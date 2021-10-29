Самедов: «Не знаю, получится ли равная игра между „Зенитом“ и „Динамо“»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Зенитом».
Сегодня будет борьба, все-таки встречаются два лидера. Надеюсь, получится интересный матч. «Динамо» может зацепиться за очки, как и все, хоть и играет в Санкт-Петербурге.
Команда Шварца сыграет вторым номером, и главный тренер предложит подходящую тактику, постараются убегать в контратаки.
Не знаю, получится ли равная игра, но то, что было со «Спартаком», это единичный случай. Сегодня с «Динамо» такого не случится.
Ранее стало известно, кто рассудит матч «Зенит» — «Динамо».