Матч «Спартак» — «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что матч группового этапа Лиги Европы против «Наполи» не будет перенесён на нейтральное поле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ни из «Наполи», ни из УЕФА , с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве.