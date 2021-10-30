Кержаков: «Класс „Нижнего Новгорода“ и „Локомотива“ несопоставим»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:2).

В концовке не распорядились мячом, как надо. Класс сказался. Мы просто так ударили мяч куда-то в выгодной ситуации. В следующей атаке соперник показал, как нужно распоряжаться мячом. Класс команд несопоставим, к сожалению.

Вывод после матча с «Краснодаром»? Нельзя сравнивать команды. Они разные. Играли сегодня не на равных, они владели преимуществом. Мы за счет анализа игры соперника понимали, за счет чего можем добиться положительного результата. Эту тактику мы выдерживали, но на последней минуте мы распорядились мячом на нашем уровне, а «Локомотив» на своем. Мы проиграли, а за хорошую игру очков не дают.