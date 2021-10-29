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Айртон рассказал о самом ярком воспоминании в «Спартаке»

вчера, 11:00

Защитник «Спартака» Айртон рассказал о самом ярком воспоминании в составе красно-белых.

Самое мощное воспоминание — первый гол, потому что ждал его очень долго. Надеюсь, что однажды его затмит более значимое событие — завоевание титула.

Жиго дал интервью на русском? Самуэлю в этом смысле было чуть проще адаптироваться, ведь он уже знал несколько языков. В том числе английский. Мне русский даётся с трудом, но когда-нибудь я тоже смогу дать небольшое интервью без переводчика. Обещаю. Одно время я занимался с учительницей, которая знала португальский, но затем у неё перестало получаться к нам приезжать. Теперь будем искать нового преподавателя.

В город с женой выбираемся редко. Сын ещё совсем маленький. Если и выбираемся, то обычно в торговый центр. Там есть чем занять ребёнка. Но бывают и исключения. Недавно с женой провели фотосессию в красивом парке Царицыно.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:48
А я думал сова (1:7)
makkie
makkie
вчера в 13:36
На ветке должны быть шутки про 1-7 от Зенита.
Айртон тоже в этом матче сплоховал - во втором тайме Зенит только через его фланг и атаковал. Все три голы пришли с зоны ответственности Айртона.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:19
Куда же ярче то уже? Да после такого лучше помолчать, хотя бы год!

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:41
Скромно умолчал, что самое мощное воспоминание в Спартаке это незабываемые 1:7.это как музыка на всю жизнь
протон
протон
вчера в 12:27
Самое яркое это последняя игра
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:08
конечно!это он не забудет никогда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:47
Прошлый тур...
Куда уж ярче...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:29
В общем и вспомнить нечего.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:20
А гол наверное был в свои ворота.
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:15
То ли ещё будет
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:05
Удачи тебе в России.
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