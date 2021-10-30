Кафанов: «По игре мы были ближе к победе, чем „Спартак“»

Главный тренер «Ростова» высказался о ничейном результате своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1).

Поражения точно не заслуживали, по игре вроде были к победе ближе, но проигрывали до последней минуты. То, что отыгрались? Наверное, боженька видел, что хотели забить и выиграть. Ничья тоже неплохой результат, учитывая, как складывалась игра.

Глебов лучший игрок матча? Большая группа игроков сыграла на хорошем уровне. Это «Спартак». У них игроки выше классом. У нас практически все сыграли очень хорошо.