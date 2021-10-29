Зидан готов возглавить ПСЖ

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вчера, 20:12

Бывший главный тренер «Реала» готов к работе в ПСЖ .

Приоритетным вариантом для Зидана является пост главного тренера сборной Франции, однако пока «трёхцветными» руководит , который может остаться на своей должности. Поэтому Зидан готов рассмотреть вариант с работой в ПСЖ .