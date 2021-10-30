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Витория: «Футбол жесток. Нам не хватило небольшой крупицы удачи»

вчера, 19:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Это сложный момент, чтобы прокомментировать игру. Это была игра против хорошей команды. Мы должны были каким-то образом поменять тот ход событий, который был в последних играх. Мы играли компактнее, быстрее, стабильнее, и смогли это сделать. Мы забили гол и должны были забить второй, играли быстро. Много играли в контратаке. Мы пропустили гол и не смогли восстановиться в контратаке, поскольку это было на последних секундах.

Футбол жесток. Нам не хватило небольшой крупицы удачи, поэтому случилось то, что случилось. Пропустить гол на последних минутах — вдвойне жестоко.

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Все комментарии
161регион
161регион
вчера в 20:23
Застонал...
протон
протон
вчера в 20:20
Солнце скоро взойдёт бла-бла-бла
протон
протон
вчера в 20:17
— Не уснули на игре?
— Нет.
— Что-то почерпнули для себя в этой игре?
— Ничего, — сказал Карпин
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:09
Я крупица,ты крупица-
нас с тобою двое,
а захочется напиться-
сразу станет трое
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:55, ред.
Пора очередного тренеришку спартаку менять. Уже на 8-ое место опустились.
Tostao
Tostao
вчера в 19:44
На всякую "крупицу удачи" в "Спартаке" есть Рассказов и Джикия.
Брулин
Брулин
вчера в 19:43
Спартак при тебе продолжает деградировать, признай это Руй
1bear
1bear
вчера в 19:38
Спартак показывает удручающие результаты в РПЛ , и тренер тут не виноват...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:32
Руй, делает что может, но может очень мало
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:22
Жалкое оправдание
Zak11
Zak11
вчера в 19:21
Ну ничего нового. Может и с Зенитом тоже удачи не хватило?
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