Червиченко: «Проблемы „Спартака“ не в Витории» .

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью московского клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Играли две равные команды. «Ростов» был лучше. Если бы «Спартак» выиграл, это было бы несправедливо. Даже ничья в пользу «красно-белых». Было три голевых момента у ростовчан. А у «Спартака» был только голевой момент.

Селихов сегодня пожарил, мяч выскакивал из рук. А гол «Ростова» — блестящая трёхходовка. Рассказова уже пытаются обвинять снова, но что должен был делать Николай? Просто Глебов замечательно забил, потому что справедливость должна была восторжествовать.

Проблемы «Спартака» не в Витории. А, например, в том, что Ларссон пешком ходит и отбывает номер. Он делает всё, чтобы от него избавились зимой. Айртон тоже непонятно что исполняет, Соболев валяется и выпрашивает штрафные. Всё не так у игроков.