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Гунько: «„Спартак“ должен помогать Витории»

вчера, 20:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

«Спартак» находится сейчас под давлением болельщиков, внутренних и внешних факторов. Жаль, что пропустили на последней минуте. Если бы счет остался 1:0, это бы положительно повлияло на команду. Они бы могли прогрессировать.

Сейчас надо принять как данность то, что «Спартак» находится не в лучшем состоянии. Самое важное – психология команды. Давление оказывается очень большое. Внутри клуба оно наиболее высокое. Если они с ним справятся, команда будет подниматься вверх по турнирной таблице, если нет – потребуются перемены. Надо помогать Витории. Клуб – это команда менеджеров, футболистов вместе с тренерами. «Спартаку» надо быть единым целым, то есть клубом.

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
сегодня в 14:14
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 01:33
    там одна Зарема и осталась...
    протон
    протон
    вчера в 23:00
      Сп62
      Сп62
      вчера в 21:54
      Помочь Витории можно только очередными бонусами, чтобы он остался до окончательного провала команды. Хотя дальше проваливаться уже вроде бы некуда.
      David Young
      David Young ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 21:04
      Здравствуйте. Не переживайте, лишь на основании жалоб решения по отношению к комментариям не принимаются.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 21:03
      Витория похоже недееспособен.
      beefs
      beefs
      вчера в 21:03
      Помогай не помогай результата не будет...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 21:03
      «„Спартак“ должен помогать Витории» !
      Витория в непонятках , у него в составе вообще есть футболисты???)))
      протон
      протон
      вчера в 20:59
      Зарема порчу навела )
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 20:59
      Мертвые живым не могут помочь.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 20:57
      Гунько воду налил в уши. Странно что он не сказал про некоторых легов которые явно слились
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