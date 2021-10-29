Зидан готов возглавить ПСЖ

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов к работе в ПСЖ.
Приоритетным вариантом для Зидана является пост главного тренера сборной Франции, однако пока «трёхцветными» руководит Дидье Дешам, который может остаться на своей должности. Поэтому Зидан готов рассмотреть вариант с работой в ПСЖ.
Ранее французский специалист уже несколько раз отказывал парижанам, но теперь изменил своё мнение. Назначение Зидана всегда было мечтой руководства ПСЖ, поэтому они будут готовы расстаться с Маурисио Почеттино, который не показывает выдающиеся результаты у руля команды.
Бывший босс «Реала» Зинедин Зидан, как полагают, готов в ближайшем будущем управлять гигантами Лиги 1 ПСЖ. 49-летний тренер еще не вернулся в футбол с тех пор, как покинул «Реал Мадрид» по окончании кампании 2020 –2021 годов.
«ПСЖ» хочет подписать Зинедина Зидана, если когда-нибудь расстанется с нынешним тренером Маурисио Почеттино. Считается, что Зидан заинтересован в замене Дидье Дешама на посту тренера сборной Франции. Но он может быть открыт для перспективы управления ПСЖ.
Он помог «Реалу» выиграть три последовательных титула в Лиге чемпионов за свои два с половиной года в качестве менеджера клуба. Затем Зидан расстался с клубом летом 2018 года.
Зинедин Зидан вернулся в Реал Мадрид в марте 2019 года. Он привел Реал Мадрид к титулу Ла Лиги сезона 2019-20.
Но я думаю, что он выберет сборную Франции.
Бывший босс «Реала» Зинедин Зидан, как полагают, готов в ближайшем будущем управлять гигантами Лиги 1 ПСЖ. 49-летний тренер еще не вернулся в футбол с тех пор, как покинул «Реал Мадрид» по окончании кампании 2020 –2021 годов.
«ПСЖ» хочет подписать Зинедина Зидана, если когда-нибудь расстанется с нынешним тренером Маурисио Почеттино. Считается, что Зидан заинтересован в замене Дидье Дешама на посту тренера сборной Франции. Но он может быть открыт для перспективы управления ПСЖ.
Он помог «Реалу» выиграть три последовательных титула в Лиге чемпионов за свои два с половиной года в качестве менеджера клуба. Затем Зидан расстался с клубом летом 2018 года.
Зинедин Зидан вернулся в Реал Мадрид в марте 2019 года. Он привел Реал Мадрид к титулу Ла Лиги сезона 2019-20.
Но я думаю, что он выберет сборную Франции.