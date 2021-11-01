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Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

вчера, 13:43

Пресс-служба сборной России объявила итоговый состав национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:51
Сколько Карпина не корми, всё равно получается непонятный Черчесов.
Rex04
Rex04
вчера в 22:33
Нападения просто бомба…
ABir
ABir
вчера в 20:49
Нападение Как-то не впечатляет
steel900
steel900
вчера в 19:25
Валерий Георгич, весь "Сокер" тебя матом просит, возьми Агаларова, ведь не поздно еще...
msa79
msa79
вчера в 19:08, ред.
Рад за Сергеева, парень упорным трудом и напором попал в состав сборной, теперь также упорно и с напором попадать в ворота соперников.
И не понятна ситуация с Агаларовым, получается, чтобы попасть в сборную нужно быть в каком клубе? Или по какой такой причине он не в сборной, хотя критерии попадания в сборную Карпин сам обозначил, и Агаларов их выполнил. Прям как в сборной по биатлону 🤦‍♂️
протон
протон
вчера в 19:02
Что должен сделать Агаларов, чтобы его вызвали? И что такого делает Заболотный, что его вызывают каждый раз?
Зобнин, что делает тут в этом списке?))
Наличии в составе находящегося в плохом состоянии Зобнина, практически не играющих Смолова и Миранчука, а также отсутствие Агаларова настораживает.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:59
Как можно было не взять Агаларова, лучшего бомбардира чемпионата? Если проиграем Хорватии то Карпину это припомнят.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:16
По составу сборной можно долго и главное без пользы спорить, у каждого своё мнение, мы не ТРЕНЕР, он сделал СВОЙ выбор, остаётся только пожелать ему удачи. Флаг в руки и вперёд !
Alean
Alean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:02
Не факт что отцепят Зобнина, если играть в два опорника Глебову и Баринову может потребоваться подмена
memphis
memphis
вчера в 16:58
Да! Ваня таки попал! Ура!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:28
Правоту тренера будем оценивать по итогам двух матчей. Я лично умничать и подвергать сомнению его выбор не намерен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alean (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
В заявке может быть 23,в списке 29. Значит 6 лишние. Это Хайкин, Зобнин, Ионов, Бакаев, Кудряшов и пожалуй Ахметов.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 15:42
Сказал бы, что тренеру виднее, но когда читаешь фамилии нападающих, становится жутковато...кто из них должен забивать....
Чист
Чист
вчера в 15:38
Смолов Заболотный -что он от них ждёт -что они сами сотворили - Агаларов и быстр и соображает а эти тугодумы
Чист
Чист
вчера в 15:37
вместо вратаря Алагарова точно не помешало бы Карпин тоже сто то чудит -пролетим мы наверно -если в стыках не поставит всех молодых
dеigandre
dеigandre ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:35
Удивительно такое читать на футбольном паблике.
Если вы этого действительно не понимаете, то правы-диалог надо заканчивать. Объяснять это бессмысленно. Смотрите дальше на циферки после матча. Удивительно только, как с таким голеодором команда в подвале находится
Alean
Alean
вчера в 15:30
Блин, а нельзя вместо одного вратаря, взять одного забивного форварда.
понятно что тот же Заболотный в команде что бы тянуть время, но забивать то в ворота соперника то же надо.
Ironigor
Ironigor ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Можешь мне сказать, как он оказывается там перед пустыми воротами ??? Почему другие нападающие не могут оказыватся перед пустыми воротами . Он в Уфе играет, не в Зените и даже не в ЦСКА или Динамо. Он бывает там откуда не ждали. А это чуство которое должно быть у голеодора. И оно у него есть и забил он одиннадцать мячей играя за команду Уфа , а не Зенит !!! Или ты думаешь что когда он подходит к воротам соперников, защитники разбегаются вместе с вратарём и с плакатами Забей , ждут за воротами !!!)
Спасибо тебе дружище за понимание и давай закончим этот диалог.
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:21, ред.
Нападение просто огонь. Капитан Артём очень сильно надеется, что у Карпина не получится добыть очки и выйти на турнир. Своими заявлениями и отпиской от Инстаграма сборной пытается внести смуту не первую неделю. Надеюсь, ему не удастся.
dеigandre
dеigandre ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:15
Почти все голы создаёт сам?
И ты говоришь, что я какой-то другой футбол смотрю? У него последний пяток голов в пустые ворота или с пенальти, который заработали другие игроки.
Сам голы создаёт Смолов, Рифат, тот же Мостовой.
Zak11
Zak11
вчера в 14:58
Смолов и Заболотный то что здесь забыли? Тюкавин и Агаларов в полном порядке же
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:42
Рад за Сергеева, но все равно немного нелогичный вызов нападающих:
санек002
санек002 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:39
пожалуй соглашусь за исключением может джикии
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 14:36
эээ... я пожалуй поставлю на хорватов. очень странные решения лабус принял.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:30
Удачи сборной!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:29
Бакаев, Зобнин, Джикия лишние
Comentarios
Comentarios ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 14:28
Парень забивной и скоростной
Vladimir808
Vladimir808 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 14:25
Как секретное оружие!))) Круто будет, а Гамид парочку отгрузит!!)))⚽️⚽️
Comentarios
Comentarios ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 14:24, ред.
Думаю его держат как туза в рукаве. Возможно для игры на контратаке
Ironigor
Ironigor ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 14:24
Привет. Видимо ты какой-то другой футбол смотришь. Он играет в команде которая занимает предпоследнее место в турнирной таблицы. И почти все голы создаёт сам и находится в том месте поля откуда и создаёт опасности для ворот , а это самое лучшее качество для голеодора . Как-то так.
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