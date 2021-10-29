ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкаслу» придётся заплатить неустойку, чтобы пригласить Роберто Мартинеса

вчера, 20:36

«Ньюкасл» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стива Брюса.

«Сороки» рассматривают наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса в качестве одного из главных кандидатов. Если испанский специалист согласится работать в «Ньюкасле», английский клуб должен будет заплатить Бельгии неустойку в размере 2 млн фунтов стерлингов.

Мартинес является главным тренером сборной Бельгии с 2016 года. До этого он работал в «Суонси» (2007-2009), «Уигане» (2009-2013) и «Эвертоне» (2013-2016).

Все новости
СлухиПирло или Гаттузо могут возглавить «Дженоа»
Сегодня, 18:42 Комментарии10
СлухиКонте хочет тренировать команду только с начала сезона
Сегодня, 00:05 Комментарии14
Официально«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави
Вчера, 23:52 Комментарии10
Слухи«Бавария» нацелилась на Торгана Азара
Вчера, 21:49 Комментарии7
СлухиЗидан готов возглавить ПСЖ
Вчера, 20:12 Комментарии28
Артета высказался о возможной работе в «Барселоне»
Вчера, 19:10 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:30
деньги для них не проблема, от слова совсем
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:40
Грэм Джонс рассказал о будущем «Ньюкасл Юнайтед» в ходе позитивного 26-минутного обмена мнениями с журналистами. Бывший босс Лутон-Таун изложил свою позицию, упомянул о приходе «нового человека», а также затронул вопрос найма в январе.

Трудно не задаться вопросом, есть ли у Джонс уже догадки или даже более подробные сведения о том, кто будет следующим главным тренером в Сент-Джеймс Парк. Но еще предстоит выяснить, заявил ли уже человек, который заменил Стива Брюса, что он счастлив работать с Ньюкасл, или это будет кто-то другой, например Роберто Мартинес.

Кем бы он ни был, Джонс говорит, что его задача заключалась в том, чтобы каждый показал тот тип единства, который может снова сделать Ньюкасл великим.

Джонс сказал: «Я хочу, чтобы он вошел в единый футбольный клуб, а это означает, что болельщики, игроки и персонал - все движутся в одном направлении, с хорошими стандартами, готовые сделать то, что требуется в краткосрочной перспективе, чтобы помочь новому менеджеру получить вывести нас из этой ситуации».

Ситуация с Мартинесом интересна.

Для начала, в клубе уже есть досье на босса из Бельгии после того, как он стал ведущим кандидатом в 2019 году, когда Брюс в конце концов получил эту работу.
Разрешено ли ему выполнять обе работы на международном уровне и в «Юнайтед» - это еще один большой вопрос.

Когда недавно спросили о своем будущем с Бельгией, бывший босс «Эвертона» сказал: «В моем случае я очень, очень доволен тем, что делаю, и просто пытаюсь достичь следующих шагов».

«В конце концов, если мне нужно прийти к решению там, где есть дверь, я просто постараюсь принять лучшее решение для всех».

«Неважно, где это может быть в мире, важно иметь время и средства, чтобы иметь долгосрочный проект и что-то построить».

«Это то, что мне действительно нравится - создавать что-то».

Будет ли что-то строить в Ньюкасле, еще неизвестно.
Gahi
Gahi
вчера в 21:52
Когда есть большие деньги, главное нужно ещё уметь правильно ими распорядиться, с такой суммой которую может позволить себе Ньюкасл Юнайтед потратить на трансферные сделки, есть соблазн переплатить за тех с кем хотят сотрудничать и ошибиться в своём поспешным выборе. Но самое главное в этих трансферах правильно отобрать и подписать тренера, который будет в состоянии решать с командой Ньюкасл Юнайтед больших задач в завоевание трофеев в ближайшей перспективе. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:46
Это смех, а не неустойка.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:46
Совсем дураки. Пусть с ним Бельгия и дальше мучается.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:41
Деньги есть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:41
2 млн фунтов это не деньги для новых владельцев Ньюкасла)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100