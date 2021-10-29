Возле стадиона «Атлетико» установили памятник Луису Арагонесу

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вчера, 18:07

Испанский «Атлетико» около домашнего стадиона «Ванда Метрополитано» установил памятник экс-игроку и наставнику команды .

Hoy hemos vivido un momento muy emotivo en el Wanda @Metropolitano: se inauguró la estatua de nuestra gran leyenda Luis Aragonés. ☺ 🔴⚪



🔗 https://t.co/Wz7Ve420WC pic.twitter.com/60dN4jF2au — Atlético de Madrid (@Atleti) October 29, 2021

Арагонес играл за «Атлетико» с 1964 по 1974 год. Он провел в футболке «матрасников» 265 матчей и забил 172 мяча. После завершения карьеры он неоднократно становился главным тренером команды, завоевав испанское чемпионство в сезоне-1976/77 и три раза выиграв Кубок страны, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в 1974 году.

Церемонию посетили сын Арагонеса, наставник «Атлетико» , капитан команды Коке и экс-форвард «красной фурии» .

С 2004 по 2008 год Арагонес возглавлял сборную Испании, которая выиграла чемпионат Европы-2008.

В 2014 году тренер умер от лейкемии в возрасте 75 лет.