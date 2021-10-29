Аршавин: «С точки зрения психологии Максименко стоит заменить в „Спартаке“»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации с голкиперами в «Спартаке» перед матчем РПЛ с «Ростовом», который пройдет 30 октября.
Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь.
Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова.
- Вот станешь тренером "Спартака" - тогда тебе и все карты в руки...
- Вот станешь тренером "Спартака" - тогда тебе и все карты в руки...
P.S. Я уже не раз тебе говорил что за Спартаком ты следишь больше чем за Локо!
P.S. Я уже не раз тебе говорил что за Спартаком ты следишь больше чем за Локо!
А зачем существует тренер в команде ???!!!
А зачем существует тренер в команде ???!!!
Ужас какой то?
Ужас какой то?
Сиди у себя - бухай, больше эта шавка ни на что способна !
Сиди у себя - бухай, больше эта шавка ни на что способна !
Следим, помним, ждём!
Следим, помним, ждём!