Матч «Спартак» — «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч группового этапа Лиги Европы против «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве.
РПЛ в самом разгаре, на стадионы пускают по QR-кодам, игроки Наполи наверняка привитые, матчи с Легией и Лестером были в Москве.
А неаполитанцы могут прислать дублёров и поберечь основу. Такое право у них есть, никто не запретит :)
РПЛ в самом разгаре, на стадионы пускают по QR-кодам, игроки Наполи наверняка привитые, матчи с Легией и Лестером были в Москве.
А неаполитанцы могут прислать дублёров и поберечь основу. Такое право у них есть, никто не запретит :)