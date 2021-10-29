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Аршавин: «С точки зрения психологии Максименко стоит заменить в „Спартаке“»

вчера, 09:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о ситуации с голкиперами в «Спартаке» перед матчем РПЛ с «Ростовом», который пройдет 30 октября.

Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь.

Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 17:31
Чего все на Аршавина налетели, его горе журналист спросил, он ответил, никого не оскорбил
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 17:09
стата у него не айс , может и действительно на банке посидеть , подумать . Так то тренер вратарей должен решать
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 16:16
Максименко это вратарь для молодежных команд, вот и всё
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:41
Аршавин: «С точки зрения психологии Максименко стоит заменить в „Спартаке“»

- Вот станешь тренером "Спартака" - тогда тебе и все карты в руки...
4RT
4RT ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:27
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ ГолдБол (раскрыть)
    вчера в 15:09
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 13:53
      Ну так займись тренерской работой,а не административно-трёповой
      Бубнин
      Бубнин
      вчера в 13:08
      В "Спартаке" разберутся. Гороскопы на всех троих давно составлены.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 12:53
        протон
        протон
        вчера в 12:22
        Никакой он не хороший вратарь. Обычный парень, подававший пару лет назад надежды. За этот матч его винить не стоит, Спартак вышел в тот день, чтобы проиграть. А Максименко… ну он не тащит тяжелые мячи. А стоять и отбивать то, что летит в него, может любой другой.
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 11:52
        Советчик всея футбола ⚽️ России !!!
        А зачем существует тренер в команде ???!!!
        1bear
        1bear
        вчера в 11:51
        ..не нужно давать ценные советы - пусть Спартак разваливается и дальше - им нужно очищение ФНЛ
        ГолдБол
        ГолдБол
        вчера в 11:44
        Может всем злопыхателям уже угомониться пора, советчики. У кого из профи провалов не было?! Дай почву языки почесать. А СПАРТАК нато и народная, любимая команда, что бы не переставать удивлять. Не из такого 62а вылазили и сейчас вылезем, на зло всем! А застрявшей в молодости однорольной шапке, с его пьяными оскорблениями (что говорит о полном отсутствии малейшей культуры) не мешало бы помнить кем были бомжи до газпрёма и что содержится клуб на бешенные государственные деньги, а на Европейком уровне радуемся, что достойно проиграли.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 11:14
        Андрей высказал своё мнение по поводу ситуации в "Спартаке" с вратарями, на что имеет полное право. Как, кстати, и мы с вами. Его мнение нисколько не противоречит здравому смыслу, поэтому не понимаю нападок на Аршавина некоторых пользователей. Тем более что он прав, когда говорит, что с точки зрения психологии Максименко стоит заменить. На мой личный взгляд, на один-два матча, не более, а то "остынет".
        makkie
        makkie
        вчера в 11:02
        Орлов, Аршавин, Боярский... лучше бы Семаку советы раздавали.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ 4RT (раскрыть)
        вчера в 10:58
        Что уже после Наполи? Будет СЕМЬбров или РеброСЕМЬ?
        Ужас какой то?
        4RT
        4RT ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 10:47
        Скоро дождёшься 😁
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 10:43
        А это что еще за экперт по алкашам вылез ?
        Сиди у себя - бухай, больше эта шавка ни на что способна !
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ 4RT (раскрыть)
        вчера в 10:30
        МакСЕМЬенко, СЕМЬлихов, Ребров?
        Следим, помним, ждём!
        112910415
        112910415
        вчера в 10:22
        кто же знает, насколько готов Селихов ...
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 10:21
        Главный тренер сам разберется, кого ставить на матч в вотах.
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        вчера в 10:13
        Что СемьЛихов, что МакСемьМенко одного поля ягоды, продавать их нужно куда-нибудь во вторую лигу.
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov ответ Эджуке (раскрыть)
        вчера в 10:08
        Где новости про Спартак,ты тут как тут,у тебя наверное профессия шут и кто то тебе небось платит за утопию Спартака, молодец ,делаешь своё хорошо
        leonidspb1958
        leonidspb1958
        вчера в 10:03
        Дайте парню поиграть в своё удовольствие!Саша- ВЕРИМ!!
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 09:58
        В дубль отправить на исправление
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        вчера в 09:40
        Питерцы стали советы давать федуну, то гена всех идиотами обозвал то теперь Шава советует убрать максименко.
        4RT
        4RT ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 09:40
          Эджуке
          Эджуке
          вчера в 09:39
          Нет-нет - Саша как никогда надёжен в воротах Спартака, ждём его дальнейшей вратарской феерии )))
          санек002
          санек002 ответ 4RT (раскрыть)
          вчера в 09:36, ред.
          давно пора!еще до матча с зенитом
          4RT
          4RT
          вчера в 09:34
          Его стоит заменить с любой точки зрения
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