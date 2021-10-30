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Кержаков: «Класс „Нижнего Новгорода“ и „Локомотива“ несопоставим»

вчера, 22:08
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:2).

В концовке не распорядились мячом, как надо. Класс сказался. Мы просто так ударили мяч куда-то в выгодной ситуации. В следующей атаке соперник показал, как нужно распоряжаться мячом. Класс команд несопоставим, к сожалению.

Вывод после матча с «Краснодаром»? Нельзя сравнивать команды. Они разные. Играли сегодня не на равных, они владели преимуществом. Мы за счет анализа игры соперника понимали, за счет чего можем добиться положительного результата. Эту тактику мы выдерживали, но на последней минуте мы распорядились мячом на нашем уровне, а «Локомотив» на своем. Мы проиграли, а за хорошую игру очков не дают.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:48
Нормально играет Нижний.
Struhan
Struhan
сегодня в 04:51
Нижний итак хорош. За одну лишь игру уже можно ставить в зачёт нынешний сезон. В следующем если что можно и побиться за что то большее..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:30
Получился закономерный результат.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:38
Досадная ошибка защитника и вратаря, привела к автоголу.
И это на 94 минуте, обидно однако.
А Саше- респект!!!
протон
протон
вчера в 22:25
Керж, ты реально молодец!!! С составом уровня ФНЛ обыгрываешь так называемых ТОПов РПЛ. Вырастешь в классного тренера, ты ставишь хороший футбол и заряжаешь парней позитивной энергией!!! Удачи, Саша!!!
beefs
beefs
вчера в 22:25
все правильно, очки начисляют за голы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:12
Чистая случайность ,автогол ! Кержакову с НН пожелаем Удачи!!! А Локо с Победой !!!
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