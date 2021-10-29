ГлавнаяНовостиФутбольные достопримечательностиИспания. Примера 2021/2022

Возле стадиона «Атлетико» установили памятник Луису Арагонесу

вчера, 18:07

Испанский «Атлетико» около домашнего стадиона «Ванда Метрополитано» установил памятник экс-игроку и наставнику команды Луису Арагонесу.

Арагонес играл за «Атлетико» с 1964 по 1974 год. Он провел в футболке «матрасников» 265 матчей и забил 172 мяча. После завершения карьеры он неоднократно становился главным тренером команды, завоевав испанское чемпионство в сезоне-1976/77 и три раза выиграв Кубок страны, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в 1974 году.

Церемонию посетили сын Арагонеса, наставник «Атлетико» Диего Симеоне, капитан команды Коке и экс-форвард «красной фурии» Фернандо Торрес.

С 2004 по 2008 год Арагонес возглавлял сборную Испании, которая выиграла чемпионат Европы-2008.

В 2014 году тренер умер от лейкемии в возрасте 75 лет.

Все новости
Официально«Манчестер Сити» представил статуи Компани и Давида Сильвы возле стадиона
28 августа ВидеоКомментарии7
ОфициальноНа стадионе «Манчестер Сити» появятся статуи Компани и Сильвы
23 августа Комментарии16
В Копенгагене появилась стена Кристиана Эриксена
15 июня ФотоКомментарии6
Портрет Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе
11 июня ФотоКомментарии10
В Петербурге открыли станцию метро «Зенит», где выставили трофеи клуба
10 июня ФотоКомментарии9
Перед игрой Аргентина — Чили была открыта статуя в честь Марадоны
04 июня ВидеоКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:10
Очень хорошо!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 21:01
Спасибо тебе за детство дедушка .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:03
Низкий поклон
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:50
Легенда Атлетико и Испании. Заслужил.
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответ Tonik-ID (раскрыть)
вчера в 19:46
Торрес тренер молодежки Атлетико и один из немногих игроков Атлетико, который играл в команде Арагонеса. Кому как не ему там присутствовать...
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 18:41
Даже Торрес присутствовал, вот это правильный подход к мероприятию
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:38
Арагонес заслужил.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:18
Арагонес собрал самую сильную сборную в 21 веке.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:15
Великий игрок и тренер! Не забудем золотую Испанию 2008!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:14
Великий человек для клуба
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100