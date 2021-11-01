«Зенит» вылетел в Турин на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» .

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что футболисты и тренерский штаб команды вылетели на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», который состоится завтра.
Отправляемся в Турин!
Отправляемся в Турин! ✈️ #ЮвентусЗенит pic.twitter.com/jjtBD3fWQp— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 1, 2021
Сёмин поддержит Зенит, он сейчас в Италии!)
Если не пустят на стадион( не та прививка) в Спортбаре поддержит!!!!)
Сёмин поддержит Зенит, он сейчас в Италии!)
Если не пустят на стадион( не та прививка) в Спортбаре поддержит!!!!)
Прощальный опус от капитана команды ДЗЮБПУЛА, болельщикам !!!)
Прощальный опус от капитана команды ДЗЮБПУЛА, болельщикам !!!)