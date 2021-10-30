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Орлов: «Дзюба — это явление в футболе и к нему надо аккуратно относиться»

вчера, 20:01

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Он нужен «Зениту». Артём в команде, выходит и забивает. Но в скорости на данный момент проигрывает нынешним игрокам стартового состава. Азмуну, например. Но всё равно есть вариант, при котором можно играть в два центральных нападающих. В общем — Дзюба в игре! И ни в коем случае его нельзя сбрасывать со счетов. И за его индивидуальный бомбардирский рекорд надо порадоваться. Который был достигнут, в том числе за счет характера. И мастерства! Артём ведь забивает голы на любой вкус. А как они взаимодействовали с Халком! Или как с Азмуном 39 мячей на двоих забили в одном сезоне. Это тоже рекорд для одной команды.

Может ли Дзюба прибавить в «физике»? Это зависит от него самого. Дзюба — это явление в футболе и к нему надо аккуратно относиться. Кстати, мои слова часто перекручивают, говорят, что я «переобуваюсь». Но я всегда говорю одно — когда футболист забивает, хорошо играет — надо об этом говорить. Когда сдает — об этом тоже не стоит молчать.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:38, ред.
Мыльный пузырь,который пытаются раздуть ещё больше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:50
"Красная книга футбола"
Г.С.Орлов
Роспромиздат 2021
112910415
112910415
вчера в 21:51
хитренький комментатор
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:41
Явление из разряда :Дети-цветы жизни,но пусть они растут в чужом огороде.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:06
Дзюба - это скорее явление в околофутболе.
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:56
Дзюба - это явление в воображении Орлова после 300 грамм.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:53
Орлов человек флюгер. Когда всё хорошо, он хвалит и защищает. Когда проблемы, он критикует. Никогда не видел от него объективной оценки
Сантус
Сантус
вчера в 20:48
Аккуратно что бы не запачкаться?))
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:32
Дзюба — это явление в футболе и к нему надо аккуратно относиться.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1289239/orlov-gennadiy-zenit

блин и нечего сказать чтоб деда не обидеть))
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:23
Генаха и тут на ходу переобулся,хотя он и явление,в комментаторском цехе...)))
ABir
ABir
вчера в 20:20
Все явления Артема уже в прошлом. Скоро будет радость, когда он просто от ворот до ворот добегать будет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:09
К этому явлению футбола надо относиться максимально аккуратно - поворачиваться к нему спиной в раздевалке я бы никому не рекомендовал.
Futurista
Futurista
вчера в 20:08
Говорят я переобуваюсь - сказал Орлофф переобуваясь...
Legend 6
Legend 6
вчера в 20:07
Пора уже делать слепок задницы Дзюбы и ставить перед питерским стадионом. Чтобы разные Орловы могли прикасаться своими губами к этому футбольному явлению.
beefs
beefs
вчера в 20:03
не пори чушь, дуб он и есть везучий дуб...
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