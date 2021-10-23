Цорн и Рангник прибыли на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

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вчера, 19:02

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн и руководитель отдела спорта и развития «железнодорожников» прибыли на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».

Рангник также ответил на несколько вопросов журналистов.