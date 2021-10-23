Цорн и Рангник прибыли на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн и руководитель отдела спорта и развития «железнодорожников» Ральф Рангник прибыли на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Рангник также ответил на несколько вопросов журналистов.
Каких игроков просматриваем? Мы просто смотрим футбол.
За кого будем болеть? Мы за «Локомотив».
1) Если смотоеть из игроков Крыльев, то Сергеев и Зиньковский могут усилить железнодорожников. Возможно и на молодого Пиняева(если еонечно он выйдет га поле)
2) А если брать из армейцев, то Эджуке, но его армейцы явно сейчас не продадут,а если и продадут то за большие деньги.
1) Если смотоеть из игроков Крыльев, то Сергеев и Зиньковский могут усилить железнодорожников. Возможно и на молодого Пиняева(если еонечно он выйдет га поле)
2) А если брать из армейцев, то Эджуке, но его армейцы явно сейчас не продадут,а если и продадут то за большие деньги.