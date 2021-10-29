«Ньюкаслу» придётся заплатить неустойку, чтобы пригласить Роберто Мартинеса

«Ньюкасл» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стива Брюса.
«Сороки» рассматривают наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса в качестве одного из главных кандидатов. Если испанский специалист согласится работать в «Ньюкасле», английский клуб должен будет заплатить Бельгии неустойку в размере 2 млн фунтов стерлингов.
Мартинес является главным тренером сборной Бельгии с 2016 года. До этого он работал в «Суонси» (2007-2009), «Уигане» (2009-2013) и «Эвертоне» (2013-2016).
Трудно не задаться вопросом, есть ли у Джонс уже догадки или даже более подробные сведения о том, кто будет следующим главным тренером в Сент-Джеймс Парк. Но еще предстоит выяснить, заявил ли уже человек, который заменил Стива Брюса, что он счастлив работать с Ньюкасл, или это будет кто-то другой, например Роберто Мартинес.
Кем бы он ни был, Джонс говорит, что его задача заключалась в том, чтобы каждый показал тот тип единства, который может снова сделать Ньюкасл великим.
Джонс сказал: «Я хочу, чтобы он вошел в единый футбольный клуб, а это означает, что болельщики, игроки и персонал - все движутся в одном направлении, с хорошими стандартами, готовые сделать то, что требуется в краткосрочной перспективе, чтобы помочь новому менеджеру получить вывести нас из этой ситуации».
Ситуация с Мартинесом интересна.
Для начала, в клубе уже есть досье на босса из Бельгии после того, как он стал ведущим кандидатом в 2019 году, когда Брюс в конце концов получил эту работу.
Разрешено ли ему выполнять обе работы на международном уровне и в «Юнайтед» - это еще один большой вопрос.
Когда недавно спросили о своем будущем с Бельгией, бывший босс «Эвертона» сказал: «В моем случае я очень, очень доволен тем, что делаю, и просто пытаюсь достичь следующих шагов».
«В конце концов, если мне нужно прийти к решению там, где есть дверь, я просто постараюсь принять лучшее решение для всех».
«Неважно, где это может быть в мире, важно иметь время и средства, чтобы иметь долгосрочный проект и что-то построить».
«Это то, что мне действительно нравится - создавать что-то».
Будет ли что-то строить в Ньюкасле, еще неизвестно.
Трудно не задаться вопросом, есть ли у Джонс уже догадки или даже более подробные сведения о том, кто будет следующим главным тренером в Сент-Джеймс Парк. Но еще предстоит выяснить, заявил ли уже человек, который заменил Стива Брюса, что он счастлив работать с Ньюкасл, или это будет кто-то другой, например Роберто Мартинес.
Кем бы он ни был, Джонс говорит, что его задача заключалась в том, чтобы каждый показал тот тип единства, который может снова сделать Ньюкасл великим.
Джонс сказал: «Я хочу, чтобы он вошел в единый футбольный клуб, а это означает, что болельщики, игроки и персонал - все движутся в одном направлении, с хорошими стандартами, готовые сделать то, что требуется в краткосрочной перспективе, чтобы помочь новому менеджеру получить вывести нас из этой ситуации».
Ситуация с Мартинесом интересна.
Для начала, в клубе уже есть досье на босса из Бельгии после того, как он стал ведущим кандидатом в 2019 году, когда Брюс в конце концов получил эту работу.
Разрешено ли ему выполнять обе работы на международном уровне и в «Юнайтед» - это еще один большой вопрос.
Когда недавно спросили о своем будущем с Бельгией, бывший босс «Эвертона» сказал: «В моем случае я очень, очень доволен тем, что делаю, и просто пытаюсь достичь следующих шагов».
«В конце концов, если мне нужно прийти к решению там, где есть дверь, я просто постараюсь принять лучшее решение для всех».
«Неважно, где это может быть в мире, важно иметь время и средства, чтобы иметь долгосрочный проект и что-то построить».
«Это то, что мне действительно нравится - создавать что-то».
Будет ли что-то строить в Ньюкасле, еще неизвестно.