Филимонов: «В „Спартаке“ надо менять практически всё»...

Бывший голкипер «Спартака» высказался о проблемах красно-белых в текущем сезоне. Московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Какие эмоции от игры «Спартака»? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений.