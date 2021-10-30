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Гисдоль — о победе «Локомотива»: «Сегодня нам было вдвойне тяжело»

вчера, 22:00
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:1).

Мы уважаем соперника. Очень сложно играть против команд, когда почти все их 11 игроков стоят перед своими воротами и ждут в засаде возможности контратаки. В таком случае нам надо было играть так, чтобы не дать им возможность убежать в атаку и забить. Поэтому сегодня вдвойне было тяжело. Тот факт, что мы перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:04
И это говорит тренер топ клуба РПЛ. Смешно и грустно читать. Да не перевернули вы игру, а ляп вратаря и защитника привёл к автоголу. А ещё он боялся автобуса и контратак Нижнего.(
С таким тренером страшно за Локо в Европе.(((
И ещё, а Николич в двух матчах не проиграл Атлетико Мадрид.
Гисдоль же не знает, что НН играет составом из ФНЛ, и спонсора ,,назначили» в октябре…
За Футбол обидно,,,(
санек002
санек002 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 22:27
да!локо поперло!у нас воз и ныне там!
протон
протон
вчера в 22:26
Победу заслужили. Давили до последнего, что и привело к ошибке соперника...
cska1948
cska1948
вчера в 22:08
"...В таком случае нам надо было играть так, чтобы не дать им возможность убежать в атаку и забить..."
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Но один раз убежали и забили. А то, что Локо сумел на флажке забить победный гол скорее чудо.
ДСА
ДСА
вчера в 22:02
Похоже Локо купил фортуну.
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