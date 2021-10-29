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Зидан готов возглавить ПСЖ

вчера, 20:12

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов к работе в ПСЖ.

Приоритетным вариантом для Зидана является пост главного тренера сборной Франции, однако пока «трёхцветными» руководит Дидье Дешам, который может остаться на своей должности. Поэтому Зидан готов рассмотреть вариант с работой в ПСЖ.

Ранее французский специалист уже несколько раз отказывал парижанам, но теперь изменил своё мнение. Назначение Зидана всегда было мечтой руководства ПСЖ, поэтому они будут готовы расстаться с Маурисио Почеттино, который не показывает выдающиеся результаты у руля команды.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 09:11
Будь это так ,Зидан бы давно пришел
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:58
Он имеет возможность выбирать.
амурец
амурец
сегодня в 00:37
Хотя конечно Зидан и хочет тренировать сборную Франции, но почему бы сейчас не возглавить ПСЖ? Опыт тренерский у него не малый, да и авторитета хватает, во всяком случае из состава ПСЖ рядом с ним никто даже близко не стоял
Nazi
Nazi
вчера в 23:49
Думается мне Зизу способен помочь Парижу. Даже эта дикая троица, что корчит из себя невесть что, пикнуть у него не сможет, не то что руку не пожать :) Забегают 16и...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:41
"расстаться с Маурисио Почеттино, который не показывает выдающиеся результаты у руля команды."
==============
А кто вынес Гвардиолу с МС?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:16
Зинедин Зидан готов стать менеджером ПСЖ.

Бывший босс «Реала» Зинедин Зидан, как полагают, готов в ближайшем будущем управлять гигантами Лиги 1 ПСЖ. 49-летний тренер еще не вернулся в футбол с тех пор, как покинул «Реал Мадрид» по окончании кампании 2020 –2021 годов.

«ПСЖ» хочет подписать Зинедина Зидана, если когда-нибудь расстанется с нынешним тренером Маурисио Почеттино. Считается, что Зидан заинтересован в замене Дидье Дешама на посту тренера сборной Франции. Но он может быть открыт для перспективы управления ПСЖ.

Он помог «Реалу» выиграть три последовательных титула в Лиге чемпионов за свои два с половиной года в качестве менеджера клуба. Затем Зидан расстался с клубом летом 2018 года.

Зинедин Зидан вернулся в Реал Мадрид в марте 2019 года. Он привел Реал Мадрид к титулу Ла Лиги сезона 2019-20.

Но я думаю, что он выберет сборную Франции.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 23:08
при чём играют сами по себе и руководить не получится. А вот Пончик своего зёму не плохо на лавку усадил,совершил то,что не под силу было тренерам Барсы.Правда усадил с молчаливого согласия шейхов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 23:06
видать на это расчёт. Но шейхи жаднее Переса.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:05
ещё и Роналду притянет,да и Барана бонусом.
1bear
1bear
вчера в 22:53
жалко Почеттино , но не верю - пусть Зидан лучше Дешама подсиживает
4RT
4RT
вчера в 22:52
Иди в Ньюкасл,покажи свой класс 😁
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:48, ред.
конечно готов, за ПСЖ хоть ща, это не в АПЛ идти пердоле сасуоле получать, без судей переса))) а в лигу одной команды можно и пойти)) гениальный тренер - второй после моура будет - подросла смена!))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:23
Зидан отказывал ПСЖ потому что у них Месси не было, а теперь он готов на все четыре бегать туда, чтобы тренировать гения. Это его мечта!
berda2003
berda2003
вчера в 21:50
наглый этот афроарабоевропеец французского разлива ...
cska1948
cska1948 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:33
"...Ранее французский специалист уже несколько раз отказывал парижанам..."
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Так что ни кого Зидан не подсиживал. Скорее, дав согласие, Зидан оказал честь руководству ПСЖ.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:30
Подсидел всетаки аргентинца!!!
cska1948
cska1948
вчера в 21:30
А я бы с интересом понаблюдал, как Зидан смог бы, если смог, вытащить из болота Барсу. Только в Барсу сейчас ни один тренер с именем не сунется, дабы не подмочить свою репутацию. Поэтому в Барсу и пригласили не Зидана, а Хави.
112910415
112910415
вчера в 21:10
о ! это интересный поворот событий
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Кому-то опять кажется что он что-то знает, - точно !!!)))
ЕРУНДЕНЬ, ПОЛНАЯ ЧУШИ !!!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:03
Ну а чего, интересно бы посмотреть, как Зидан своим авторитетом усмирит звездных плакс
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:54
Давно надо было его назначить и не мучиться с этим физруком Почеттино.
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:48
Поживём -увидим.
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:45
Может шейхи подарят ему три лч как в Реале
ДСА
ДСА
вчера в 20:43
Понятно, там и руководить не надо, игроки сами играют.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:37
посмотрим какую программу предложит алжирец
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:22
Думаю, если придёт Зидан, то Мбаппе продлит контракт.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:21
Скоро Лейпциг и Мс могут помочь Зидану и посопутствовать увольнения Почета))
Сантус
Сантус
вчера в 20:20
Я не верю что у Зизу закончились деньги..)
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