Гисдоль — о победе «Локомотива»: «Сегодня нам было вдвойне тяжело»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:1).

Мы уважаем соперника. Очень сложно играть против команд, когда почти все их 11 игроков стоят перед своими воротами и ждут в засаде возможности контратаки. В таком случае нам надо было играть так, чтобы не дать им возможность убежать в атаку и забить. Поэтому сегодня вдвойне было тяжело. Тот факт, что мы перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми.