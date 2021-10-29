Аршавин: «С точки зрения психологии Максименко стоит заменить в „Спартаке“»

Бывший полузащитник сборной России поделился мыслями о ситуации с голкиперами в «Спартаке» перед матчем РПЛ с «Ростовом», который пройдет 30 октября.

Если Селихов по здоровью готов, то, думаю, он выйдет на матч. Про Реброва я вообще забыл, что он существует как вратарь.

Может быть, Максименко и совершал ошибки, но для меня он достаточно хорошего качества вратарь. Возможно, чисто с точки зрения психологии его стоит заменить. Я бы поставил Селихова.