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Глебов: «Карпин — главный тренер в моей жизни»

вчера, 19:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничью своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1). Гол Глебова на последних минутах позволил ростовскому клубу сравнять счёт.

С пропущенным голом не разобрались. Мой игрок был, я пропускал, но не смогли разобраться. С моментом нашего гола получилось перекинуть Селихова. Все счастливы, все рады. Гол не пахнет.

У меня всегда мотивация играть за «Ростов», приносить пользу, подниматься в таблице. Сегодня играли равные команды. Может быть, чуть-чуть у нас было больше моментов. И те, и те могли выиграть.

Внутри всё улучшается, набираем очки. Эмоции положительные. Будем подниматься выше. Крики фанатов «Спартака» не слышал, слышал только наших болельщиков. Они молодцы. Дела в отношениях с ними у нас налаживаются. Все смотрят в таблицу. Две-три игры — и всё меняется. Всё очень плотно, до зимы может что угодно произойти.

С Карпиным временами переписываемся, осталась общая группа, желает удачи, поздравляет. Главный тренер в моей жизни? Тяжёлый вопрос. Наверное, начиная с академии «Локо», можно всех перечислять, Адиев «Анжи». Но самый первый-первый — Карпин.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 21:01
Валера должен сделать ставку на него.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:49
Карпин теперь в сборную позовёт!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:49
Данила можно понять. Карпин пригласил молодого 19 летнего игрока в Ростов и через пару лет Глебов при Карпине стал игроком основы. А теперь уже и капитаном
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