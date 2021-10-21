Матч «Химки» — «Урал» состоится, несмотря на запрет проведения мероприятий

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вчера, 14:03

Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Уралом» состоится, несмотря на запрет проведения спортивных мероприятий в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Лига не приостанавливает работу. Наша игра с «Уралом» попадает под даты локдауна, игра пройдет, но без зрителей.

Матч между «Химками» и «Уралом» пройдёт 31 октября.