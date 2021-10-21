Матч «Химки» — «Урал» состоится, несмотря на запрет проведения мероприятий

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Уралом» состоится, несмотря на запрет проведения спортивных мероприятий в Москве с 28 октября по 7 ноября.
Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра пройдет, но без зрителей.
Матч между «Химками» и «Уралом» пройдёт 31 октября.
Думаю будет боевая ничья с забитыми мячами и без зрителей.
Думаю будет боевая ничья с забитыми мячами и без зрителей.
У нас вирус особенный ??
У нас вакцина слабей ??
У нас принимаются не те решения по пандемии ??
У нас Роспотребнадзор роспотребнадзорней английского ???
У нас вирус особенный ??
У нас вакцина слабей ??
У нас принимаются не те решения по пандемии ??
У нас Роспотребнадзор роспотребнадзорней английского ???
Футболисты играют для пустых трибун...
Рестораны готовят для пустых столиков...
Смысл тогда от всей этих вакцинации ,предыдущих ограничений и дистанционок коль всё на круги своя ???
Футболисты играют для пустых трибун...
Рестораны готовят для пустых столиков...
Смысл тогда от всей этих вакцинации ,предыдущих ограничений и дистанционок коль всё на круги своя ???