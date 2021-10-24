«Самое крупное спортивное событие дня». «Спартак» — о матче с «Зенитом»

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вчера, 11:24

В клубном «твиттере» «Спартака» высоко оценили значение сегодняшнего матча москвичей с «Зенитом». Напомним, что встреча пройдёт в рамках 12-го тура РПЛ .

Скажем это все вместе: «Спартак» против «Зенита» — самое крупное спортивное событие сегодняшнего дня.

Отметим, что сегодня также пройдут поединки между «Барселоной» и «Реалом», МЮ и «Ливерпулем», «Интером» и «Ювентусом», а также «Марселем» и ПСЖ .

В последний раз «Спартак» обыгрывал петербургский клуб на чужом поле почти 10 лет назад.