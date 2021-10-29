Защитник «Рубина» Зотов: «С ЦСКА будем играть только на победу»

Защитник «Рубина» порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА . Игра состоится 30 октября на «Ак Барс Арене».

Соперник идет в лидерах, очень качественная команда. Будет очень тяжелый матч, хотя в нашем чемпионате нет легких матчей. Со всеми соперниками очень тяжело. Тем не менее будем выходить и играть только на победу.

Ноябрь будет важен, потому что много очков до этого потеряли. Кровь из носа нужно выигрывать, чтобы остаться в лидирующей группе.

Неудачная серия «Рубина»? Серия неудачная, согласен, но никто не вешает нос, все в наших силах.