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В Петербурге запретили спортивные мероприятия с 30 октября по 7 ноября

вчера, 23:10

Губернатор Санкт-Питербурга Александр Беглов подписал постановление, в соответствии с которым вводятся очередные ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены с 30 октября по 7 ноября. Данная ситуация касается и спорта.

С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Напомним, что ранее в Москве запретили спортивные мероприятия с 28 октября по 7 ноября.

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Источник: gov.spb.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Екатерина Екатерина
Екатерина Екатерина
сегодня в 20:45
Что же вы делаете, господин Беглов. Вы уже лишили многих ребят возможности получения разрядов на первенствах Санкт-Петербурга. А ведь эти ребята из своих 14 лет, 8 лет ежедневно пахали! Это вам не усы то сбривать, то растить. О какой профилактике правонарушений вы говорите, если лишаете возможности подростков заниматься спортом! И не просто подростков, а ребят из школ олимпийского резерва! Эти ребята скоро плюнут на все! Как можно закрыть бассейны и катки?! Вас уже все ненавядят! Переписчики ходят, выборы проводят, а соревнования, к которым готовятся ребята по полгода вы отменяете!!!! У вас совесть есть!!!!?
альсато
альсато
сегодня в 16:21
а вот во время Отечественной Войны. не запрещали спортивные и физкультурные мероприятия!....так..когда было больше прав у человека и потребителей?
Союзник противников
Союзник противников ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 12:03
Кроме того,статистика показывает,что в вакцинированной Великобритании ЗАБОЛЕВШИХ больше,чем у нас,а умерших от последствий болезни-в 15 раз меньше. А населения всего лишь в два раза меньше.
Для мыслящего человека(а не фанатично преданного,по принципу-"У меня есть мысль,и я её думаю") это ,как минимум,повод для размышлений.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:54
Беглов просто кукла - очень некачественная копия Собянина. Тупо копировать всё московское, но делать это через одно место. Статистика говорит, что делай прививку, что не делай, количество заболевших одинаково. Просто перед западом галочку поставить, что мы боремся. А им просто наплевать на нас. Также как и нам на них. Жалко Питер, тут всё делают, как будто это не вторая столица, а глухая провинция.
Союзник противников
Союзник противников ответ Vave666 (раскрыть)
сегодня в 10:37
Массовое вакцинирование началось 18 января 2021 г.(с конца декабря 2020 г. -отдельных профессиональных малых групп ),а я вышел из больницы 25 ноября 2020 г.Оттого что "мы этих людей не выбирали",ничего не изменится,и никуда он больше от нас не уйдёт-смиритесь.Можно в Латвию переехать,там тоже "никто никого не выбирает",но хоть подпольщиком можно себя почувствовать в комендантский час.Можно в Германию,где выборы вообще посмешище,но без долбанных кьюаркодов давно никуда не войдёшь.Словом,болезнь и вакцинация-отдельно(котлета),а любые власти любой страны (мухи),использующие обстановку для облегчения своего способа управления населением-другое.
Vave666
Vave666
сегодня в 10:24
Вакцины они делают уже год, и вот очередная волна с пиком заболеваемости!)) И вот локдаун на неделю, 2 года с короной, локдаун на неделю должен решить все накопившиеся проблемы))) Просто напомню, всех этих "людей" мы не выбирали, а кто-то из них не достоин быть даже обос***ым!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:11
В здоровом теле здоровый дух,
на самом деле-одно из двух.
112910415
112910415
сегодня в 07:13
теперь победим, однозначно
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:04
И тут двойные стандарты: либо всем можно, либо всем нельзя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:16
И что даст эта неделя, окончательно победим covid?
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 03:15
Беглов ч м 0 как и едр0 .
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 23:41
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:38
Запреты на выпивку и табакокурение мы пережили...переживем и выпивку и табакокурение)...
particular
particular
вчера в 23:29, ред.
Запреты на выпивку и табакокурение мы пережили. И эту напасть переживём 😉
Хотя запрет на спорт звучит дикостью...
Ну, чтож, - будем сопеть в тряпочку, пока дышать не запретили 😠
LOpp
LOpp ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:26
До 29 октября корона не опасна, А ВОТ С 30-ГО!!!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:23
Футбола это не касается
ABir
ABir
вчера в 23:22
Печально все это
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:16, ред.
"Федеральная служба благополучия человека"..
"ФСБч"....)))
"фсбчисты"...)))

Всё я спать...крепким сном...зная что есть служба заботящаяся о моём благополучии....
beefs
beefs
вчера в 23:16
а почему только с 30.10.21г....
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