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Матч «Химки» — «Урал» состоится, несмотря на запрет проведения мероприятий

вчера, 14:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал31.10.2021 в 19:00 Не начался

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Уралом» состоится, несмотря на запрет проведения спортивных мероприятий в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра пройдет, но без зрителей.

Матч между «Химками» и «Уралом» пройдёт 31 октября.

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Все комментарии
d1metras
d1metras ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:22
У них адекватные просто градоначальники и правительство.
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:29
Правильное решение
zooveterinar
zooveterinar ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Им надо,что бы они простыли ,и потом на всю страну ,громогласно,через фашистское телевидение обьявить:"в фк.урал обнаружено пятьнадцать человек ковид-заболевшими!!!"
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:46
Слова такие , у фашиста локдауны,имеется ввиду дауны?! За что наши деды умирали?!! Что бы эти 75 наших детей ,какой-то жижей шпиговали?!
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:09
Привет дружище ✊
Думаю будет боевая ничья с забитыми мячами и без зрителей.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:04
Сердце кровью обливается, когда узнаешь что эта битва за ФНЛ пойдет без поддержки трибун. Ждем минимальную победу "Химок" при вязкой игре в центре поля. Да и без зрителей этот матч будет выглядеть максимально уныло.
David Young
David Young
вчера в 14:56
Как-то не очень последовательно.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:54
По моему правительство не совсем контролирует ситуацию
mat73
mat73
вчера в 14:40
Проще будет в поддавки играть команде одной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:22, ред.
Почему Тоттенхэм играет с Челси при 60 000 зрителях...а мы начиная с новой недели при 0 зрителях.....????

У нас вирус особенный ??
У нас вакцина слабей ??
У нас принимаются не те решения по пандемии ??
У нас Роспотребнадзор роспотребнадзорней английского ???
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:18
Если без зрителей, то могли бы организовать матч где-нибудь на юге страны, там хоть условия для футболистов более комфортные.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:16
Кинотеатры крутят фильмы для пустого зала....
Футболисты играют для пустых трибун...
Рестораны готовят для пустых столиков...

Смысл тогда от всей этих вакцинации ,предыдущих ограничений и дистанционок коль всё на круги своя ???
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:11
Опять без зрителей. Футбол для зрителей.
ДСА
ДСА
вчера в 14:10
Ну вот, двойные стандарты: оним можно - другим нельзя. А может Химки и Урал системообразующие предприятия?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:04
Пройдёт опять без зрителей,печально!
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