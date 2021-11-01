Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

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вчера, 13:43

Пресс-служба сборной России объявила итоговый состав национальной команды на матчи отбора к ЧМ -2022 против сборных Кипра и Хорватии.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев ( ЦСКА ), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов ( ЦСКА ), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).