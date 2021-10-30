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Кавазашвили: «Селихов должен играть в основном составе „Спартака“»

вчера, 20:19
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение тренерского штаба «красно-белых» выпустить в основном составе Александра Селихова вместо Александра Максименко в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Сколько матчей потребовалось, чтобы, наконец, посадили Максименко на скамейку. И те, кто сейчас будут обвинять Селихова, будут неправы. Он года три не играл в основном составе, не делайте быстрых выводов. Ему надо играть, чтобы привыкать к игре. Максименко пусть и дальше сидит. Селихов, может, и ошибся, но ему надо играть дальше. Сейчас он должен играть за основной состав. Его надо поддерживать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:58
О каком промахе может идти речь. Удар был классным и мяч пошёл по неберущейся траектории. Сыграл на твёрдую четвёрку.
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:49
Кавазашвили...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:44
Про Акинфеева или хорошо или ничего.
протон
протон
вчера в 20:30
Реабилитировались после 1-7 отлично.
ABir
ABir
вчера в 20:29
Интересно, кого с Лестером поставят
ABir
ABir
вчера в 20:28
Если бы Спартак вёл в два мяча, то про этот промах никто бы и не вспомнил. А вспоминали бы сейчас его чудесное спасение плечом на выходе из штрафной. Но что есть, то есть
drug01
drug01
вчера в 20:22
Тренеру всегда виднее
beefs
beefs
вчера в 20:21
Первая ошибка не считается...
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