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Кафанов: «По игре мы были ближе к победе, чем „Спартак“»

вчера, 19:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о ничейном результате своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Поражения точно не заслуживали, по игре вроде были к победе ближе, но проигрывали до последней минуты. То, что отыгрались? Наверное, боженька видел, что хотели забить и выиграть. Ничья тоже неплохой результат, учитывая, как складывалась игра.

Глебов лучший игрок матча? Большая группа игроков сыграла на хорошем уровне. Это «Спартак». У них игроки выше классом. У нас практически все сыграли очень хорошо.

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Все комментарии
161регион
161регион
вчера в 20:21
Ростов был ближе к победе.... И это факт
протон
протон
вчера в 20:17
Чушь. Не только лишь то момент, что тащит вратарь, каркас ворот или считанные сантиметры. Сколько у Спартака было запоротых выходов 2 в 1 или 3 в 2? Штук 5, не меньше. Беда Спартака, что дивидентов не извлекли. За что и поплатились.
ABir
ABir
вчера в 20:13
Не сказать, чтобы прямо ближе, но ничью честно заслужили
makkie
makkie
вчера в 19:53
Ничья по делу.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:44
Ничья справедливый исход матча.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:43
Игра была примерно равной. Ничья закономерный результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:42
Отскочили да и ладно...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:42
А по развитию игры были ближе к поражению.
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