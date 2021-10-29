«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Конте 21 млн евро за сезон

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вчера, 17:51

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии является главным кандидатом на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед».

Итальянский специалист готов возглавить «красных дьяволов», если будет уволен, однако Конте хочет получать в манчестерском клубе зарплату в размере 21 млн евро за сезон. «Манчестер Юнайтед» не готов платить Антонио такую сумму, поэтому сейчас МЮ рассматривает вариант, что Сульшер останется у руля команды.

В «Интере» Конте получал 14 млн евро за год. Если «Манчестер Юнайтед» удовлетворит финансовые запросы итальянца, он станет вторым самым высокооплачиваемым тренером Английской Премьер-Лиги после Хосепа Гвардиолы, который получает 23,6 млн евро за сезон. Заработная плата Сульшера составляет около 9 млн евро за год.