Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Пресс-служба сборной России объявила итоговый состав национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022 против сборных Кипра и Хорватии.
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022!#РоссияКипр #ХорватияРоссия #WC2022 pic.twitter.com/VnCsw1EJUQ— Сборная России (@TeamRussia) November 1, 2021
Спасибо тебе дружище за понимание и давай закончим этот диалог.
Спасибо тебе дружище за понимание и давай закончим этот диалог.