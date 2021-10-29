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Самедов: «Не знаю, получится ли равная игра между „Зенитом“ и „Динамо“»

вчера, 15:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом».

Сегодня будет борьба, все-таки встречаются два лидера. Надеюсь, получится интересный матч. «Динамо» может зацепиться за очки, как и все, хоть и играет в Санкт-Петербурге.

Команда Шварца сыграет вторым номером, и главный тренер предложит подходящую тактику, постараются убегать в контратаки.

Не знаю, получится ли равная игра, но то, что было со «Спартаком», это единичный случай. Сегодня с «Динамо» такого не случится.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Зенит» — «Динамо».

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 02:10
Безусловник) даже Карась не спас)
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 17:33
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:34
    Шансы равны
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:20
    Конечно не случится Динамо не допустит.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:14
    Встречаются два лидера. Заруба будет знатная...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 15:12
    Динамо выиграет. Безусловно
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