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Цорн и Рангник прибыли на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

вчера, 19:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн и руководитель отдела спорта и развития «железнодорожников» Ральф Рангник прибыли на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».

Рангник также ответил на несколько вопросов журналистов.

Каких игроков просматриваем? Мы просто смотрим футбол.

За кого будем болеть? Мы за «Локомотив».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:15
Ну почему же, мы можем отдать перспективного Васина, правда за дорого....
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:14
Решили присмотреться к Крыльям? Цорн спартак шатал, вместе с Рангником локо почти ушатал, там не долго осталось, а в Крыльях большие перспективы с молодой талантливой порослью...
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:08
Как сказать, если хорошо заплатят, то скорее поддержат.
протон
протон
вчера в 20:43
Развалят Крылья эти нехорошие люди.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:30
Мы знаем,что железнодорожники взяли курс на омоложение состава и на развитие и продажу молодых игроков, учитывае это и лимит то скоорее всего вырисовываются такие варианты:
1) Если смотоеть из игроков Крыльев, то Сергеев и Зиньковский могут усилить железнодорожников. Возможно и на молодого Пиняева(если еонечно он выйдет га поле)
2) А если брать из армейцев, то Эджуке, но его армейцы явно сейчас не продадут,а если и продадут то за большие деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:02
Надумали просмотреть Сергеева может быть ещё Эджуке.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:02
В ЦСКА брать не кого.
112910415
112910415
вчера в 19:32
Сергеева изучают, однако !
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:13
Молодежь Крыльев смотрят!Ежу понятно
112910415
112910415
вчера в 19:12
языка будут брать
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 19:10
В КС много кем можно поживиться.
Эджуке
Эджуке
вчера в 19:08
Может они не в курсе, что Соболев в Спартаке?
berda2003
berda2003
вчера в 19:07
очередной план барбаросса разрабатывают...
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