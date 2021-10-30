Ловчев: «20 млн болельщиков „Спартака“ рыдают, а Селихов стоит и улыбается»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о результате матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
Пропущенный гол «Спартака»? Там пять секунд до конца игры. Рассказов, ну возьми ты парня за руку, дерни и опусти на землю! Пускай тебя выгонят! Тут череда ошибок. Джикия бьет штрафной. Ну задержи время. Венец всего — это Селихов. Как я должен относиться к сегодняшним спортсменам? После этого Селихов стоит с Песьяковым и улыбается. 20 миллионов болельщиков рыдают, а он стоит и улыбается.
В последнее время вижу, что у этих футболистов, особенно у спартаковских, отсутствует уважение к людям, которые приходят на трибуны. Да, это стечение обстоятельств. Люди моего поколения после таких игр рыдали и не спали ночами. Я говорил, что после таких поражений, которое было в прошлом туре, любой спортсмен выходит и доказывает. Но тут играли средненько, да и гол забил молодой игрок. Моментов-то не было.
Волновались игроки? У меня как-то ноги сводило, и мне сказали идти работать бухгалтером, чтобы руки сводило, а не ноги. Селихов сколько не играл? Ему дали возможность, а он такое показывает.
«Ростов» не хуже играл, а моменты были получше, чем у «Спартака». У Селихова от груди отскакивает, а он смеется. Тут рыдать надо. Выручил за пределами штрафной? А зачем он играет тогда? Вратарь должен выручать. Игры у «Спартака» как не было, так и нет. Что на последних секундах делали игроки? Сегодняшний «Спартак» — это трагедия. Ошибка на ошибке. Почему они так играли? Такие характеры. Меня это просто взбесило
Болельщики Спартака, без троллинга, мне интересно - почему вы всех собак повесили на Рассказова (в 1 очередь) и Селихова?
Специально пересмотрел момент - зачем Джикия на последней минуте грузит мяч к штрафной соперника (как будто Спартак пытается отыграться), вместо того чтобы пустить по флангу, закинуть на противоположный фланг или вообще в аут, чтобы прессинговать там соперника, тем более время уже закончилось?
Зачем Айртон полетел в атаку в этом моменте и там же остался?
Почему Джикия застрял на левом фланге после того разыграл штрафной? вариант с подстраховкой бразильца не подходит, там не было игроков соперника в отличии от центра.
Куда испарилась опорная зона?) Почему не вспоминаете про своего любимого Жиго, который в важнейшем моменте проиграл второй этаж и даже не попытался хотя бы сфолить?
А в итоге Рассказов разрывался между подстраховкой центральных защитников (из-за уснувшего на фланге Джикии) и своим флангом, где между прочим был 11 номер Ростова и куда спокойно тоже могли или загрузить мяч со своей половины поля, или же скинуть мяч Глебов?
Итого:
2 ошибки Джикии,1 Жиго, 1 Рассказова и это не вспоминая про убежавшего Айртона, и исчезнувших опорников))
Болельщики Спартака, без троллинга, мне интересно - почему вы всех собак повесили на Рассказова (в 1 очередь) и Селихова?
Специально пересмотрел момент - зачем Джикия на последней минуте грузит мяч к штрафной соперника (как будто Спартак пытается отыграться), вместо того чтобы пустить по флангу, закинуть на противоположный фланг или вообще в аут, чтобы прессинговать там соперника, тем более время уже закончилось?
Зачем Айртон полетел в атаку в этом моменте и там же остался?
Почему Джикия застрял на левом фланге после того разыграл штрафной? вариант с подстраховкой бразильца не подходит, там не было игроков соперника в отличии от центра.
Куда испарилась опорная зона?) Почему не вспоминаете про своего любимого Жиго, который в важнейшем моменте проиграл второй этаж и даже не попытался хотя бы сфолить?
А в итоге Рассказов разрывался между подстраховкой центральных защитников (из-за уснувшего на фланге Джикии) и своим флангом, где между прочим был 11 номер Ростова и куда спокойно тоже могли или загрузить мяч со своей половины поля, или же скинуть мяч Глебов?
Итого:
2 ошибки Джикии,1 Жиго, 1 Рассказова и это не вспоминая про убежавшего Айртона, и исчезнувших опорников))