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Защитник «Рубина» Зотов: «С ЦСКА будем играть только на победу»

вчера, 12:09
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Рубина» Георгий Зотов порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится 30 октября на «Ак Барс Арене».

Соперник идет в лидерах, очень качественная команда. Будет очень тяжелый матч, хотя в нашем чемпионате нет легких матчей. Со всеми соперниками очень тяжело. Тем не менее будем выходить и играть только на победу.

Ноябрь будет важен, потому что много очков до этого потеряли. Кровь из носа нужно выигрывать, чтобы остаться в лидирующей группе.

Неудачная серия «Рубина»? Серия неудачная, согласен, но никто не вешает нос, все в наших силах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:51
забивать-то кто будет ?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:30
Да,кто же вас за язык-то тянет,перед каждым матчем,игрунов только на победу,а после игры начинается,мы пытались,но не все получилось,подвела реализация,тренер оказался тренеришкой,ворота у соперника узкие,а наши широкие.....
протон
протон
вчера в 13:12
Да Рубин постоянно чем хуже играет до ЦСКА тем с большей вероятностью победит.
Один из самых неудобных соперников для ЦСКА, может Алексей Владимирович прервет эту серию, он умеет удивлять соперников.
1bear
1bear
вчера в 12:56
желаю Рубину успеха !..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:51
Понятно, а ЦСКА как бы будет играть на поражение.
Cat01
Cat01
вчера в 12:42
Значит ничья!
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:40
А как иначе
ДСА
ДСА
вчера в 12:32
Шансы ЦСКА повыше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:24, ред.
Навряд ли....
ЦСКА 8 официальных матчей подряд не проигрывает...явно на подъёме...
Рубин 10 игр - 0 побед...
Да и у Слуцкого Деспотовича не будет...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:20
От Рубина можно всё ожидать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:14
А как иначе?)
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