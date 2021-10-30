Червиченко: «Проблемы „Спартака“ не в Витории» .

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью московского клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).
Играли две равные команды. «Ростов» был лучше. Если бы «Спартак» выиграл, это было бы несправедливо. Даже ничья в пользу «красно-белых». Было три голевых момента у ростовчан. А у «Спартака» был только голевой момент.
Селихов сегодня пожарил, мяч выскакивал из рук. А гол «Ростова» — блестящая трёхходовка. Рассказова уже пытаются обвинять снова, но что должен был делать Николай? Просто Глебов замечательно забил, потому что справедливость должна была восторжествовать.
Проблемы «Спартака» не в Витории. А, например, в том, что Ларссон пешком ходит и отбывает номер. Он делает всё, чтобы от него избавились зимой. Айртон тоже непонятно что исполняет, Соболев валяется и выпрашивает штрафные. Всё не так у игроков.
И вряд ли то что говорит бывший президент Спартака Червиченко прглядывается какая-то предвзятость или не справедливость. Всё разложил по справедливости и пожарил не только Селихов ,а вся команда. Создаётся такое впечатление что команда у которой у каждого сложилось с контрактами всё отлично, перестали и не хотят уже играть. А ведь действительно все видят что Ларссон перестал вообще быть тем Ларссоном который когда пришёл в Спартак, Соболев переподписав новый контракт вообще перестал играть в футбол, а только постоянно симулирует на поле , не зря же ему дали прозвище, дельфин 🐬. Не видно того Промеса который своей техникой и скоростью, а также красивыми голами удивлял . И про Айртона всё правильно сказано, непонятно что он исполняет на поле . Зобнин сдулся и нет той игры как созидателя, которую ждут от него. Но можно это списать на травму которую он перенёс и ещё не востановился ?! У Джикии , который был оплотом всего защитного редута ,перестала получаться игра и сегодня мы в этом ещё раз убедились . И так можно сказать почти про каждого, а за гения Рассказова не высказался только ленивый . И эта деградация всего клуба, а не только игроков команды происходит уже не первый сезон. И дело совсем не в сменах тренерского штаба, что уже было сделано не раз. И толку ноль . Спартак опускается всё ниже и ниже. Уже наступает критический момент когда можно будет потерять на долгое время некогда легендарный клуб, если Федун и всё руководство клуба не сделает координальных решений, которые бы могли исправить всю эту ситуацию которая не нравится не только болельщикам самого Спартака, но и всем любителям футбола ⚽️ . Надо что-то срочно предпринимать ! Удачи ! Всем Добра !!!
И вряд ли то что говорит бывший президент Спартака Червиченко прглядывается какая-то предвзятость или не справедливость. Всё разложил по справедливости и пожарил не только Селихов ,а вся команда. Создаётся такое впечатление что команда у которой у каждого сложилось с контрактами всё отлично, перестали и не хотят уже играть. А ведь действительно все видят что Ларссон перестал вообще быть тем Ларссоном который когда пришёл в Спартак, Соболев переподписав новый контракт вообще перестал играть в футбол, а только постоянно симулирует на поле , не зря же ему дали прозвище, дельфин 🐬. Не видно того Промеса который своей техникой и скоростью, а также красивыми голами удивлял . И про Айртона всё правильно сказано, непонятно что он исполняет на поле . Зобнин сдулся и нет той игры как созидателя, которую ждут от него. Но можно это списать на травму которую он перенёс и ещё не востановился ?! У Джикии , который был оплотом всего защитного редута ,перестала получаться игра и сегодня мы в этом ещё раз убедились . И так можно сказать почти про каждого, а за гения Рассказова не высказался только ленивый . И эта деградация всего клуба, а не только игроков команды происходит уже не первый сезон. И дело совсем не в сменах тренерского штаба, что уже было сделано не раз. И толку ноль . Спартак опускается всё ниже и ниже. Уже наступает критический момент когда можно будет потерять на долгое время некогда легендарный клуб, если Федун и всё руководство клуба не сделает координальных решений, которые бы могли исправить всю эту ситуацию которая не нравится не только болельщикам самого Спартака, но и всем любителям футбола ⚽️ . Надо что-то срочно предпринимать ! Удачи ! Всем Добра !!!