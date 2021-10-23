В Петербурге запретили спортивные мероприятия с 30 октября по 7 ноября

Губернатор Санкт-Питербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым вводятся очередные ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены с 30 октября по 7 ноября. Данная ситуация касается и спорта.
С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).
Напомним, что ранее в Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября.
Для мыслящего человека(а не фанатично преданного,по принципу-"У меня есть мысль,и я её думаю") это ,как минимум,повод для размышлений.
Для мыслящего человека(а не фанатично преданного,по принципу-"У меня есть мысль,и я её думаю") это ,как минимум,повод для размышлений.
на самом деле-одно из двух.
на самом деле-одно из двух.
Хотя запрет на спорт звучит дикостью...
Ну, чтож, - будем сопеть в тряпочку, пока дышать не запретили 😠
Хотя запрет на спорт звучит дикостью...
Ну, чтож, - будем сопеть в тряпочку, пока дышать не запретили 😠
"ФСБч"....)))
"фсбчисты"...)))
Всё я спать...крепким сном...зная что есть служба заботящаяся о моём благополучии....
"ФСБч"....)))
"фсбчисты"...)))
Всё я спать...крепким сном...зная что есть служба заботящаяся о моём благополучии....