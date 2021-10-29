«Ман Юнайтед» рассматривает Роджерса на случай увольнения Сульшера

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатов на замену тренеру Оле-Гуннару Сульшеру на случай возможной отставки.
Одним из кандидатов является наставник «Лестера» Брендан Роджерс, сообщает ESPN. Отмечается, что руководство «Юнайтед» поддерживает вариант с Роджерсом.
Источник утверждает, что решающими для Сульшера в МЮ станут две следующих игры – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой».
Недавно сообщалось, что Криштиану Роналду призвал футболистов МЮ поддержать Сульшера.
Они оба могут поднять Мю на другой уровень . У них нет громких имён, рекламы, маркетинга и т.д но они отличные тренера
Они оба могут поднять Мю на другой уровень . У них нет громких имён, рекламы, маркетинга и т.д но они отличные тренера
* Сити хочет купить Фреда - МЮ покупает Фреда
* Сити хочет вернуть Санчо - МЮ покупает Санчо
* Сити хочет купить Роналду - МЮ покупает Роналду
* Сити хочет пригласить Роджерса после Пепа - МЮ хочет пригласить Роджерса на место Сульшера
Ни на что не намекаю - просто совпадение... 4 раза ))) Есть же вариант с Конте - почему просто не позвать итальянца??? Он и игру поставит, и с ресурсами МЮ точно сделает их реальным претендентом на АПЛ в следующем году....
* Сити хочет купить Фреда - МЮ покупает Фреда
* Сити хочет вернуть Санчо - МЮ покупает Санчо
* Сити хочет купить Роналду - МЮ покупает Роналду
* Сити хочет пригласить Роджерса после Пепа - МЮ хочет пригласить Роджерса на место Сульшера
Ни на что не намекаю - просто совпадение... 4 раза ))) Есть же вариант с Конте - почему просто не позвать итальянца??? Он и игру поставит, и с ресурсами МЮ точно сделает их реальным претендентом на АПЛ в следующем году....