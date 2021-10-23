В Петербурге запретили спортивные мероприятия с 30 октября по 7 ноября

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вчера, 23:10

Губернатор Санкт-Питербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым вводятся очередные ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены с 30 октября по 7 ноября. Данная ситуация касается и спорта.

С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Напомним, что ранее в Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября.