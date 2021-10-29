Защитник «Рубина» Зотов: «С ЦСКА будем играть только на победу»

Защитник «Рубина» Георгий Зотов порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра состоится 30 октября на «Ак Барс Арене».
Соперник идет в лидерах, очень качественная команда. Будет очень тяжелый матч, хотя в нашем чемпионате нет легких матчей. Со всеми соперниками очень тяжело. Тем не менее будем выходить и играть только на победу.
Ноябрь будет важен, потому что много очков до этого потеряли. Кровь из носа нужно выигрывать, чтобы остаться в лидирующей группе.
Неудачная серия «Рубина»? Серия неудачная, согласен, но никто не вешает нос, все в наших силах.
Один из самых неудобных соперников для ЦСКА, может Алексей Владимирович прервет эту серию, он умеет удивлять соперников.
Один из самых неудобных соперников для ЦСКА, может Алексей Владимирович прервет эту серию, он умеет удивлять соперников.
ЦСКА 8 официальных матчей подряд не проигрывает...явно на подъёме...
Рубин 10 игр - 0 побед...
Да и у Слуцкого Деспотовича не будет...
ЦСКА 8 официальных матчей подряд не проигрывает...явно на подъёме...
Рубин 10 игр - 0 побед...
Да и у Слуцкого Деспотовича не будет...