Воронин: «Хотим дать бой „Зениту“. „Динамо“ едет в Петербург за очками»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 мск.
«Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки. Сезон ещё длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками.
Победа "Зенита" в этом матче будет подтверждением того факта что "Зенит" претендент №1 в борьбе за звания чемпиона России по футболу этого сезона...
И что соперников у "Зенита" в борьбе за первое место в РПЛ, к сожалению, снова нет, как и в предыдущие три сезона...
Пусть победит сильнейший, и главное чтобы без судейских ошибок, без ошибок которые бы повлияли на результат этого интересного, интригующего матча команд которые занимают первое и второе место в турнирной таблице РПЛ.
Победа "Зенита" в этом матче будет подтверждением того факта что "Зенит" претендент №1 в борьбе за звания чемпиона России по футболу этого сезона...
И что соперников у "Зенита" в борьбе за первое место в РПЛ, к сожалению, снова нет, как и в предыдущие три сезона...
Пусть победит сильнейший, и главное чтобы без судейских ошибок, без ошибок которые бы повлияли на результат этого интересного, интригующего матча команд которые занимают первое и второе место в турнирной таблице РПЛ.