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«Ман Юнайтед» рассматривает Роджерса на случай увольнения Сульшера

вчера, 11:37

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатов на замену тренеру Оле-Гуннару Сульшеру на случай возможной отставки.

Одним из кандидатов является наставник «Лестера» Брендан Роджерс, сообщает ESPN. Отмечается, что руководство «Юнайтед» поддерживает вариант с Роджерсом.

Источник утверждает, что решающими для Сульшера в МЮ станут две следующих игры – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».

Недавно сообщалось, что Криштиану Роналду призвал футболистов МЮ поддержать Сульшера.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:41
Отличный кандидат. Есть ещё, Эшпириту Санту.
Они оба могут поднять Мю на другой уровень . У них нет громких имён, рекламы, маркетинга и т.д но они отличные тренера
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 19:04
Рой Кина бы им в раздевалку и вопрос тренера отпадет. Будет метелить всех нытиков.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:25
Роджерс вряд ли согласится. Он же Ливерпуль тренировал.
t2k
t2k
вчера в 17:12
Роджерс как и парик ставит оборона+контра, то есть откинуть весь прогресс на -2 года. В начало сульшера посла Жозе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:22
Тут Конте уже купил билеты на самолёт.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:11
Не думаю, что он «Тот самый».
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:07
У Роджерса, вроде, все хорошо в Лестере, стоит ли так рисковать, тем более, что сам метит на смену Гвардиоле в Сити?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 14:48
Забыл Алексиса Санчеса (дьяволы предложили больше, чилиец на это повелся).
112910415
112910415
вчера в 13:26
как бы Конте не обиделся, узнав ...
shlifen
shlifen
вчера в 12:50, ред.
Такое ощущение что в Юнайтед работает мужичок, который только и делает, что следит за действиями соседей по городу:
* Сити хочет купить Фреда - МЮ покупает Фреда
* Сити хочет вернуть Санчо - МЮ покупает Санчо
* Сити хочет купить Роналду - МЮ покупает Роналду
* Сити хочет пригласить Роджерса после Пепа - МЮ хочет пригласить Роджерса на место Сульшера

Ни на что не намекаю - просто совпадение... 4 раза ))) Есть же вариант с Конте - почему просто не позвать итальянца??? Он и игру поставит, и с ресурсами МЮ точно сделает их реальным претендентом на АПЛ в следующем году....
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:48
ну, да, конечно, чтобы он угробил МЮ окончательно в угоду своим скаузерам, в частности, СтДжи. Его и близко нельзя подпускать!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 12:43
А Роджерс расматривает Ман Юнайтед?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:39
Пепку переманить надо
galem72
galem72
вчера в 12:36
Вряд ли Родж подойдёт этим игрокам. Я за Контаря!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:33
Это надо согласовать с Роналду.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:26
А як же Конте?
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:42
Думаю, что это не вариант для МЮ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:39
Вроде бы уже была новость, что Роджерс отказался, хотя пока это всего лишь слухи. Да и ливерпульцу идти в мю не лучшее решение)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:39
Вчера только же был Конте ???!!!)))
drug01
drug01
вчера в 11:39
Решение хорошее
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