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Воронин: «Хотим дать бой „Зениту“. „Динамо“ едет в Петербург за очками»

вчера, 13:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 мск.

«Зенит» теряет очки так же, как и все команды. Они проиграли два матча, мы проигрывали «Нижнему Новгороду» и «Крыльям», все остальные тоже теряют очки. Сезон ещё длинный, так что чемпионат должен быть интересным. Хотим провести хорошую игру в Питере, дать бой «Зениту». Едем туда за очками.

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Все комментарии
kaktus903
kaktus903
сегодня в 00:02
Около метро киоск там очки продают
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 19:52
Ничья будет, судя по 1 тайму.
minai
minai
вчера в 19:30
А за какими очками Динамо едет в Питер, с диоптриями или от солнца ?
Злобный Тролль
Злобный Тролль ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:41
    Злобный Тролль
    Злобный Тролль
    вчера в 18:38
    Тотал больше 3.75 . Кэф 3.30.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:50
    "Зенит" поставит москвичей на место - 3:0.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 17:21
      YVG
      YVG
      вчера в 17:14
      Зениту только победы и красивой игры!
      Храневец
      Храневец
      вчера в 17:09
      Хоть бы очко увезти из Ленинграда ! Зенит на подъеме и на домашнем стадионе - игра за 6 очков !
      1bear
      1bear
      вчера в 17:05
      за волшебными очками
      makkie
      makkie
      вчера в 16:41
      Динамо, конечно, даст бой.
      Но по составу Зенит сильнее + игра на домашнем стадионе в великолепном настроении. Опять же свежесть на стороне Зенита, они не играли на Кубок на неделе, в отличие от Динамо.
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      вчера в 16:16
      Как букмекеры скажут так и сыграют .
      цвпб23424
      цвпб23424
      вчера в 16:09
      Едут за очком...... а то и тремя. Удачи и красивой игры!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 15:59
      А Воронин что здесь делает ?
      Он же хохол из Киева , почему до сих пор не арестовали ?
      Вот поэтому Россия выступает все хуже и хуже - во всем хохлы виноваты !
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 15:52
      А какая разница , все места куплены, сидим и смотрим цирк !
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 15:49
      Очередные 7 - 1 или 1- 7 ?
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 15:44
      Воронин: «Хотим дать бой „Зениту“. „Динамо“ едет в Петербург за очками»

      - Да за одно желание дать бой - уже 5 баллов! Чем больше будет таких матчей - тем интереснее наш чемпионат

      - Только в конкурентной борьбе закаляется характер. Обеим командам это только на пользу...
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      вчера в 15:37
      За очками к окулисту а в Питер за победой...
      Удачи динамикам а нам всем хорошей игры!
      4RT
      4RT
      вчера в 15:30
      Динамо выиграет 5:0 😁
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 15:20
      Было бы неплохо этих выскочек поставить на место, особенно гену.
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 14:58, ред.
      Очень интересный матч, хочется надеяться на то, что интрига в этом матче сохранится до окончания матча, до последней секунды матча... Победа "Динамо", а почему бы и нет, или ничья в этом матче будет серьёзной заявкой на то что "Динамо" один из главных претендентов, как и "Зенит", на победу в РПЛ в этом сезоне...
      Победа "Зенита" в этом матче будет подтверждением того факта что "Зенит" претендент №1 в борьбе за звания чемпиона России по футболу этого сезона...
      И что соперников у "Зенита" в борьбе за первое место в РПЛ, к сожалению, снова нет, как и в предыдущие три сезона...

      Пусть победит сильнейший, и главное чтобы без судейских ошибок, без ошибок которые бы повлияли на результат этого интересного, интригующего матча команд которые занимают первое и второе место в турнирной таблице РПЛ.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 14:52
      Зенит может проиграть ком угодно, но зависит это не от соперника.
      pomor45
      pomor45 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 14:51
      Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 14:49
      Для чего проводят опросы по предстоящей игре? Большинство публикует в них своё пожелание, а не объективную оценку.
      particular
      particular
      вчера в 14:39
      Дать бой - это как-то обтекаемо и беспредметно... Надо забрать победу - тогда появится конкретика и повод для победных реляций :))
      kotmyshka
      kotmyshka
      вчера в 14:34
      Скоро увидим...
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
      вчера в 14:22
      Катёнок если не секрет🤣как у вас там погода?
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 14:18
      Хотелось бы борьбы!
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 14:17
      Пускай будет интрига в чемпионате, и Динамо возьмет три очка, чтобы было ровно в таблице.
      Ironigor
      Ironigor ответ санек002 (раскрыть)
      вчера в 14:15
      Всё может быть.
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