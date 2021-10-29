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Артета высказался о возможной работе в «Барселоне»

вчера, 19:10

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о возможной работе в «Барселоне». Ранее СМИ утверждали, что испанский специалист может возглавить «сине-гранатовых».

Я очень счастлив в «Арсенале» и имею честь быть здесь. Я сосредоточен на работе в этом клубе.

За последние несколько лет в «Барселоне» произошло много всего. Вы должны преодолеть такую ​​ситуацию, как уход Лионеля Месси, который был ключевым игроком в течение многих лет, и я знаю, что это требует времени. Я надеюсь, что у «Барселоны» всё будет хорошо.

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zv6w86r5pemr
zv6w86r5pemr
сегодня в 02:48
Не надо ему туда ходить
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:05
Менеджер Арсенала Микель Артета отвечает на вопрос о вакансии в Барселоне после увольнения Рональда Кумана:

«Все это требует времени. Я просто надеюсь, что у клуба все сложится хорошо».

После 14 месяцев, проведенных на «Камп Ноу», Куман был уволен с поста главного тренера «Барсы» в среду вечером после шокового поражения от Райо Вальекано. «Барса» набрала всего 15 очков в 10 играх в Ла Лиге в этом сезоне и дважды проиграла в групповом этапе Лиги чемпионов. Они занимают девятое место в таблице, и, похоже, сделают легенду «Барселоны» Хави своим следующим тренером.

В то время как Хави лидирует, Эрик Тен Хаг и Роберто Мартинес также выступают в качестве вариантов для гигантов Ла Лиги.

Менеджер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на увольнение Кумана на «Камп Ноу» в четверг и сказал репортерам: «Меня много раз увольняли, и я все еще жив и счастлив».

«Быть ​​уволенным - это часть работы, и ты должен выкладываться на полную, пока не станешь тренером».

«На следующий день после того, как они вышвырнут вас, продолжайте с чистой совестью, что вы отдали все. Я считаю, что Куман делал все, что в его силах».

Микель Артета понятно что не уйдет из Арсенала, и к тому же он не подходит, это я так думаю. Хави вариант для Барсы. Удачи и Хави и Артете!
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:42
никакой артеты нам не надо
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:05
Если Артета решит перейти в Барсу и провалится там, дела его совсем плохи
протон
протон
вчера в 19:52
Артета довольно умный и адекватный человек, хотелось бы, чтоб как тренер состоялся. А то ни рыба ни мясо пока.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:39
Я не удивлюсь уже ничему
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:38
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:26
    В руководстве барсы конечно чудики сидят, но менять Кумана на Артему это через чур даже для них))
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 19:25
    Все неудачи Барсы связывают с уходом Месси.
    3ton
    3ton
    вчера в 19:14
    Пусть там и остаётся
    beefs
    beefs
    вчера в 19:12
    будет, только когда...
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