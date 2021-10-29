Воронин: «Хотим дать бой „Зениту“. „Динамо“ едет в Петербург за очками»

Тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки. Сезон ещё длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками.