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«Зенит» вылетел в Турин на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса»

вчера, 13:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что футболисты и тренерский штаб команды вылетели на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», который состоится завтра.

Отправляемся в Турин!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:51
удачи Зениту в игре
Petergoff
Petergoff
вчера в 20:07
Удачи.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:24
Этапы "большого пути" : Улетел-прилетел-пролетел-улетел-прилетел.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:34
Желаю Зениту победы в Турине!!!
Сёмин поддержит Зенит, он сейчас в Италии!)
Если не пустят на стадион( не та прививка) в Спортбаре поддержит!!!!)
Несдающийся Князь
Несдающийся Князь
вчера в 15:33
В заголовке можно просто написать - "Зенит вылетел". В их победу я не верю, пусть и лихорадит Ювентус.
Vintaje
Vintaje
вчера в 15:30
Будет еще одно достойное поражение всухую?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:02
Верните "старой синьоре" должок и назад с победой домой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:14
Хорошей игры и победы Зениту!!!
drug01
drug01
вчера в 14:09
Желаем удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:38
«Зенит» вылетел в Турин на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» .
Прощальный опус от капитана команды ДЗЮБПУЛА, болельщикам !!!)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:34
После матча будет заголовок Зенит вылетел в Турине из Лиги Чемпионов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:21
Удачи Зениту и победы!
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:21
Зенит уже из группы вылетел.
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