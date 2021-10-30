Гунько: «„Спартак“ должен помогать Витории»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

«Спартак» находится сейчас под давлением болельщиков, внутренних и внешних факторов. Жаль, что пропустили на последней минуте. Если бы счет остался 1:0, это бы положительно повлияло на команду. Они бы могли прогрессировать.

Сейчас надо принять как данность то, что «Спартак» находится не в лучшем состоянии. Самое важное – психология команды. Давление оказывается очень большое. Внутри клуба оно наиболее высокое. Если они с ним справятся, команда будет подниматься вверх по турнирной таблице, если нет – потребуются перемены. Надо помогать Витории. Клуб – это команда менеджеров, футболистов вместе с тренерами. «Спартаку» надо быть единым целым, то есть клубом.