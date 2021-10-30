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Ловчев: «20 млн болельщиков „Спартака“ рыдают, а Селихов стоит и улыбается»

вчера, 21:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о результате матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Пропущенный гол «Спартака»? Там пять секунд до конца игры. Рассказов, ну возьми ты парня за руку, дерни и опусти на землю! Пускай тебя выгонят! Тут череда ошибок. Джикия бьет штрафной. Ну задержи время. Венец всего — это Селихов. Как я должен относиться к сегодняшним спортсменам? После этого Селихов стоит с Песьяковым и улыбается. 20 миллионов болельщиков рыдают, а он стоит и улыбается.

В последнее время вижу, что у этих футболистов, особенно у спартаковских, отсутствует уважение к людям, которые приходят на трибуны. Да, это стечение обстоятельств. Люди моего поколения после таких игр рыдали и не спали ночами. Я говорил, что после таких поражений, которое было в прошлом туре, любой спортсмен выходит и доказывает. Но тут играли средненько, да и гол забил молодой игрок. Моментов-то не было.

Волновались игроки? У меня как-то ноги сводило, и мне сказали идти работать бухгалтером, чтобы руки сводило, а не ноги. Селихов сколько не играл? Ему дали возможность, а он такое показывает.

«Ростов» не хуже играл, а моменты были получше, чем у «Спартака». У Селихова от груди отскакивает, а он смеется. Тут рыдать надо. Выручил за пределами штрафной? А зачем он играет тогда? Вратарь должен выручать. Игры у «Спартака» как не было, так и нет. Что на последних секундах делали игроки? Сегодняшний «Спартак» — это трагедия. Ошибка на ошибке. Почему они так играли? Такие характеры. Меня это просто взбесило

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:54
Ну да Мостовой с Ловчевым рассуждают прав Дзюба или не прав. А так то да только журналисты.
Сп62
Сп62 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 10:50
Дзюбу полоскают только болельщики и журналисты. Не надо всё в одну кучу.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:34
У японцев это называется "держать лицо". Это спортивная игра, что Селихову делать, когда после матча, подошёл вратарь победившей команды? Зарыдать, упасть на газон и истерично выкрикивать: тварь я дрожащая. Пожал руку, поздравил с победой, улыбнулся при этом. Это нормальное, культурное поведение спортсмена.
Вы поменьше слушайте этого сектанта. Пусть расскажет как группировки игроков Спартака власть делили и вылетили из высшей лиги в 76 кажется. Он тогда в команде играл.
Вообще история удивительные выверты делает.
Ловчев со товарищи позорно завалил Спартак в низший дивизион, и сейчас спокойно примеривает позор на молодых.
Карпин, Шалимов, Мостовой подписали письмо 14-ти, развалили сборную, отказались в ней играть. Сейчас руководят командами, вещают с кресел экспертов, судят Дзюбу.
Но достаётся больше всех Рассказову, Селихов под раздачу попал, а Дзюбу вообще полоскать не перестают.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 10:32
Полностью поддерживаю Ловчева,у игроков напрочь отсутствует уважение к клубу,к его болельщикам.На поле выходит не команда,а стадо баранов...ни сыгранности,ни тактики,ни техники,ни паса,ни физики.У многих игроков уже к середине первого тайма ноги подкашиваются,крайние идут вперед,а возвращаться не успевают.Надо гнать всех пенсионеров-миллионеров,а делать команду из молодых игроков.Посмотрите,как от матча к матчу прибавляет Литвинов,как нравится игра Игнатова,даже по тем минутам на поле.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Smoke Some Weed (раскрыть)
сегодня в 10:31
Спасибо за инфу дружище.😉.)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:20
Переживает ветеран и за себя, и за остальных 19 999 999 болельщиков... Вот от переживаний этих и почудилось Серафимычу невесть что).
Ну а у Спартака, как и у всех нас, свой путь. И он должен его пройти, проползти, пробежать. Это уж как получится.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 10:12
Городская библиотека, второй этаж, раздел фантастика )))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:55
Падение вниз продолжается.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 09:30
В пропущеном голе Селихов не виноват как болельщик Ростова хотел видить в воротах Максименко тогда б мы точно выйграли бы
Храневец
Храневец
сегодня в 09:21
А чего ему не смеяться Серафимыч ??? Жизнь удалась ,деньги капают и не хилые ,да такие .что работягам и не снились .Ну а качество игры, то вспомните слова Аршавина .
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:25
Селихов пересидел на лавке
YVG
YVG
сегодня в 08:16
Долларовым миллионерам не понять слез тех, у кого вообще долларов нет.
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:53
Привет дружище. Я не могу найти из архива что у Спартака 20 миллионов болельщиков. Подскажи дорогой уважаемый.)))
Самедов Агил
Самедов Агил ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 06:29
    YVG
    YVG
    сегодня в 04:26
    Ну насчет 20 плачущих миллионов Ловчев, конечно, как всегда, приврал.
    trimetil
    trimetil
    сегодня в 01:52
    Не, Селихов ещё хуже, чем Максименко.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 01:48
    Год юбилейный, ребятки осознают, нервничают ;)
    Сарказм, если чё. Зряплату им надо прибавить попробовать, у Федуна денег хватит...
    Futurista
    Futurista ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    сегодня в 01:34
    Я один из 20 млн. болеющих за Спартак)...
    Kokurrr
    Kokurrr ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Да, да! 20 млн это только в Москве.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Думаешь, Ленинградцы коренные выбирали, кому быть спонсором? Вы-то кто и откуда?
    Futurista
    Futurista ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    сегодня в 01:07, ред.
    Ну это лучше чем говорить что газпром народное достояние)...или что Зенит построил себе стадион...
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:37
    В России 145 млн людей, из них 20 млн за Спартак?
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 00:34
    жаль что Локомотиву опять подфартило а в остальном хороший тур
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 00:31
    20млн??? а может плачет только Ловчев
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 00:00, ред.
    Зато всегда "хорошая погода") Как по голове дадут - в Москве тепло...
    Торвин
    Торвин
    вчера в 23:55
    Поздравляю Ростов), насолили покорителям Наполи))
    4RT
    4RT
    вчера в 23:33
    Вот делать им больше нехрена как рыдать
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Asper (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Селихов в пропущенном мяче НЕ виноват. Это могут подтвердить все адекватные болельщики и специалисты.
    particular
    particular
    вчера в 23:26, ред.
    Качественная вспышка гнева. Но Алибабаевича ему не переплюнуть 🤣️
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:25
    А может просто вспомнить две известные вещи. 1. Болельщиков Спартака не 20 млн, а гораздо меньше. 2. Все таки футбол это спорт(игра), а не война и не надо воспринимать все так трагично. Спартак проигрывает уже 18 лет, привыкли, поэтому и улыбаются.
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