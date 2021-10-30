Гисдоль — о победе «Локомотива»: «Сегодня нам было вдвойне тяжело»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:1).
Мы уважаем соперника. Очень сложно играть против команд, когда почти все их 11 игроков стоят перед своими воротами и ждут в засаде возможности контратаки. В таком случае нам надо было играть так, чтобы не дать им возможность убежать в атаку и забить. Поэтому сегодня вдвойне было тяжело. Тот факт, что мы перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми.
С таким тренером страшно за Локо в Европе.(((
И ещё, а Николич в двух матчах не проиграл Атлетико Мадрид.
Гисдоль же не знает, что НН играет составом из ФНЛ, и спонсора ,,назначили» в октябре…
За Футбол обидно,,,(
С таким тренером страшно за Локо в Европе.(((
И ещё, а Николич в двух матчах не проиграл Атлетико Мадрид.
Гисдоль же не знает, что НН играет составом из ФНЛ, и спонсора ,,назначили» в октябре…
За Футбол обидно,,,(
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Но один раз убежали и забили. А то, что Локо сумел на флажке забить победный гол скорее чудо.
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Но один раз убежали и забили. А то, что Локо сумел на флажке забить победный гол скорее чудо.