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«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Конте 21 млн евро за сезон

вчера, 17:51

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте является главным кандидатом на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед».

Итальянский специалист готов возглавить «красных дьяволов», если Оле-Гуннар Сульшер будет уволен, однако Конте хочет получать в манчестерском клубе зарплату в размере 21 млн евро за сезон. «Манчестер Юнайтед» не готов платить Антонио такую сумму, поэтому сейчас МЮ рассматривает вариант, что Сульшер останется у руля команды.

В «Интере» Конте получал 14 млн евро за год. Если «Манчестер Юнайтед» удовлетворит финансовые запросы итальянца, он станет вторым самым высокооплачиваемым тренером Английской Премьер-Лиги после Хосепа Гвардиолы, который получает 23,6 млн евро за сезон. Заработная плата Сульшера составляет около 9 млн евро за год.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 05:53, ред.
Все хотят "доить" МЮ. Вон защитник-бревно бегает за 80ММ. На лавке сидит Ван де Бек за 45ММ. Санчо за 100ММ выходит на поле всего на 15 минут. Бесполезному Лингардиньо МЮ хочет предложить новый контракт. Погба хочет получать 500К в неделю. Дальше список можно так и продолжать...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:03, ред.
Если Зюзю возглавит ПСЖ,то туда надо Кришну пристороить и освободить деньги для Конте. Пользы от итальянца будет больше,чем от Мячиносца.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:57
Вместо Конте МЮ решил пригласить Кантону.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:46
Жозе за 21 лям ,может раз в год сказать,что МЮ самая лучшая команда в мире.
1bear
1bear
вчера в 21:01
Конте много просит,но много сделает для МЮ...
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 20:57
а контекс не так уж и прост))аппетиты растут у него не плохо
djaich
djaich ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:24
У Моуриньо пока что провал был лишь в Тоттенхеме, а после него трудоустроился в Рому, команду не выступающую в ЛЧ, имеющую ограниченные финансовые ресурсы по сравнению с АПЛ и, соответственно, столь же ограниченные перспективы на победу в ЕК и Серии А. Зарплата у него сократилась в два раза - с пятнадцати миллионов в Лондоне до 7,5 миллионов в Риме. Вот вам и пятно на репутации.
По поводу Кумана, мое мнение не имеет значения. Ему было нормально и во главе сборной Голландии, но кое кто решил его переманить, а за это необходимо платить. Не будут платить и давать нормальные страховые гарантии, то получим плеяду высококлассных тренеров, десятилетиями возглавляющих один и тот же клуб, вроде Басби, Ги Ру и прочих легенд прошлого. Тогда даже суперклубам придется последовательно перебирать методом проб и ошибок своих и начинающих тренеров, испытывая целую серию неудач, чтобы найти того, кто нужен.
ПС: И когда пишите возражение, то нажимайте ссылку "Ответить" под постом с коим дискутируете. Доказывать собственную правоту самому себе бессмысленно.
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 20:12
Все правильно, все доят муму как хотят, чем же Конте хуже то?=))
Viduka
Viduka
вчера в 20:03
Платить по полмиллиона фунтов в неделю Санчесу и выкладывать 80 миллионов за шеффилдский холодильник они готовы, а раскошелиться на тренера, способного привести клуб к трофеям - нет. Далеко пойдут с такой политикой:)
протон
протон
вчера в 19:51
Если по фактам: Конте не работает дольше 2 лет - Работал в Ювентусе 3 года. И 2 года у него там играл Погба. Автор не владеет темой?
Сантус
Сантус
вчера в 19:08
Жадность фраера сгубит...)
particular
particular
вчера в 19:02, ред.
А Конте растёт... В претензиях и запросах 😉
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:51
Я думаю это просто настоящая чушь. Конте здравомысящий человек и понимает что такая сумма для тренера это перебор ! Не верю в такой вброс.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:43
По поводу рискует своей репутацией...И никто больше не предложит...

Ж.Моуриньо: "Челси", МЮ, "Тоттенхэм", ч что? Никто больше не предложил???
После очередных провалов в перечисленных командах, получив при этом миллионы и миллионы за расторжения контракта по инициативе руководства этих команд, за невыполненную работу, Ж.Моуриньо с пятнами на своей репутации главный тренер "Ромы"...

А по поводу Кумана...
Вы действительно считаете, что Куман высококлассный тренер???!!!
112910415
112910415
вчера в 18:40
это только начало торга
djaich
djaich ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:27
А любому успешному тренеру без разницы на чье либо мнение. Беря команду по ходу сезона, он рискует собственной репутацией, а здесь вероятность провала весьма высока. Если он поставит на себя такое пятно, то ему после этого уже не предложат зарплату даже в 14 млн. Кто ему эти издержки компенсирует? То же самое касается и Кумана. Хотите, чтобы он ушел с высокооплачиваемого места, где добился несомненных успехов, в клуб с непонятными перспективами? Ну так прописывайте определенные страховые гарантии. При ином раскладе переманивать высококлассных тренеров будет невозможно, даже в самые лучшие клубы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:24
Хороший аппетит однако у Конте.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:16, ред.
Пожалуй, А.Конте хочет слишком много, тем более. если учесть что в "Интере" он получал 14 млн евро в год, а Сульшер в МЮ получает 9 млн...

Наивно было надеяться на то что после 9 млн, которые получает Сульшер, руководство МЮ согласится платить 21 млн - Конте...

Даже если Конте назвал 21 млн евро чтобы поторговаться, то и это слишком много...

Если Конте так хочет 21 млн, то надо с Конте подписывать контракт на таких условиях что большинство из обозначенной суммы он получит в виде бонусов по итогам полученного результата, и контракты на таких условиях надо подписывать со всеми новыми главными тренерами...
А то привыкли:
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ, НЕТ РЕЗУЛЬТАТА, А СВОЁ, ХОТЬ И НЕ ЗАРАБОТАННОЕ, ВСЕГДА ПОЛУЧАТ...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 18:08
Да, серьёзные запросы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:08
Конте даже и не планирует оставаться надолго в мю, решил быстренько поднять бабла и идти дальше)
cska1948
cska1948
вчера в 18:02, ред.
Конте от скромности не умрёт!
Брулин
Брулин
вчера в 17:54
Ну и запросы пошли у них....
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