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«Самое крупное спортивное событие дня». «Спартак» — о матче с «Зенитом»

вчера, 11:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В клубном «твиттере» «Спартака» высоко оценили значение сегодняшнего матча москвичей с «Зенитом». Напомним, что встреча пройдёт в рамках 12-го тура РПЛ.

Скажем это все вместе: «Спартак» против «Зенита» — самое крупное спортивное событие сегодняшнего дня.

Отметим, что сегодня также пройдут поединки между «Барселоной» и «Реалом», МЮ и «Ливерпулем», «Интером» и «Ювентусом», а также «Марселем» и ПСЖ.

В последний раз «Спартак» обыгрывал петербургский клуб на чужом поле почти 10 лет назад.

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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 20:27
СТЫДОБИЩЩА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ!РУЯ И ФЕДУНА ВМЕСТЕ С ЗАРЕМОЙ ПИНКОМ ПОД ОДНО МЕСТО
africatranzit
africatranzit
вчера в 19:54
«Самое крупное спортивное событие дня» кануло в историю на 36 мин.
Странникъ
Странникъ
вчера в 17:02
Помнится был такой анекдот: "Леонид Брежнев — это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой."
Но этот анекдот тоже смешной.
альсато
альсато
вчера в 16:09
это для Спартака-событие!..в нынешнее время-любой матч, для Спартака-событие!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
СБС легенда ЦСКА. Хоть и он тренер Зенита.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:26
Жаль Семак давно не забивает, да и команда его далеко не всегда забивает и тут на помощь приход люди со свистком
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 14:24, ред.
сначала с крестовского хоть раз 3 очка увезите, а потом начинайте свои рты открывать! как же бесят все эти твиттерры и пресс - службы, просто надоели!!!
санек002
санек002 ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 14:09
когда то спартак не боялся зенит!но эти когда то,когда то и заканчиваются!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:50, ред.
Конечно в нашем колхозе сегодня это " суперматч ". Битва двух столиц . И что здесь смешного ??? В европе наши команды нулевые и ни кому практически не оказывают достойного сопротивления. Даже турки приезжают в Москву и бьют наши клубы в престольной. А так посмотрим сегодня " битву " двух наших сытых котов . Может встряхнутся и побегают на радость нам...)
ОПС
ОПС
вчера в 13:43
Неправильно. Для меня самое крупное событие дня, что я со своими детьми и внуками сыграл в футбол. Это было здорово! Хоть внуки пока и маленькие, но огня было больше чем на самых лучших стадионах мира. Всем того же!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:23
Пусть меня не поймут многие болельщики ЦСКА, но я пожелаю удачи сегодня СБС, автору пятисотого гола за ЦСКА в 2002 г. ( в ворота Торпедо - ЗИЛ), Всегда симпатизировал ему.
cska1948
cska1948 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 13:16
"ХИ-ХИ" от Соболева будет, но это не хет-трик, а всего лишь дубль.
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 13:15
А нет такого варианта, что проиграют ОБЕ команды?
Землянин
Землянин
вчера в 13:05
Когда то это была рядовая стреча , без мешуры и гламура 👻
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:58
Я то с дуру думал МЮ-Ливер,а вот как оно на самом деле)))
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:54
престиж фк " ЗЕНИТ " в Питере высокий - это значит № 12 (номер), психологически будет давить на фк " СПАРТАК "..
Желаю Хорошей игры !!!
1bear
1bear
вчера в 12:50
желаю Зениту победы с крупным счётом
Gahi
Gahi
вчера в 12:41
Действительно сегодня много интересных матчей, которых любители футбола этих стран и за его пределами ждут годами чтобы увидеть такое противостояние. А для того чтобы встать на уровень таких матчей Европы, Спартаку и Зениту нужно сыграть так чтобы болельщики на долго запомнили игру и самоотдачу футболистов на поле и пусть в этом матче победит сильнейший при качественном и объективным судейством. Удачи
Брулин
Брулин
вчера в 12:32
Это матч реально за 6 очков. Если победит Спартак,то обострит до предела ситуацию в верхней части таблицы,а если Зенит,то скорее всего Спартак выпадает из чемпионский гонки.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:27
Хорошо что эту статью прочитал. Я и не знал что сегодня матч Реал - Барселона
Я не смотрю зарубежные чемпионаты, но этот матч стараюсь не пропускать. Посмотрю сегодня
Матч Зенит - Спартак тоже обязателен к просмотру. Не зависимо от того какие места занимают команды и в какой форме находятся, их матч всегда интересен
санек002
санек002
вчера в 12:17
СЕГОДНЯ ВЫИГРАЕМ 5-2!ХЕТ-ТРИКОМ ОФОРМИТСЯ СОБОЛЕВ!ХИ ХИ!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:07
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:56
    Очень насыщенный день...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:54
    ...с предсказуемым итогом...
    Cat01
    Cat01
    вчера в 11:50
    Посмотрим на результат
    sv_1969
    sv_1969 ответ нечитайло (раскрыть)
    вчера в 11:44
    не надо за всю страну говорить! многие не хотят на это смотреть)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 11:43
    Топовых матчей сегодня много. Принципиальное отличие матчей "Реал-Барселона" или "Манчестер Юнайтед-Ливерпуль" и родного "Зенит-Спартак". После поединков топовых европейских грандов неделю будут обсуждать игру, после российского противостояния скорее всего еще год как минимум будут обсуждать судейство.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 11:43
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 11:42
      Есть и другие более интересные матчи!
      Рагнарёк
      Рагнарёк
      вчера в 11:41
      Очевидно что Эль-Классико. Топ матчи АПЛ сейчас, возможно, будут качественней в футбольном плане и по звездности игроков превосходить, но все равно само противостояние Реала и Барсы привлекает внимание большего числа людей - обязательно несколько статей на соккере будет в преддверии и после матча, новостей и прочей шумихи больше. Люди нейтральные к Лалиге и АПЛ скорее поинтересуются Классико нежели Ливер-МЮ.
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