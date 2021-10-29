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Балахнин: «Мало кто уходил из сборной России, не облитый помоями»

вчера, 14:56

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин порассуждал о перспективах сборной России.

В наших условиях трудно рассуждать о планах и перспективах. Если видим по Лиге чемпионов, что не вытягиваем, то и на уровне сборных так же. Локально, как вы говорите. Нет базиса, нет наших игроков в Европе, никто их не берёт даже в чемпионаты слабее первой пятёрки, как ни жаль. Сборная может выдать неплохой матч с младшими по рангу, но сказать, что у нас высокий мировой уровень, нельзя. Хотя Кипр и Мальту при всём к ним уважении обязаны обыгрывать.

Радоваться можно любой победе, другое дело — запас прочности. Мы так устроены, что впадаем в эйфорию при малейшей возможности, видим себя чемпионами мира. Но проходит время, меняются результаты, и начинаем спускать собак на вчерашних героев. Вспомните всех тренеров сборной в последние десятилетия — мало кто уходил, не облитый помоями. Черчесов, Слуцкий… Боюсь, и Карпина это ждёт.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:47
Даже Гуса ругали ))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:33
С его словами можно не соглашаться, но отрицать нельзя, ибо имеет место быть, пока не опровергнуто, Карпину удачи!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:16
Не обливали грязью только Гуса, но он этого заслужил. Единственный, кто дал результат.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:27, ред.
Валеру и теперь уже не за что ругать. Он все сделал , что мог сделать в этой ситуации. За месяц принял Сборную до игры с Хорватами и команда идет на первом месте. А получится или нет занять первое место , тем более мы играем в Хорватии , где игроки классом на порядок выше наших , это покажет игра. Если получится , то Карпину надо давать тогда будет героя России .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:00
Кто уходи по собственному после знаковых поражений или турниров - не особо полоскали, а кто цеплялся за контракт и продолжал позориться - те сами этого заслужили.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:49
Не за что ругать пока Карпина. На павлина не похож, Наполеона из себя не строит, не умничает, на поводу и на шею никого не садит, в душ никого не зовёт, молодежь подтягивает. Набирает очки. Сборная на 1 месте. Пока.
Есть желание смотреть на игру сборной, болеть за нее и есть ожидание. Тоже пока.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:37
Надо просто вовремя соскочить, придумав вескую причину.
Mangur
Mangur
вчера в 15:28
Таки да, победы приходит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:26
Карпину надо две игры победить и никто его поругает.
протон
протон
вчера в 15:25
Ну то что нет запаса прочности, это мы и так знаем. Но это вопросы не к Карпину, он работает с теми кто есть,, а к тем кто не развивает детско - юношеский футбол, откуда собственно и берется этот базис.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:19
К сожалению здесь он прав...
shlomo
shlomo
вчера в 15:07
Давайте не будет пессимизировать.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:57
Карпин сможет не опазорится,всё у него получится!
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