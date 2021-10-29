«Ман Юнайтед» рассматривает Роджерса на случай увольнения Сульшера

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вчера, 11:37

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатов на замену тренеру на случай возможной отставки.

Одним из кандидатов является наставник «Лестера» , сообщает ESPN. Отмечается, что руководство «Юнайтед» поддерживает вариант с Роджерсом.

Источник утверждает, что решающими для Сульшера в МЮ станут две следующих игры – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».