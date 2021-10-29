«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Конте 21 млн евро за сезон

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте является главным кандидатом на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед».
Итальянский специалист готов возглавить «красных дьяволов», если Оле-Гуннар Сульшер будет уволен, однако Конте хочет получать в манчестерском клубе зарплату в размере 21 млн евро за сезон. «Манчестер Юнайтед» не готов платить Антонио такую сумму, поэтому сейчас МЮ рассматривает вариант, что Сульшер останется у руля команды.
В «Интере» Конте получал 14 млн евро за год. Если «Манчестер Юнайтед» удовлетворит финансовые запросы итальянца, он станет вторым самым высокооплачиваемым тренером Английской Премьер-Лиги после Хосепа Гвардиолы, который получает 23,6 млн евро за сезон. Заработная плата Сульшера составляет около 9 млн евро за год.
Наивно было надеяться на то что после 9 млн, которые получает Сульшер, руководство МЮ согласится платить 21 млн - Конте...
Даже если Конте назвал 21 млн евро чтобы поторговаться, то и это слишком много...
Если Конте так хочет 21 млн, то надо с Конте подписывать контракт на таких условиях что большинство из обозначенной суммы он получит в виде бонусов по итогам полученного результата, и контракты на таких условиях надо подписывать со всеми новыми главными тренерами...
А то привыкли:
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, НЕТ РЕЗУЛЬТАТА, А СВОЁ, ХОТЬ И НЕ ЗАРАБОТАННОЕ, ВСЕГДА ПОЛУЧАТ...
Наивно было надеяться на то что после 9 млн, которые получает Сульшер, руководство МЮ согласится платить 21 млн - Конте...
Даже если Конте назвал 21 млн евро чтобы поторговаться, то и это слишком много...
Если Конте так хочет 21 млн, то надо с Конте подписывать контракт на таких условиях что большинство из обозначенной суммы он получит в виде бонусов по итогам полученного результата, и контракты на таких условиях надо подписывать со всеми новыми главными тренерами...
А то привыкли:
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, НЕТ РЕЗУЛЬТАТА, А СВОЁ, ХОТЬ И НЕ ЗАРАБОТАННОЕ, ВСЕГДА ПОЛУЧАТ...