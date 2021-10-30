Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» .

Он нужен «Зениту». Артём в команде, выходит и забивает. Но в скорости на данный момент проигрывает нынешним игрокам стартового состава. Азмуну, например. Но всё равно есть вариант, при котором можно играть в два центральных нападающих. В общем — Дзюба в игре! И ни в коем случае его нельзя сбрасывать со счетов. И за его индивидуальный бомбардирский рекорд надо порадоваться. Который был достигнут, в том числе за счет характера. И мастерства! Артём ведь забивает голы на любой вкус. А как они взаимодействовали с Халком! Или как с Азмуном 39 мячей на двоих забили в одном сезоне. Это тоже рекорд для одной команды.

Может ли Дзюба прибавить в «физике»? Это зависит от него самого. Дзюба — это явление в футболе и к нему надо аккуратно относиться. Кстати, мои слова часто перекручивают, говорят, что я «переобуваюсь». Но я всегда говорю одно — когда футболист забивает, хорошо играет — надо об этом говорить. Когда сдает — об этом тоже не стоит молчать.