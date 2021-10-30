Витория: «Футбол жесток. Нам не хватило небольшой крупицы удачи»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был в последних играх. Мы играли компактнее, быстрее, стабильнее, и смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, играли быстро. Много играли в контратаке. Мы пропустили гол и не смогли восстановиться в контратаке, поскольку это было на последних секундах.

Футбол жесток. Нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось. Пропустить гол на последних минутах — вдвойне жестоко.