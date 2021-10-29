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Филимонов: «В „Спартаке“ надо менять практически всё»

вчера, 10:11

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о проблемах красно-белых в текущем сезоне. Московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Какие эмоции от игры «Спартака»? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений.

Время гегемонии «Спартака» ушло? Время не ушло. Это вопрос работы клуба — кого они нанимают тренировать и играть. Когда в ЦСКА всё было завязано на Гинере, у команды были регулярные успехи. Как только главный поменялся — ЦСКА не попал в еврокубки. То же самое — «Зенит». До «Газпрома» клуб был крепким середняком, который ничего не добивался. «Спартак» с Романцевым был лидером советского и российского футбола, а без него — скатился. Были какие-то всплески, вторые места при Черчесове или Карпине, но стабильности не стало. Если правильно подойти, всё можно вернуть.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 17:16
спартаку лучше поменять болельщиков.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:37
Филимонов: «В „Спартаке“ надо менять практически всё»...

- Так и хочется сказать: "Ну и кто тебе мешает? Выкупи контрольный пакет акций клуба и меняй там всё по своему усмотрению... Делов-то...

- А..., денег не хватает? Тогда нечего и "звездеть"!!!
pomor45
pomor45
вчера в 14:38
Так уж и все надо менять. Достаточно сбросить бабу с воза - Зарему.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 14:28
Если тренер не тянет, должны брать на себя инициативу игроки, а Джикия умудряется выяснять отношения с лидером команды по игре, хотя должны помогать молодым, нет команды во всех смыслах, бегают разные контракты
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 14:23, ред.
Здание под названием Спартак прогнило в основании, поэтому его нужно сносить и строить на этом месте другое здание, с новым добротным основанием, новым фундаментом
Aris
Aris
вчера в 14:08
Всем давно ясно, что в клубе нет руководства! Создается впечатление, что руководители находятся на содержании и занимают должности в других клубах, с той целью, чтобы не допустить СМ до лидерства.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:43
Это суть человеческая! Я типа все знаю и все умею!На самом деле большинство даже мяч только по телеку видела с дивана!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:42
Всё-это просто сменить владельца. Не по Сеньке шапка политработнику оказалась,это не портфель за Алекперовым носить, да изображать из себя успешного бизнесмена.т
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:42
В этом и суть
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:15
Настало время Зареме стряхнуть пыль с "Книги перемен".
galem72
galem72
вчера в 12:31
Это, конечно, здорово! Но о какой "замене всего" можно рассуждать, когда Федун на новый сезон даже не хочет покупать игровой товар?
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:31
Так в том то вся и беда для болельщиков Спартака, что никто за такие деньги клуб не купит. А для Аликперова, да и для Федуна Спартак нужен не для спортивных результатов, а совсем для другого. Они пользуются неплохими поблажками от государства, а продав его картина может развернуться в другую сторону, вот почему они продают его задорого, что бы никто не купил.
Так, что терпеть Федуна спартаковским болельщикам ещё долго!
протон
протон
вчера в 12:23
Многие хают Филимонова за его известный ляп, но вы почему то не вспоминаете сколько он ТАЩИЛ просто не берущиеся мячи и за Спартак и за сборную! Одна игра с Францией 99 году чего стОит. Там у французов такой состав был - мама не горюй! Максименко до Филимонова как до Китая в известной позе. Но боюсь он даже близко не приблизится по уровню.
ЧиП
ЧиП
вчера в 11:59
Осталось понять кто этим будет заниматься🤷‍♂️
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:42
Приветствую!Все вроде правильно только вот хозяина поменять ....А какого?

Федун не может продать «Спартак», пакет его акций меньше, чем у Алекперова
Леонид Федун и Вагит Алекперов вместе владеют ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Полная цепочка владения включает суммарно около 10 юридических лиц. Но, по информации «Интерфакса», с учётом всех долей эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» (с учётом фонда «Наше будущее») – порядка 36,7%, Федуна — 32,7%.

А вот из другого источника
Вагит Алекперов (36,8%) Леонид Федун (32,7%) неизвестно (30,5%
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:36
    Серж 129
    Серж 129
    вчера в 11:11
    Менять надо владельцев ибо то что ни творят не в какие рамки не лезет, они решили сделать подарок на столетие в виде опущения спартака ниже плинтуса и болельщиков тоже
    9cz2sjq9upk5
    9cz2sjq9upk5
    вчера в 10:58
    Так оно и есть
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:56, ред.
    А чего собственно нового сказал Филимонов?
    Да ничего! Давным-давно уже всем понятно, что в Спартаке надо менять всё, начиная с хозяина клуба с его окружением и заканчивая почти всеми игроками.
    Да и сам Спартак можно разделить на три разных команды.
    Первый и настоящий Спартак - Старостиных!
    Второй Спартак-Романцева. Романцев обманом забрал клуб у Николая Старостина, о чём свидетельствует внук Н.П. Старостина Михаил Ширинян.
    Третья команда это Спартак - Федуна. Тут я думаю даже пояснении не надо.
    Был ещё один Спартак - Червиченко, но он с одной стороны был мало у руля. Правда заблуждения, что с него всё началось далеко заселось в умы спартачей, хотя разваливать Спартак ещё начал Романцев. Можно назвать своими словами, Романцев пропил Спартак, а Червиченко этим воспользовался.
    Так, что если Спартак хочет снова быть великим клубом, то ему надо поменять хозяина и выкупить наконец-то спартаковский ромб у Ловчева!
    4RT
    4RT
    вчера в 10:52
    Всех и всё
    Alhunah
    Alhunah
    вчера в 10:48
    Дайте время Зареме, она всё разрулит
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 10:47
    Кто последние десять лет издевается над командой и болельщиками, меняя тренеров каждые пол-года ? Его и надо убирать в первую очередь, а также дать спокойно тренеру работать два-три сезона. Но и тогда никто не даст гарантии, что "Спартак" вернётся на лидирующие позиции, так как ушло в прошлое время, когда в нашем чемпионате доминировали две-три команды, превосходя соперников прежде всего в мастерстве.
    112910415
    112910415
    вчера в 10:42
    толковый хозяин нужен
    makkie
    makkie
    вчера в 10:33
    Рыба гниёт с головы, и гниёт уже 19 лет...
    Пока в Спартаке такие " гении" управления как Федун и Зарема, ничего путного не выйдет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:32
    Хватило бы смены владельца...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:29
    Начиная с хозяина клуба
    Cat01
    Cat01
    вчера в 10:29
    Всё сразу не заменишь
    drug01
    drug01
    вчера в 10:28
    Но ромбик оставить
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:26
    Менять - надо все - от Федуна и Заремы до Рассказова и Максименко.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:24
    Ну вот Саня и открыл нам Америку...:))))
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