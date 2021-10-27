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Матч «Спартак» — «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле

вчера, 11:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи24.11.2021 в 18:30 Не начался

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч группового этапа Лиги Европы против «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:26
А кто задал подобный вопрос? ПОдобное надо не только дезавуировать,но и пресекать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:03
Решающее слово за РПН и Собяниным. Если объявят локдаун, то никакие УЕФА им не указ. Запрет на игры в Москве, значит, на пустом стадионе и весь вопрос.
Futurista
Futurista ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 12:39
Не факт...не факт)...Спартак непредсказуем...что в принципе он постоянно доказывает своими результатами)...
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:15
Да какая разница, где Спартаку по щам опять получать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:08
Скоро всё узнаем...
particular
particular
вчера в 12:01
Ну, это уж как барин Собянин соизволит. У него свои взгляды на всякие там регламенты и протоколы. Логика, последовательность и прозрачность - не его коньки...
makkie
makkie
вчера в 12:01
С чего УЕФА переносить матч на нейтральное поле?
РПЛ в самом разгаре, на стадионы пускают по QR-кодам, игроки Наполи наверняка привитые, матчи с Легией и Лестером были в Москве.

А неаполитанцы могут прислать дублёров и поберечь основу. Такое право у них есть, никто не запретит :)
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:00
Печально конечно все это, но
ДСА
ДСА
вчера в 11:56
Без зрителей сыграют, не превыкать.
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