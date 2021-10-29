Артета высказался о возможной работе в «Барселоне»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о возможной работе в «Барселоне». Ранее СМИ утверждали, что испанский специалист может возглавить «сине-гранатовых».
Я очень счастлив в «Арсенале» и имею честь быть здесь. Я сосредоточен на работе в этом клубе.
За последние несколько лет в «Барселоне» произошло много всего. Вы должны преодолеть такую ситуацию, как уход Лионеля Месси, который был ключевым игроком в течение многих лет, и я знаю, что это требует времени. Я надеюсь, что у «Барселоны» всё будет хорошо.
«Все это требует времени. Я просто надеюсь, что у клуба все сложится хорошо».
После 14 месяцев, проведенных на «Камп Ноу», Куман был уволен с поста главного тренера «Барсы» в среду вечером после шокового поражения от Райо Вальекано. «Барса» набрала всего 15 очков в 10 играх в Ла Лиге в этом сезоне и дважды проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов. Они занимают девятое место в таблице, и, похоже, сделают легенду «Барселоны» Хави своим следующим тренером.
В то время как Хави лидирует, Эрик Тен Хаг и Роберто Мартинес также выступают в качестве вариантов для гигантов Ла Лиги.
Менеджер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на увольнение Кумана на «Камп Ноу» в четверг и сказал репортерам: «Меня много раз увольняли, и я все еще жив и счастлив».
«Быть уволенным - это часть работы, и ты должен выкладываться на полную, пока не станешь тренером».
«На следующий день после того, как они вышвырнут вас, продолжайте с чистой совестью, что вы отдали все. Я считаю, что Куман делал все, что в его силах».
Микель Артета понятно что не уйдет из Арсенала, и к тому же он не подходит, это я так думаю. Хави вариант для Барсы. Удачи и Хави и Артете!
«Все это требует времени. Я просто надеюсь, что у клуба все сложится хорошо».
После 14 месяцев, проведенных на «Камп Ноу», Куман был уволен с поста главного тренера «Барсы» в среду вечером после шокового поражения от Райо Вальекано. «Барса» набрала всего 15 очков в 10 играх в Ла Лиге в этом сезоне и дважды проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов. Они занимают девятое место в таблице, и, похоже, сделают легенду «Барселоны» Хави своим следующим тренером.
В то время как Хави лидирует, Эрик Тен Хаг и Роберто Мартинес также выступают в качестве вариантов для гигантов Ла Лиги.
Менеджер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на увольнение Кумана на «Камп Ноу» в четверг и сказал репортерам: «Меня много раз увольняли, и я все еще жив и счастлив».
«Быть уволенным - это часть работы, и ты должен выкладываться на полную, пока не станешь тренером».
«На следующий день после того, как они вышвырнут вас, продолжайте с чистой совестью, что вы отдали все. Я считаю, что Куман делал все, что в его силах».
Микель Артета понятно что не уйдет из Арсенала, и к тому же он не подходит, это я так думаю. Хави вариант для Барсы. Удачи и Хави и Артете!