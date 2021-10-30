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Мостовой — о голе Глебова: «Неберущийся мяч. Селихова винить нельзя»

вчера, 20:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру голкипера Александра Селихова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Ну, здесь вопрос единственный — стоило ли менять Селихова на Максименко, надо было ли вратарю с отсутствием практики в такой важный момент давать играть? Сейчас вот тоже на него хотят спустить собак, но тут вопрос такой, вы же помните момент, когда Селихов вышел из ворот?

Ситуация такая же, столько же до ворот, но он вышел вовремя, вовремя выбежал и сыграл грудью, в него попал мяч, а так бы стоял — и человек тоже один на один бы убегал при счете 0:0 и забивал бы, и игра могла вообще по-другому сложиться. Так что здесь его вины нет точно. Как Глебов сделал здорово, чтоб вратаря так перекинуть — это неберущийся мяч, и винить Сашу в голе нельзя.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:45
не факт. или не фарт.
112910415
112910415
вчера в 22:00
пусть играет Селихов
Сп62
Сп62 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:48
Да, временами чувствовалась неуверенность, но в голе его вины нет. Удар у Глебова получился просто классным.
cska1948
cska1948
вчера в 21:41
"стоило ли менять Селихова на Максименко"
-----------------
Вообще-то это Максименко поменяли на Селихова.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 21:38
Нам думаю ненадо ехать в Англию, пусть лучше технический проигрыш,чем еще один провальный матч с крупным счетом,с такой игрой
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:36
Ну ты по придержи коней,да для нас этот сезон провальный,но на фнл ненадо так радоваться что туда опустимся
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:15
Неуверенно провёл матч Селихов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:08
Вратарям в "Спартаке" непросто, ведь в обороне есть настоящие феномены:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:06
Спартак на краю пропасти, ФНЛ в спину дышит.
1bear
1bear
вчера в 21:02
вратарь не виноват...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:49
Нормальный вратарь и отыграл нормально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
Стоял бы на ленточке - взял бы...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:46
Данил Глебов очень круто сыграл. Можно сказать идеально. Не представляю какой кипер мог бы отбить такой удар. То что Селихов был почти на линии штрафной вполне объяснимо при атаке Спартака
протон
протон
вчера в 20:45
Селихов провел нормальный матч. Выручил здорово, обидно пропустил -- но он должен был выходить далеко из ворот, это часть его игры, а быстрое возвращение мяча и провал защитников в центре -- ну что с этим сделаешь? Мне кажется, в нынешней форме/ситуации играть с "Лестером" надо именно ему.
ABir
ABir
вчера в 20:44
Ещё пять раз дать ему пробить с такой позиции , и может не получиться. А здесь на удачу все сошлось
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