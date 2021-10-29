Филимонов: «В „Спартаке“ надо менять практически всё»...

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о проблемах красно-белых в текущем сезоне. Московский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.
Какие эмоции от игры «Спартака»? Всё плохо. И очевидных путей выхода из этого состояния нет. Надо практически всё менять в клубе, чтобы «Спартак» снова боролся за чемпионство. И боролся не всплесками, а постоянно и обоснованно. Чтобы клуб был стабильным источником положительных эмоций в плане турнирных достижений.
Время гегемонии «Спартака» ушло? Время не ушло. Это вопрос работы клуба — кого они нанимают тренировать и играть. Когда в ЦСКА всё было завязано на Гинере, у команды были регулярные успехи. Как только главный поменялся — ЦСКА не попал в еврокубки. То же самое — «Зенит». До «Газпрома» клуб был крепким середняком, который ничего не добивался. «Спартак» с Романцевым был лидером советского и российского футбола, а без него — скатился. Были какие-то всплески, вторые места при Черчесове или Карпине, но стабильности не стало. Если правильно подойти, всё можно вернуть.
Да ничего! Давным-давно уже всем понятно, что в Спартаке надо менять всё, начиная с хозяина клуба с его окружением и заканчивая почти всеми игроками.
Да и сам Спартак можно разделить на три разных команды.
Первый и настоящий Спартак - Старостиных!
Второй Спартак-Романцева. Романцев обманом забрал клуб у Николая Старостина, о чём свидетельствует внук Н.П. Старостина Михаил Ширинян.
Третья команда это Спартак - Федуна. Тут я думаю даже пояснении не надо.
Был ещё один Спартак - Червиченко, но он с одной стороны был мало у руля. Правда заблуждения, что с него всё началось далеко заселось в умы спартачей, хотя разваливать Спартак ещё начал Романцев. Можно назвать своими словами, Романцев пропил Спартак, а Червиченко этим воспользовался.
Так, что если Спартак хочет снова быть великим клубом, то ему надо поменять хозяина и выкупить наконец-то спартаковский ромб у Ловчева!
Да ничего! Давным-давно уже всем понятно, что в Спартаке надо менять всё, начиная с хозяина клуба с его окружением и заканчивая почти всеми игроками.
Да и сам Спартак можно разделить на три разных команды.
Первый и настоящий Спартак - Старостиных!
Второй Спартак-Романцева. Романцев обманом забрал клуб у Николая Старостина, о чём свидетельствует внук Н.П. Старостина Михаил Ширинян.
Третья команда это Спартак - Федуна. Тут я думаю даже пояснении не надо.
Был ещё один Спартак - Червиченко, но он с одной стороны был мало у руля. Правда заблуждения, что с него всё началось далеко заселось в умы спартачей, хотя разваливать Спартак ещё начал Романцев. Можно назвать своими словами, Романцев пропил Спартак, а Червиченко этим воспользовался.
Так, что если Спартак хочет снова быть великим клубом, то ему надо поменять хозяина и выкупить наконец-то спартаковский ромб у Ловчева!