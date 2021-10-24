«Самое крупное спортивное событие дня». «Спартак» — о матче с «Зенитом»

В клубном «твиттере» «Спартака» высоко оценили значение сегодняшнего матча москвичей с «Зенитом». Напомним, что встреча пройдёт в рамках 12-го тура РПЛ.
Скажем это все вместе: «Спартак» против «Зенита» — самое крупное спортивное событие сегодняшнего дня.
Отметим, что сегодня также пройдут поединки между «Барселоной» и «Реалом», МЮ и «Ливерпулем», «Интером» и «Ювентусом», а также «Марселем» и ПСЖ.
В последний раз «Спартак» обыгрывал петербургский клуб на чужом поле почти 10 лет назад.
Но этот анекдот тоже смешной.
Но этот анекдот тоже смешной.
Желаю Хорошей игры !!!
Желаю Хорошей игры !!!
Я не смотрю зарубежные чемпионаты, но этот матч стараюсь не пропускать. Посмотрю сегодня
Матч Зенит - Спартак тоже обязателен к просмотру. Не зависимо от того какие места занимают команды и в какой форме находятся, их матч всегда интересен
Я не смотрю зарубежные чемпионаты, но этот матч стараюсь не пропускать. Посмотрю сегодня
Матч Зенит - Спартак тоже обязателен к просмотру. Не зависимо от того какие места занимают команды и в какой форме находятся, их матч всегда интересен