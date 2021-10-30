Мостовой — о голе Глебова: «Неберущийся мяч. Селихова винить нельзя»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил игру голкипера в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Ну, здесь вопрос единственный — стоило ли менять Селихова на Максименко, надо было ли вратарю с отсутствием практики в такой важный момент давать играть? Сейчас вот тоже на него хотят спустить собак, но тут вопрос такой, вы же помните момент, когда Селихов вышел из ворот?

Ситуация такая же, столько же до ворот, но он вышел вовремя, вовремя выбежал и сыграл грудью, в него попал мяч, а так бы стоял — и человек тоже один на один бы убегал при счете 0:0 и забивал бы, и игра могла вообще по-другому сложиться. Так что здесь его вины нет точно. Как Глебов сделал здорово, чтоб вратаря так перекинуть — это неберущийся мяч, и винить Сашу в голе нельзя.