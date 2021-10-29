«Ньюкаслу» придётся заплатить неустойку, чтобы пригласить Роберто Мартинеса

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вчера, 20:36

«Ньюкасл» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стива Брюса.

«Сороки» рассматривают наставника сборной Бельгии в качестве одного из главных кандидатов. Если испанский специалист согласится работать в «Ньюкасле», английский клуб должен будет заплатить Бельгии неустойку в размере 2 млн фунтов стерлингов.

Мартинес является главным тренером сборной Бельгии с 2016 года. До этого он работал в «Суонси» (2007-2009), «Уигане» (2009-2013) и «Эвертоне» (2013-2016).