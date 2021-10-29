Артета высказался о возможной работе в «Барселоне»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал слухи о возможной работе в «Барселоне». Ранее СМИ утверждали, что испанский специалист может возглавить «сине-гранатовых».

Я очень счастлив в «Арсенале» и имею честь быть здесь. Я сосредоточен на работе в этом клубе.

За последние несколько лет в «Барселоне» произошло много всего. Вы должны преодолеть такую ​​ситуацию, как уход Лионеля Месси, который был ключевым игроком в течение многих лет, и я знаю, что это требует времени. Я надеюсь, что у «Барселоны» всё будет хорошо.