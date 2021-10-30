Кавазашвили: «Селихов должен играть в основном составе „Спартака“»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение тренерского штаба «красно-белых» выпустить в основном составе вместо в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (1:1).

Сколько матчей потребовалось, чтобы, наконец, посадили Максименко на скамейку. И те, кто сейчас будут обвинять Селихова, будут неправы. Он года три не играл в основном составе, не делайте быстрых выводов. Ему надо играть, чтобы привыкать к игре. Максименко пусть и дальше сидит. Селихов, может, и ошибся, но ему надо играть дальше. Сейчас он должен играть за основной состав. Его надо поддерживать.