередной Сетьен или Вальверде...

А получится или нет, посмотрим, заменить в любое время возможно, если будет кем, но лучшей кандидатуры на сегодняшний день - нет, не пойдёт никакой топ-тренер в "тонущую" "Барсу", тем более, что огромная проблема с финансами...
Сантус
Сантус
вчера в 17:21
С Хави конечно устроили цирк.Обойму он уже подбирает...Кто он как тренер-0.Надежды...?Да назовите мне хоть одну легенду кто сразу стрельнул.Зидана оставим за скобками,как и Гвардиола.Остальные?Лэмпард,Сульшер,Пирло, Гаттузо и куча мала ещё,пока и близко не торт.Современем они ВОЗМОЖНО чего то и добьются,но пока дырки от бублика.Если нестабильная Барса готова к экспериментам,то ради Бога...)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:25
ждем в следующем сезоне Барсу с Хави в Сегунде
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:49
Некрасиво по отношению к Хави ведет себя Лапорта. Типа сам разбирайся с катарским клубам, если договоришься, то возьмем тебя тренером, а если нет то не возьмем. Может он еще хочет чтобы Хави за бесплатно тренировал Барсу?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:05
Вот это уже жлобство и хамство, причем мелочное
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 15:03
Интересно сколько Куман получит от расторжение контракта?
Вскоре всего идея Хави настаивает платит что б получит 50 '/,от расторжение контракта.Тут дело тонкий. Как говориться Fifty Fifty дружище из Soccera.
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:15
у вас ляма нет что-ли?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:40
Зачем платить лям, если он через недельку сам бесплатно придёт, так думает Лапорта? Сколько лямов заработали с последнего домашнего матча против сливок? Тотально решил экономить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:20
Ну и пусть дальше катятся вниз
Wonka7238
Wonka7238
вчера в 13:18
Короче, пусть Бархуан за этими нищими разгребает. Не в их положении щас носы воротить, "мы не хотим платить, мы не будем". Вам тренер нужен? Ну так извольте или довольствуйтесь Бархуаном.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:04
Хави уже разъяснил чувства к Полю Погба и Килиану Мбаппе на фоне слухов о «Барселоне». Хави вряд ли сделает Килиана Мбаппе или Поля Погба одним из своих первых подписчиков в качестве тренера «Барселоны».

После того, как в среду «Барселона» уволила Рональда Кумана, ожидается, что Хави заменит его на посту тренера на "Камп Ноу". Но есть два именитых имени, на которые он вряд ли попадет после критики три года назад - нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

«Барселона» опустилась на девятое место в Ла Лиге, и отстает на шесть очков от «Реала» после 10 игр.

«Блауграна» объявили Серхи Бархуана новым временным тренером и находятся в процессе закрепления за Хави в должности постоянного тренера.

Фабрицио Романо сообщает, что «Барса» назначит Хави «как можно скорее», как только будет достигнута договоренность с «Аль-Саадом» о расторжении его контракта.

Вскоре появятся предположения, каких игроков подпишет Хави, чтобы начать свою эру у руля, но Мбаппе и Погба вряд ли будут упомянуты. В 2018 году Хави обсуждал французский дуэт после их неубедительной победы на чемпионате мира. Легенда предполагает, что, хотя Мбаппе обладал огромным потенциалом, он, как и Погба, был переоценен из-за его физических качеств.

Он сказал: «Он [Мбаппе] - грозный 19-летний нападающий, который показал в
«ПСЖ» много вещей и будет продолжать совершенствоваться».

«Но я считаю его более физическим, чем талантливым, как и Погба».

В отдельном интервью 2018 года Хави поддержал Неймара, чтобы он стал игроком, наиболее близким к уровню Лионеля Месси.

«Он [Мбаппе] очень хороший игрок физически. Впечатляет, что в его возрасте у него есть эти отличия, но он также может застрять. Это очень сложно предсказать», - пояснил Хави.

«У него все еще нет футбольной зрелости, но он мог бы быть одним из хороших игроков. Он силен, но это не всегда работает в элитном футболе. Он должен научиться думать».

Но ожидается, что первый присоединится к испанским соперникам(Реал Мадрид) в бесплатном трансфере в конце сезона.

И хотя Погба также будет свободным агентом, маловероятно, что он захочет сделать «Барселону» потенциально последним крупным шагом в своей карьере, учитывая нынешнее состояние клуба.

Тем не менее, появление Хави порадует фанатов, и появятся большие надежды на улучшения.

«Барселона» не хочет выплачивать 1 млн евро отступных за Хави...А сколько заплатили они Куману за его увольнение? Неужели 1 млн евро отступных за Хави это много? Думаю это не вопрос.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:38
цирк уехал, а клоун остался...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 12:28
Куман весь бюджет забрал )))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 12:27
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 12:27
    Лапорта тоже выкидывает номера)), Конечно ему Бартомеу не догнать, но однако...))
    протон
    протон
    вчера в 12:24
    А 12 миллионов платить, как нефиг петь
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 12:20
    Лапорта сходит с ума,даже офсяную кашу бесплатно не дают,то Месси бесплатно,то Хави бесплатно,короче всё на халяву хочет, а Бартомеу раскидывал деньги,середняков за 150 млн покупал
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:49
    От создателей "Я надеялся, что Месси будет играть бесплатно" ))

    А завтра будет новость в таком духе:
    "Барса не желает брать на себя зарплату Хави и надеется, что он убедит Аль-Садд продолжать платить ему"
    или в таком
    "Барса не желает платить зарплату будущим членам тренерского штаба и намерена убедить Хави взять эти расходы на себя"....

    Барса конечно пробивает дно всё больше и больше......
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:38, ред.
    Даже как то грустно за Барсу((
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 11:27
    Ну если Руководство Барселоны с этого начинает,то проблемы останутся.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:27
    Куману 12 млн. дать можно, а за Хави отдать жалкий миллион нельзя.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:20
    Новое руководство Барселоны не лучше старого. Копают себе яму дальше
    particular
    particular
    вчера в 11:17
    Проявление не характерной финансовой несговорчивчивости. Большие дела так делают. А обос@аться из-за мелочи - как-то бездарно... Хотя, уже ничего не удивляет...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:10
    Барселона хочет и рыбку съесть и на тачанке покататься !!!)))
    m2avv6m7v9v5
    m2avv6m7v9v5
    вчера в 11:09
      cska1948
      cska1948
      вчера в 11:07
      Чтобы сэкономить МИЛЛИОН, неделю Барса может и без Хави обойтись.
      Cympak-05
      Cympak-05
      вчера в 11:01
      Бред. Если уж решились с Куманом за 12 расстаться то думаю там за млн договориться.
      дурман
      дурман
      вчера в 10:58
      Может болельщики скинутся?
      4RT
      4RT
      вчера в 10:58
      Смсками соберите на Хави
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